Як повернутися з СЗЧ: реальні історії військових

Військові розповіли, як повернутися з СЗЧ / © t.me/DeepStateUA

Вони зникли з підрозділів, їх називають «СЗЧівцями», а закон передбачає за це від 5 до 10 років за ґратами. Проте поки суд не ухвалив вирок, у військових є законна можливість повернутися, відновити виплати та соціальні гарантії. Тисячі захисників уже скористалися цим шансом.

Про мотиви тих, хто пішов у СЗЧ, і тих, хто вирішив повернутися — у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.

Від кохання до полігону: історія 23-річного Романа

На Львівщині 23-річний Роман проходить базову військову підготовку. Зараз він офіційно рахується в СЗЧ. Хлопець підписав контракт одразу після строкової служби, але в січні 2022 року просто зник з навчального центру.

Роман, військовослужбовець: «Одноманітна служба, нічого нового не мінялося — просто наряд та уточнення. А ще — закохався, хотів бути ближче до дівчини».

Два роки він жив цивільним життям, поки його не зупинили представники Військової служби правопорядку (ВСП). Тепер Роман знову вчиться воювати і вже обрав собі новий підрозділ — Третю штурмову бригаду.

Бойовий досвід Віктора та Владислава

Серед тих, хто повертається, чимало людей з реальним бойовим досвідом.

Віктор з Донеччини воював у Соледарі та Часовому Ярі, зазнав опіків і поранення. Після лікарні не повернувся до частини, бо почувався зле, а рапорти на долікування не погоджували.

Владислав із Житомирщини провів півтора року на «нулі» без відпусток. Каже: морально виснажився, хотів обійняти дітей. Побув у СЗЧ понад рік і повернувся сам.

Владислав, військовослужбовець: «Совість трошки гризла. Розумів, що і дітям треба приклад показати, що батько не прогуляв це все».

Як працює механізм повернення

За самовільне залишення частини кримінальне провадження відкривають уже на третій день. Проте закон дає можливість уникнути в’язниці, якщо боєць повертається добровільно.

Алгоритм дій для військового в СЗЧ:

Звернутися до зонального відділу Військової служби правопорядку (ВСП). Скористатися механізмом через застосунок «Армія+». Отримати судове рішення про повернення на службу без кримінальної відповідальності.

Андрій, помічник командира військової частини: «Якщо військовий сам повертається з СЗЧ — він може уникнути відповідальності, продовжити службу та відновити всі соціальні гарантії».

Психологи та капелани: боротьба зі страхом

У батальйоні резерву з бійцями працюють психологи та священники. Командири кажуть: причини втечі у всіх різні — від конфліктів із командирами до релігійних переконань. Капелани допомагають вірянам зрозуміти, що оборона країни — це не гріх.

Наразі тисячі військових уже проходять перепідготовку. Віктор отримав ухвалу суду та вирушає до 5-ї танкової бригади. Владислав і Роман ще чекають на остаточні рішення, але вже готуються знову взяти зброю до рук.

