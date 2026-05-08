Як швидше вийти на пенсію: хто має право і скільки платитимуть

В Україні можна достроково вийти на пенсію

Не секрет, що умови праці багатьох українців є далекими від комфортних: не в офісі, а, наприклад, у шахтному забої, біля ливарної печі, на хімічному виробництві, з шкідливими та радіоактивними речовинами, в агросекторі.

За законом такі люди мають право, відпрацювавши певний час у шкідливих умовах, вийти на пенсію раніше: не в 60, а в 55 і навіть у 50 років. Оформити пенсію за вислугою років також можуть військові, медики, вчителі, представники творчих професій.

Дострокова пенсія: хто має право

За статистичною інформацією та даними Пенсійного фонду України (ПФУ), в країні є близько 28% пенсіонерів (понад 2,8 млн осіб), які вийшли на пенсію раніше загальновстановленого віку (60 років). Найчисельніші категорії: чорнобильці — 650 тис. осіб та військові, їх наразі 550 тис., у тому числі 156 тис. молодших за 60 років.

Далі йдуть так звані «списочники»: люди, які вийшли на пенсію у 50–55 років через важкі та шкідливі умови праці, таких налічується близько 250 тис. осіб. Ось топ-5 професій по кожному із списків, їх два: №1 і №2. У списку професій №1 зібрані професії, де людина працює в умовах екстремальних температур, постійного пилу або радіації. У списку №2 — професії з високим рівнем фізичного навантаження, шуму, вібрації або шкідливих парів.

Дострокова пенсія: хто може вийти у 50-55 років

У списку №1, який дає право виходу на пенсію у 50 років, найбільше гірників і шахтарів. Далі йдуть металурги, які працювали безпосередньо біля плавильних печей або прокатних станів, хіміки-технологи — працівники підприємств з особливо токсичними матеріалами та вибухівкою, енергетики (персонал АЕС), рентгенологи та радіологи — медичний персонал, який щодня працює з іонізуючим випромінюванням. Всього до списку внесено близько 450 професій і посад.

У списку №2, який дає право виходу на пенсію у 55 років, перед ведуть зварювальники та газорізальники — фахівці ручного зварювання в промисловості та будівництві. За ними машиністи та водії важкої техніки — водії кар’єрних самоскидів, машиністи тепловозів та метрополітену. Далі будівельники спецпрофілю — муляри-вогнетривники, монтажники висотних конструкцій, асфальтобетонники. Четверті за чисельністю — переробники металу та пластику, ливарники пластмас, ковалі на молотах, термісти. Завершують ряд текстильники та хімічна чистка — працівники шкідливих ділянок виробництва тканин та обробки хутра. Всього до списку внесено понад 1000 професій і посад.

Майже 250 тисяч осіб вийшли на пенсію у 50–55 років за вислугою років або з інших причин. Серед них освітян — 110 тис., медиків (лише лікарі і середній медперсонал) — 75 тис., аграріїв (механізатори, доярки, свинарки, ті, хто вирощують і переробляють тютюн) — 45 тисяч.

Дострокова пенсія: хто може отримувати виплати у 38-40 років

Особливий статус мають артисти балету, цирку, музиканти на духових інструментах, бандуристи, артисти хору тощо. Вони можуть оформити пенсію за вислугою років незалежно від віку. Наприклад, балерина може стати пенсіонеркою у 38–40 років. Це найнечисленніша група таких пенсіонерів, їх наразі близько 7000 осіб. Для солістів і артистів балету, акробатів, гімнастів, каскадерів, дресирувальників, тих, хто грає на духових інструментах, вислуга становить 20 років, це мінімум. Інші категорії працівників мистецтва: від солістів-співаків, артистів танцювальних колективів, театрів ляльок до артистів хору тощо можуть вийти на пенсію, маючи стаж роботи від 25 до 35 років.

Дострокова пенсія для матерів-героїнь

Ще близько 20 тисяч 50-річних пенсіонерок — матері-героїні (п’ять і більше дітей) і понад 100 тис. батьків, які виховують дитину з інвалідністю з дитинства. Останні також мають право дострокового виходу на пенсію у 50 років (мати) або у 55 років (батько), але лише хтось один з них.

Дострокові пенсії для людей з інвалідністю

Окрема категорія тих, хто отримує пенсії, не досягнувши 60 років, це люди з інвалідністю (близько 600 тис. осіб), ті, хто втратив годувальника (діти-сироти, вдови загиблих на фронті старші за 50 років, або хто доглядає дитину загиблого до досягнення нею 8 років) — близько 400 тис. осіб. Однак тема призначення їм пенсій — за межами даної статті.

