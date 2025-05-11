Як проходили вибори Папи і яким буде новий понтифік для України: ексклюзив з Ватикану

Площа Святого Петра у Ватикані під час конклаву

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До початку конклаву — доба. На площі святого Петра — ніби у мурашнику — тисячі людей, туристів та паломників. Від самого початку це виглядає як шоу, якому можуть позаздрити футбольні матчі чи євробачення. Десятки тисяч людей спостерігають за трубою, що стирчить на Сикстинській капелі.

Детальніше про вибори нового Папи Римського йдеться в сюжеті ТСН.

«В історії не було випадків, ще не було випадків, щоб вибори відбулися з першого разу, кажу, чекайте їм же треба туристів якось потримати», — каже Максим Онопрієнко, член Нацради України з питань ТБ і радіомовлення.

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Ватиканістам очевидно — новий Папа Римський буде середнього віку — не занадто молодий, щоб не правив задовго, і не зі старших, щоб правління не було закоротким і не довелося робити конклав знову.

Двічі площа бачить чорний дим. Білий дим починає йти з труби, коли поруч дві дорослі чайки і пташеня.

Це найкоротший конклав в новітній історії — кардинали доходять згоди за 25 годин. Першими на балкон виходять кардинали, які щойно зробили вибір. Серед них — українець Микола Бичок. Кардинал-диякон урочисто виголошує — «у нас є папа».

Лунає імя — спочатку кардинальське, потім — папське. 69-річний Роберт Френсіс Превост відтепер — Папа Римський Лев Лев XIV. Перші його слова — про мир.

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Вільям крізь натовп проривається з національним прапором — він особливо гордий, бо це вперше в історії, коли понтифікат очолив його співвітчизник

«Просто той факт, що він американець взагалі робить мене дуже щасливим», — заявив він.

Прапор у Вільяма вже за мить позичає американець Джон, фотографується і розповідає, чого б він хотів від Папи-земляка.

«Я хотів би побачити прогресивнішого Папу, кращого для жінок, кращого для всіх», — говорить Джон.

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Букмекери називали у фаворитах конклаву двох італійських кардиналів і помилилися. Українці ж чекали на Папу, який вболіватиме за Україну і вірять, що вдалося.

З обличчя лідера українських католиків не сходить посмішка! Він памятає Роберта Превоста — ще простим єпископом з Перу.

«Таке було відчуття, що це дуже така тиха людина, дехто навіть каже, непоказна. Але вже тоді, каже, було зрозуміло — він розуміє українців та відчуває нашу біль», — зазначив він.

«На мій погляд, це справжня імперіалістична агресія, в якій Росія прагне захопити територію України заради влади та власної вигоди, як через стратегічне розташування, так і через величезну цінність україни з культурної, історичної та виробничої точки зору. І там чиняться, і це вже доведено, злочини проти людяності. Ми, звісно, можемо молитися за мир, але я вважаю, що нам треба говорити про це набагато чіткіше. Деякі політики в нашій країні не хочуть визнавати жахи цієї війни і ту злобу, з якою росія діє на території України».

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Це — лише одне з висловлювань Роберта Превоста. І воно дає надію і впевненість: Папа Лев XIV — на нашому боці.

Кардинал Микола — щойно з зустрічі з Папою. Вони були знайомі раніше — як колеги-кардинали.

«Ці білі шати — не тільки найпочесніший статус, але й важкий хрест. На нового Папу нині з надією дивляться — мільйони очей з усього світу, зокрема — з України», — зазначає український кардинал.

Серед безлічі нових невідкладних справ, папа римський Лев XIV іде до собору святої Марії Маджорі. ВІн молиться на могилі свого попередника Франциска, поклавши на його могилу білі троянди.

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Нагадаємо, що 8 травня новим Папою Римським став кардинал зі США Роберт Превост, який взяв собі ім’я Лев XIV.

Ми писали все, що відомо про нового Папу Римського.