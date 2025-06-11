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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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272
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3 хв

Як правильно вибрати морозиво і який десерт краще не їсти: поради

Українці люблять вживати морозиво. Експерти розповіли, як правильно обрати улюблений десерт.

Автор публікації
Фото автора: Олена Лоскун Олена Лоскун
Експерти пояснили, як вибрати морозиво

Експерти пояснили, як вибрати морозиво / © Credits

Напередодні відзначали Всесвітній день морозива. Найпевніше, саме 10 червня 1786 року почалися масові продажі цього десерту у Сполучених Штатах Америки. Відтоді з’явилося багато не лише промислових, але і крафтових виробників, котрі змагаються у креативності рецептури.

Як вибрати справді якісне морозиво — кореспондентка ТСН Олена Лоскун розповість.

Як виготовляють морозиво

Морозиво на цьому житомирському підприємстві виготовляють вже більше 40 років. Щодоби на підприємстві можуть випускати понад 100 тон морозива. В асортименті — близько трьохсот видів.

«Це вершкове, пломбір, заморожений лід, плодово-ягідне», — каже директорка з якості виробництва Лариса Жигадло.

Є і безлактозний пломбір. Експортують продукцію до більш, ніж сорока країн.

Загалом у світі морозива щороку з’їдають зо 15 мільярдів літрів. Серед екзотичних — з комахами, яке готують у Британії, Африці та Угорщині. Або ж — із сусальним золотом. Можна скуштувати і з рідкісним білим трюфелем — за майже 15 тисяч доларів за кілограм. Українці — морозиво теж люблять.

Тож у 2013 у Житомирі встановили йому гранітний пам’ятник — заввишки понад 3 метри і вагою 14 тон, який внесли до книги рекордів України

Невеликі крафтовики, середні та крупні компанії. Аналітики підрахували: виробників, котрі, серед іншого, займаються морозивом — в Україні понад дві сотні. У 15 з них — прибутки найбільші.

За мега-заробітками Ігор та Ольга Усики з Черкащини не женуться. Для них головне — улюблена справа. Тож в одному із сіл Черкащини — подружжя облаштувало справжнє козиняче царство. У господарстві Усики тримають до сотні тварин. Із молока Усики роблять, зокрема, і крафтове морозиво.

Народжується морозиво на невеличкій кухні. Передовсім, каже Ольга потрібно добути із молока вершки. Далі — молоко, вершки, цукор та ваніль збивають. Отриману суміш — заморожують у спеціальній машині. І можна куштувати.

«Але що цікаво: немає оцього присмаку козячого молока, яке часто буває і за яке не люблять козячого молока багато хто», — каже Олена Усик.

Чи можна їсти морозиво, коли хворе горло

Водночас, є про морозиво і лякачки, вигадані ще за часів радянщини. Наприклад, що десерт не можна їсти, коли хворе горло. Та сучасні лікарі запевняють: це не так.

«Мало того, після операції як видалення мигдаликів, тонзилектомія, видалення аденоїдних вегетацій у дітей — ми через 2 годинки після операції приносимо в палату діткам чи дорослим морозиво. Бо це велика ранева поверхня, їсти ми не рекомендуємо тверду їжу протягом певного часу. І морозиво це такий найкращий інструмент, щоб і отримати енергію і зменшення набряку», — каже ЛОР-лікарка Олена Комар.

Утім, зловживати холодними ласощами, звісно ж, не варто.

Як правильно вибрати морозиво

Професорка Державного торговельно-економічного університету Олена Сидоренко радить усім обов’язково вивчати склад морозива.

«От пломбір повинен містити мінімум 12% — до 20 жиру», — каже вона.

Натуральні складники повинні бути і у плодово-ягідному та замороженому льоді.

Ще один варіант — морозиво з комбінованим складом сировини.

«Якщо гідрогенізовані — це штучно змінені, які будуть впливати на обмін речовин у нашому організмі, на структуру клітинних мембран тобто, це те, що небажано, якщо споживати, то дуже рідко», — каже Олена Сидоренко.

зберігатися морозиво — має при температурі не менше мінус 18. А от повторно заморожувати його не варто.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 10:00 новини 11 червня. Пекельна ніч у ХАРКОВІ! Деталі про обмін!

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