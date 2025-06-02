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Як Росія може "помститись" за удари по аеродромах та знищення літаків: експерт пояснив
Експерт пояснив, чи варто очікувати масованого ракетного удару після операції СБУ “Павутина”.
Росіяни не вигадають нічого нового, щоб «помститись» за атаку на аеродроми та знищення стратегічної авіації. Вони можуть лише вкотре масовано обстріляти Україну.
Про це в інтерв’ю Марічці Падалко сказав авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.
«Я думаю, що ми бачили вже все. І більше, ніж черговий масований обстріл після накопичення певних елементів засобів враження, очікувати не має сенсу. Спроби застосувати міжконтинентальні балістичні ракети, знов-таки, треба зрозуміти, тактична дальність не позволяє використати на такій відстані. Те, що було по Дніпру, це є неефективним використанням, тому що наслідки були мали. І, звісно, що такі дороговартісні ракети запускати на такій відстані, це просто імперські амбіції Російської Федерації», — сказав він.
Експерт наголосив, що українцям варто реагувати на сигнали повітряної тривоги.
«Тому я не очікую будь-яких дій, від того, що вони роблять зараз. І нам треба просто всім зрозуміти, що в будь-якому випадку, яка би не була тривога після наших масованих обстрілів в території Російської Федерації, чи без цього, в будь-якому випадку українцям треба йти в укриття і при цьому донатити нашим Силам оборони», — сказав Анатолій Храпчинський.
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Нагадаємо, 1 червня СБУ провела історичну спецоперацію в тилу РФ. Одночасно було уражено чотири військові аеродроми у тилу країни-агресорки: «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново». Уражено 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.