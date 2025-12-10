Як правильно вибрати вино на свята: експерт пояснив

Як вибрати ігристе вино до свят

Реклама

Новий рік уже на порозі, а обрати справді якісний алкоголь для святкового столу — завжди виклик. В Одесі є люди, які знають буквально все про вино — від ароматів та смаків до рідкісних колекційних пляшок, які не знайдеш у звичайному магазині.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Як вибрати вино до Різдва та Нового року: розкриваємо секрети!

Який асортимент пропонують?

Засновник «АРТВАЙН КОМПАНІ» — Олексій Боженко. Це мережа винних бутіків, які з’явилися в Україні ще у 2019 році. І фішка цих магазинів не просто у красивих полицях. Тут є пляшки, які ви точно не знайдете у супермаркеті, на заправці чи навіть в інтернет-магазині.

Реклама

«Наприклад, одна із наших класних зірок — це Faiveley — виробник із Бургундії, який дійсно є особливим для виноробства цього регіону. По-перше, вони є найбільшими власниками виноградників. Тобто є певними законодавцями моди винної історії саме з Бургундії», — каже Олексій Боженко.

До слова, недарма Олексій згадує Бургундію — у винному світі це справжній еталон, регіон, з якого формувалися правила і традиції виноробства. Утім, асортимент «АРТВАЙН» не обмежується французькою класикою. На полицях є італійські виробники зі своєю виноробною філософією і напої з багаторічною історією. А ще — особлива гордість: українські вина, які вже впевнено конкурують із європейськими.

“Я би ще порадив вам українського виробника, це наші партнери, дуже гарні люди, Grande Vallee, з Одеської області. До речі, вони перші зробили магнум (так називається велика півтора літрова пляшка) за традиційним методом в Україні. Наразі ні один український виробник не робив магнум, вони перші. І, відповідно, їхній традиційний метод у маленьких пляшках, вони отримують дуже багато винагород наразі. І це теж дуже класна пляшка, витримка 60 місяців, тобто уявіть час виробництва більше, ніж 5 років», — наголошує Олексій Боженко.

Як вибрати ігристе вино

Що ближче свята, то частіше кожен із нас ловить себе на думці: що ж поставити на стіл, щоб і красиво, і смачно, і щоб гості точно оцінили. І майже завжди вибір зводиться до ігристого — символу новорічного настрою. Пан Олексій каже, тут теж є свій фаворит: «Традиційним напоєм на Новий рік завжди є якісь ігристі вина. Відповідно, найбільш популярний, як завжди, — просекко. До речі, дуже-дуже зручний розмір у нашого, за другою пляшкою не треба буде бігати. Ми, до речі, дуже сильно любимо наш бренд, дуже багато вкладаємо в нього, і, відповідно, наразі він вже стає впізнаваним. Мені, будь ласка, ось те просекко з чорною етикеткою».

Реклама

Обираючи напій, Олексій радить спершу визначитися з настроєм: хочеться чогось легкого й питкого чи насиченішого. Якщо потрібен універсальний варіант — те, що зрозуміє кожен гість, — тоді просекко справді безпрограшний вибір: просте, легке й святкове. А от коли хочеться чогось цікавішого та глибшого, тоді варто звернути увагу на інші види.

“Якщо хочете складніше, цікавіше, делікатніше вино, то там вже переходимо на якийсь традиційний метод виробництва, тобто або шампань, або кава, або кремани, які мають більш глибокий, більш делікатний смак», — каже керівник ТОВ «АРТВАЙН КОМПАНІ» Олексій Боженко.

Загалом, вибір вина завжди дуже особистий: хтось обирає за смаком, хтось — під страви, які планує готувати. Але до порад пана Олексія варто прислухатися: адже він левову частку свого життя працює з вином, знає його тонкощі смаку і допомагає знайти саме ті пляшки, які зроблять свято особливим.

“Я із алкоголем працюю 18 років. Як кажуть, якщо професійно займатися якоюсь справою, то для цього треба витратити 10 тисяч годин», — додає Олексій Боженко.

Реклама

Де є крамниці «АРТВАЙН КОМПАНІ»

Крамниці «АРТВАЙН КОМПАНІ» можна знайти в Одесі, Києві, Львові та Запоріжжі. Тут пропонують й справжні винні скарби — серед них рідкісні та колекційні пляшки. Деякі з них коштують понад 190 тисяч гривень. Звісно, купують їх не щодня, але іноді трапляються й такі випадки.

“Це може бути якийсь подарунковий набір, але в більшості випадків такі вина йдуть до колекцій. Люди собі купують. Відповідно, вино такої вартості має дуже-дуже-дуже довгий термін зберігання, тобто ми називаємо це потенціал до зберігання. Таке вино через 10-15 років буде набагато краще смакувати, ніж наразі», — підкреслює керівник ТОВ «АРТВАЙН КОМПАНІ» Олексій Боженко.

Компанія працює і з приватними покупцями, і з ресторанами преміум-класу. Вони допомагають скласти винні карти та підібрати напої під будь-які події. У великих ресторанах за це відповідають сомельє, а в закладах без такої людини — бар-менеджери або керівники. І саме тут компанія приходить не просто продати вино, а порадити, яке підійде найкраще.“Ми робимо акцент на те, що всередині пляшки, а не зовні. Тому що саме для ресторанів важлива якість», — каже Олексій Боженко.

Яке вино обирають покупці магазинів

Попри складний час, магазини «АРТВАЙН КОМПАНІ» не є порожніми навіть вранці у понеділок. Клієнти заходять за улюбленими винами або планують святковий вечір, а деякі напої залишаються незмінними фаворитами.“Найбільш популярним давно вже є просекко, Pinagrigio, новозеландський Sauvignon і так далі. Звісно, це є, мабуть, половина від всього попиту клієнтів, які хочуть обрати собі вино. Але, насправді кажучи, все залежить від того чи іншого випадку», — каже керівник ТОВ «АРТВАЙН КОМПАНІ» Олексій Боженко.

