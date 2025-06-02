Як Росія може "помститись" за удари по аеродромах та знищення літаків: експерт пояснив

Російський бомбардувальник / © Janes.com

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Росіяни не вигадають нічого нового, щоб «помститись» за атаку на аеродроми та знищення стратегічної авіації. Вони можуть лише вкотре масовано обстріляти Україну.

Про це в інтерв’ю Марічці Падалко сказав авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

«Я думаю, що ми бачили вже все. І більше, ніж черговий масований обстріл після накопичення певних елементів засобів враження, очікувати не має сенсу. Спроби застосувати міжконтинентальні балістичні ракети, знов-таки, треба зрозуміти, тактична дальність не позволяє використати на такій відстані. Те, що було по Дніпру, це є неефективним використанням, тому що наслідки були мали. І, звісно, що такі дороговартісні ракети запускати на такій відстані, це просто імперські амбіції Російської Федерації», — сказав він.

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Експерт наголосив, що українцям варто реагувати на сигнали повітряної тривоги.

«Тому я не очікую будь-яких дій, від того, що вони роблять зараз. І нам треба просто всім зрозуміти, що в будь-якому випадку, яка би не була тривога після наших масованих обстрілів в території Російської Федерації, чи без цього, в будь-якому випадку українцям треба йти в укриття і при цьому донатити нашим Силам оборони», — сказав Анатолій Храпчинський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ОПЕРАЦІЯ “ПАВУТИНА”: де сиділи ОПЕРАТОРИ БпЛА?! Авіаексперт РОЗКРИВ УСЮ ПРАВДУ!

Нагадаємо, 1 червня СБУ провела історичну спецоперацію в тилу РФ. Одночасно було уражено чотири військові аеродроми у тилу країни-агресорки: «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново». Уражено 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

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