Дострокові пенсія: які нові правила для вчителів та лікарів

В останні роки в законодавстві про пільгові пенсії триває етап «закручування гайок». Основний тренд — поступове вирівнювання всіх категорій до загального пенсійного віку та посилення вимог до стажу. Раніше вчителі та лікарі могли піти на пенсію по вислузі років незалежно від віку (відпрацював 25 років — і вільний). З 1 квітня 2024 року пенсію оформлять лише у 55 років і за наявності вже 30 років педагогічного або медичного стажу. Щоб стимулювати медиків та вчителів не йти на пенсію у 55 років, а працювати до 60, влада запровадила одноразову виплату 10 пенсій при виході на пенсію. Але вона доступна лише тим, хто працює в державних чи комунальних закладах і має повний стаж (35 років для чоловіків і 30 років для жінок).

Дострокова пенсія для людей із шкідливими професіями: нові правила

Для списків №1 і №2 тепер діє електронний реєстр. ПФУ перестав приймати паперові довідки як доказ, дані про «шкідливість» виробництва мають бути в електронному реєстрі. Введено атестацію робочого місця, яка повинна оновлюватися раз на 5 років. Відсутність атестації робочого місця є критичною перепоною, яку ПФУ використовує для відмов у призначенні пільгових пенсій.

Додатковим чинником відмови у достроковій пенсії стало щорічне збільшення страхового (трудового) стажу. Якщо пільговик (наприклад, доярка) має право піти на пенсію у 55 років, бо відпрацювала на фермі не менше 20 років, та при цьому не заробила загального страхового стажу (у 2026 році він становить 33 роки), вона не зможе скористатися пільгою.

Дострокова пенсія для УБД

Єдина категорія, де умови виходу на дострокову пенсію спростили або розширили — це учасники бойових дій (УБД). Право на дострокову пенсію (55 років для чоловіків, 50 років для жінок) поширили на добровольців ТрО (територіальна оборона) та членів добровольчих формувань територіальних громад.

Пенсії в Україні: чого очікувати

За наступні 5–7 років в Україні пенсіонерів-пільговиків за віком стане більше, але структура їх зазнає радикальної трансформації. Знизиться кількість власників старих індустріальних пільг і стрімко збільшиться чисельність нової ветеранської системи.

Ось узагальнений прогноз розвитку ситуації від директорки інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Елли Лібанової та фахівців Міністерства соціальної політики.

Кількість пенсіонерів за списками №1, №2 та вислугою років (вчителі/медики) буде зменшуватися.

Перший чинник — вимоги до страхового стажу зростають щороку. У 2028 році для виходу на пенсію потрібно буде мати 35 років стажу. Багато хто не зможе накопичити стільки до 50–55 років через періоди неофіційної роботи або безробіття. Другий чинник — деіндустріалізація: чимало підприємств шкідливого профілю зруйновані війною або закриті. Нових пільговиків у списках №1 та №2 ставатиме дедалі менше.

Чорнобильський фактор: кількість пенсіонерів-"чорнобильців» природно знижуватиметься через вік, але залишиться значною.

Вибухове зростання ветеранської категорії. Кількість УБД вже близько 1,5 млн осіб. Через 5–7 років значна частина мобілізованих у 2022 році, яким тоді було 45–48 років, досягнуть свого пільгового порогу 50–55 років для виходу на пенсію. Це буде найбільша група «молодих» пенсіонерів у країні.

Демографічний та соціальний тиск. Через наслідки війни та екології кількість дітей з інвалідністю, на жаль, зростає, що в майбутньому дасть нову хвилю пільговиків — батьків дітей з інвалідністю.

Як вийти на пенсію раніше: плюси і мінуси

Наголосимо: вихід на пенсію достроково, це право, а не обов’язок. Ним можна скористатися, а можна не скористатися.

Очевидно, що головний плюс вихід на пенсію за вислугою років — нема необхідності працювати до 60 років.

Інші переваги:

Можливість змінити сферу діяльності. Маючи стабільний, хоч і не завжди великий дохід від держави, можна почати нову кар’єру.

Збереження здоров’я. Для артистів балету, цирку чи шахтарів або металургів це єдиний спосіб піти на відпочинок, поки організм ще функціонує нормально.

Гарантований дохід. У часи економічної нестабільності мати пенсію у 40–55 років — це щомісячна «подушка безпеки».

Та є і мінуси. Найголовніших два: менший розмір пенсії і заборона на професію. Останнє означає, що, припустимо, вчитель не має права працювати вчителем (навіть на 0,25 ставки) і отримувати пенсію одночасно. Виплата просто припиниться.

Менший розмір пенсії: Пенсія розраховується на основі поточного стажу. Якщо піти на пенсію у 50 років, стаж буде на 10 років меншим, ніж міг би бути у 60, а сума виплати меншою приблизно на 20%.

Висновок: виходити на пенсію за вислугою років варто, якщо:

Є пропозиція роботи у приватному секторі за іншим фахом. Можна отримувати і зарплату, і пенсію.

Професія передбачає швидке професійне вигорання або фізичну неможливість працювати (артисти, гірники, рятувальники тощо).

Окрім пенсії, є інші джерела доходів, наприклад, великий депозит у банку (мільйон гривень) або приватний бізнес.

