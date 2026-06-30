Як правильно рятувати потопельника і що робити, якщо тонете ви: поради від ДСНС

В Україні зростає кількість смертей на воді / © ДСНС

Реклама

311 людей загинули на воді з початку року, і третина з них — лише за червень. У ДСНС кажуть: з початком літа кількість трагічних випадків на водоймах суттєво збільшується. Тож рятувальники вкотре нагадують правила безпеки на воді та показують, як безпечно врятувати людину.

Як правильно надати першу домедичну допомогу людині, яку витягли з води — дізнавалася кореспондентка ТСН Софія Бокій.

Чому стаються трагедії під час відпочинку на воді

Купання напідпитку, невміння плавати, а ще відсутність контролю за дітьми та запливи у невстановлених для цього місцях — усе це вже призвело до більше ніж пів сотні смертей на воді лише за один тиждень. З-поміж загиблих за цей короткий проміжок часу — 22 дитини.

Реклама

Найпоширеніша фатальна помилка, за словами рятувальників, — це лізти у воду напідпитку. Робити цього категорично не можна, адже під впливом алкоголю інстинкт самозбереження повністю вимикається. У зоні ризику перебувають і відпочивальники похилого віку, які мають серцево-судинні захворювання. Від різкого перепаду температур у воді вони можуть отримати серцевий напад або знепритомніти. Але в таких відпочивальників принаймні працює інстинкт самозбереження, додають фахівці.

Олександр Туманов, начальник відділення підводного розмінування та інших спеціальних робіт ДСНС Києва: «У підлітків це відсутність таких маркерів безпеки. Вони просто про це не замислюються і роблять якісь екстремальні речі. Малі діти — вони просто бавляться. Ну, бо всі діти бавляться, і це треба розуміти. І якщо вони це роблять без нагляду дорослих, це взагалі просто... Це страшне».

Чотири правила безпеки на водоймах від ДСНС

Рятувальники нагадують правила поведінки на воді, які діють абсолютно для всіх без винятків:

Перевірені локації. Слід обирати місця відпочинку, де є рятувальне обладнання та встановлені буйки. Це означає, що дно водойми ретельно перевірили і плавати тут безпечно. Час доби. Відпочивати на водоймах рекомендується виключно у світлу пору доби. Поступовий захід. У воду краще заходити повільно, щоб тіло встигло адаптуватися до зміни температури і не виникло спазму. Суворий нагляд. Діти під час сімейного відпочинку на воді повинні постійно перебувати в полі зору батьків.

Олександр Туманов, начальник відділення підводного розмінування та інших спеціальних робіт ДСНС Києва: «Діти вчаться на прикладах. Що б ви їм не розповідали, якщо ви показуєте зовсім інше, вони переймають ваше. Якщо, наприклад, ви вживаєте алкоголь або робите якісь дурні речі — тобто стрибки і таке небезпечне поводження — діти це будуть повторювати, і може статися біда».

Реклама

Як правильно рятувати потопельника

На одному із пляжів столиці водолази ДСНС наочно продемонстрували, що робити, якщо поруч хтось починає тонути. Необхідно одразу викликати службу порятунку за номером 101 або 112. Також треба голосно кликати на допомогу інших людей, адже самотужки витягти на берег людину, яка вже захлинулася, буде надзвичайно складно.

У воді до потерпілого необхідно підбиратися суворо зі спини. Інакше є величезний ризик, що людина у паніці почне чіплятися за вас, сковуватиме рухи і потягне за собою на дно.

Олександр Туманов, начальник відділення підводного розмінування та інших спеціальних робіт ДСНС Києва: «Якщо на місце прибули лікарі швидкої, це дуже добре — ви передаєте її лікарям швидкої. Якщо ж на місці нікого немає, ви під час очікування переставте телефон на гучномовець, набираєте швидку, тримаєте зв'язок з рятувальниками. Якщо у нас немає ніяких засобів захисту, просто робите 30 натискань, і приблизно в такому ритмі, щоб за хвилину ви робили 100-120 натискань».

Реанімація — справа фізично дуже виснажлива, тож людям, які опинилися поруч, потрібно постійно чергуватись, аби надавати потерпілому допомогу безперервно.

Реклама

Олександр Туманов, начальник відділення підводного розмінування та інших спеціальних робіт ДСНС Києва: «Руки можна складати в замок. Це один із способів. Головне, щоб вони просто не розмикались, і робіть енергійні натискання. Натискання треба робити з прямими руками всім корпусом. Тобто не ліктями, а саме корпусом».

Що робити, якщо тонете ви: інструкція для самопорятунку

Людині, яка сама починає тонути, радять рятувальники, найголовніше — опанувати себе, адже паніка є найпершим ворогом. Треба кликати на допомогу і усіляко привертати до себе увагу навколишніх.

Олександр Туманов, начальник відділення підводного розмінування та інших спеціальних робіт ДСНС Києва: «Слідкувати, щоб вам не потрапляла вода в дихальні шляхи. Розслабтесь, розкиньте кінцівки, займіть якомога більшу площу на воді, відпочиньте. Якщо ви відчуваєте, що якусь кінцівку схопила судома, наприклад, ногу — потягніться до носка рукою».

Рятувальники вкотре наполегливо нагадують: незалежно від того, чи чергують на пляжі професійні водолази, чи це повністю необладнана дика зона відпочинку — безпека на воді є, перш за все, особистою відповідальністю самих відпочивальників.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 14:00 НОВИНИ 30 червня | НОВІ ПОДРОБИЦІ ВИБУХУ В МОНАКО! Київ накрив СМОГ! СОТНІ дронів на РФ!

Новини партнерів