Реклама

Цікаво, що смаки покупців змінюються разом із сезонами.

“Тут насправді все дуже логічно і стандартно. Влітку це зазвичай білі та ігристі вина. Відповідно, коли настає більш холодний сезон, люди починають або переходити на червоні вина, але знову ж таки це у більшості випадків, або на міцний алкоголь. Ну і, відповідно, перед Новим Роком завжди святкове, всі хочуть ігристих вин, це або шампань, або просекко», — розповідає Олексій Боженко.

Але зміни у вподобаннях відбуваються не лише через пору року. “Дуже багато зараз трендового, саме безалкогольні вина, ну і не тільки», — додає він.

Бізнес під час війни та допомога Райффайзен Банку

Однак, смаки клієнтів — лише одна сторона бізнесу. За лаштунками завжди прихована щоденна робота та виклики, які доводиться долати, щоб компанія залишалася на плаву.

Реклама

“Давайте згадаємо початок 2020 року — коронавірус, 2021-й — коронавірус, 2022-й — війна. Тобто наше підприємство взагалі не знає, як працювати у нормальному режимі», — каже керівник ТОВ «АРТВАЙН КОМПАНІ» Олексій Боженко.

Останнім часом компанія відчуває нестачу персоналу та щоденні виклики через обстріли РФ. Особливо непросто в Одесі, де атаки стають звичним фоном. Пан Олексій каже, що доводиться адаптуватися до цих реалій, як і всім іншим бізнесам країни.

“В цілому війна, звісно, це дуже болюча історія. Відповідно, підлаштовуватись маємо майже кожного дня», — зазначає Олексій Боженко.

Попри розширення асортименту та продажі в інтернеті, за бізнесом стоїть міцна фінансова основа. Надійне партнерство з Райффайзен Банком дозволяє реалізовувати плани і підтримувати розвиток навіть у складні часи.

Реклама

«Завжди це було: а давайте спробуємо так, давайте. А ось нам треба тут, давайте. А у нас так не виходить, давайте так. Ми дуже клієнтоорієнтовані і розуміємо, що таке працювати у такій сфері. І, відповідно, вони так само. Вони дуже клієнтоорієнтовані, завдяки цьому ми дуже співпадаємо духовно, і, мабуть, у цьому секрет співпраці з ними», — каже керівник ТОВ «АРТВАЙН КОМПАНІ» Олексій Боженко.

Завдяки підтримці Райфу компанія змогла придбати новий вантажний фургон. Планували це ще рік тому, але через всі складнощі спершу доводилося робити акцент на закупівлі вина та товару. Тепер же новий транспорт значно полегшив логістику, особливо для одеського філіалу, і дозволив ефективніше обслуговувати клієнтів у сезон.“Поспілкувалися з Райфом, вони сказали, що є така ситуація, за дуже гарними умовами, відповідно, ми це зробили. Цей вантажний фургон необхідний був саме для одеського філіалу, тому що влітку дуже часто виникають відповідні випадки, це ж таки сезон. Відтак, та машина, яка у нас була, просто фізично не допомагала. Завдяки Райфу ми купили фургон в одеський філіал, а та машина, яка була менша, перейде у львівський. Такий подвійний хід, і це дуже допомогло», — додає керівник ТОВ «АРТВАЙН КОМПАНІ» Олексій Боженко.

У Райффайзен Банку зазначають, що придбання фургона — лише один із прикладів співпраці з «АРТВАЙН». Команди працюють разом від моменту заснування компанії, і банк цінує її молодий, динамічний колектив. Сьогодні філіали компанії представлені в Одесі, Львові, Києві та Запоріжжі, а банківське обслуговування росте разом із бізнесом.

“По мірі зростання клієнта зростало його банківське наповнення, тобто клієнт наразі користується розрахунково-касовим обслуговуванням, зарплатним проєктом, купує-продає валюту і також кредитується», — розповідає Семен Івасілєвіч, експерт по роботі із ключовими клієнтами бізнес-банкінгу Одеської області у Райффайзен Банку.

Реклама

Щоденна робота з клієнтами для Райффайзен Банку — це не лише цифри та документи.“Передовсім, це комунікація з директором та бухгалтерією клієнта, пропонуються акційні пропозиції та клієнту сповіщають про всі зміни, які відбуваються у банку, аби зробити якісний продаж», — каже Семен Івасілєвіч, експерт по роботі із ключовими клієнтами бізнес-банкінгу Одеської області у Райффайзен Банку.

Під час непростих часів кожна компанія потребує підтримки. Від стабільної роботи підприємств залежить не лише їхній розвиток, а й економіка регіону в цілому.

“Підтримувати українські компанії під час повномасштабної війни — це, в першу чергу, дати вільно працювати компаніям. Тобто, якщо компанія працює, працює економіка, йде стимуляція усіх сфер. Компанія розширюється, розширюються і робочі місця у регіонах. Клієнти розвиваються, розвивається і банк», — підкреслює Семен Івасілєвіч, експерт по роботі з ключовими клієнтами бізнес-банкінгу Одеської області.

Вибір якісного вина — це завжди про смак. А вибір підтримувати свій бізнес у найскладніші часи — про відповідальність. Історія «АРТВАЙН КОМПАНІ» — це про людей, які не зупинилися. Про партнерів, котрі не відвернулися. І про країну, що продовжує жити й розвиватися. Бо навіть у темні часи в Україні знаходиться місце для світла, тепла і хорошого вина.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Як вибрати вино до Різдва та Нового року: розкриваємо секрети!