Як тримається та чим вирішила займатися донька найстаршої породіллі України Підвербної

14-річна донька найстаршої породіллі України Анна каже, що любила свою маму / © ТСН

Донька найстаршої породіллі України Валентини Підвербної, 14-річна Анна Підвербна попри минулі складні відносини з 80-річною мамою, яка померла два тижні тому, каже, що її не покидає емоційне та вже нездійснене бажання зателефонувати їй, щоб почути рідний голос.

Як ця дитина з непересічною долею переживає смерть матері і що їй допомагає триматися — про це в коментарі для ТСН.ua розповіла чернігівська громадська діячка Оксана Тунік-Фриз, яка вже декілька років допомагає цій дівчинці. Нагадаємо, сама ж Аня мешкає з опікункою.

«Якщо зважено подивитися на ситуацію, то Аня достатньо стримано все переживає. Вона хоче подзвонити мамі, поїхати туди. Але вона не впала в депресію. Ми готували Аню до того, що таке може статись з Валентиною Григорівною, проговорювали це і казали, що вона, Аня, повинна бути стійкою та сильною», — каже Оксана Тунік-Фриз.

Разом з цим вона розкрила таємницю одного з фото, на якому зображені Аня Підвербна з Валентиною Підвербною, обидві посміхаються та виглядають щасливими.

Валентина Підвербна зі своєю донькою. Фото зі сторінки О. Тунік-Фриз у Facebook.

«Це була якась скандальна ситуація. Був якийсь скандал на зупинці. Потім Аня почала заспокоювати маму і врешті-решт Аня сфотографувалась з мамою, щоб засвідчити, що вже все нормально», — каже Оксана Тунік-Фриз.

Та продовжила: «В родині було багато проблем. Коли вони зустрічались, для Ані це був великий стрес. Прощання та похорон вона пережила нормально. Аня робила все можливе для того, щоб відноситись до мами з повагою. Попри всю складність. Більше, як дитина, вона не могла зробити. Сьогодні вона згадує маму, інколи хоче зателефонувати їй…»

Могила Валентини Підвербної. Фото: О.Тунік-Фриз

За словами Оксани Тунік-Фриз, зараз Аня занурена у навчання, у підготовку до вступу до музичного коледжу.

«Готується до вступу до класу саксофону, додатково займається з репетитором. Ми плануємо купити їй новий інструмент, більш професійний. Аня слухала багато музики, їй це дуже цікаво. Вона вже побувала на екскурсії в музичній школі, у неї перевірили музичний слух і виявилося, що у неї є базові природні дані. Виявилося, що вона «хапає» знання. Починала з флейти, а згодом перейшла на саксофон. Вона — дуже розумна дитина. Ми намагаємося її максимально завантажити. Крім того, є низка питань, пов’язаних з оформленням документів. Тобто особливо немає коли (сумувати — Ред.)».

Валентина Підвербна: як складалося життя цієї жінки

Півтора року тому, у червні 2024-го, Валентина Підвербна в інтерв’ю для ТСН.ua вперше вирішила розповісти про свою складну та подекуди трагічну біографію.

«Я народилась 14 квітня 1945 року в Чернігові. Моя мати була учасником війни. Я працювала медсестрою, тому знала про те, що існує штучне запліднення. В молодості я була заміжня, але сенсу ніякого від цього не було. Тоді мені був 21 рік. Сама розлучилася з чоловіком. Гроші на штучне запліднення збирала декілька років. Відкладала, заробляла завдяки тому, що торгувала на базарі. Продавала консерви, продукти. Я дуже хотіла дитину, а коли народила, то моєму щастю не було межі. Донька була і є для мене сенсом життя. Крім неї, у мене нікого немає. Ні родичів, ні друзів», — ридаючи, розповідала Валентина Підвербна.

Та додавала: «Мені дуже важко без неї. Мене покарали, забравши доньку від мене».

Про свою доньку Валентина Підвербна казала, що безмежно любить її, але водночас характеризувала так: «Куди вітер подує — туди вона і йде. Що їй скажуть, то вона і слухає. Як це — забрати, забрати моє дитя. Я її народила!».

Під час останніх інтерв’ю Підвербна з особливою увагою наголошувала, що робить ремонт у квартирі, адже не полишає надії, що колись, попри судові рішення про відібрання дитини, Аня все ж таки до неї повернеться та побачить гарні умови. Ремонт жінка робила вкрай повільно — вона казала, що пенсія у неї маленька, а вартість сучасних будматеріалів величезна.

Своє останнє інтерв’ю для ТСН.ua Валентина Підвербна дала вранці 15 вересня цього року.

Тоді вона розповіла нам із сумом в голосі, що відчула, що найближчим майбутнім донька вже не повернеться жити з нею, тому вирішила доробити ремонт, щоб пожити в нормальних умовах.

Своєю чергою, життя Ані Підвербної останнім часом теж змінилося. За словами її опікунки Олени Ятченко, дівчинці було зроблено важливу операцію на очах, дитина відкрила в собі музичний талант, мешкає в комфортних умовах, має свою окрему кімнату. За словами Олени Ятченко, всього цього раніше у Ані не було.

Історія родини Підвербних: що відомо

Однією з останніх важливих подій у житті Валентини та Анни Підвербних було те, що наприкінці травня 2025 року Новозаводський районний суд Чернігова постановив відібрати дівчинку в її 80-річної мами Валентини Підвербної.

Своїм рішенням суд постановив відібрати неповнолітню Анну Підвербну від матері Підвербної Валентини Григорівни без позбавлення останньої батьківських прав до досягнення Підвербною-молодшою вісімнадцятирічного віку, тобто строком до 22 лютого 2029 року.

Про Аню Підвербну та її матір стало відомо в лютому 2011 року. Валентина Григорівна народила доньку у віці 65 років шляхом штучного запліднення.

Навесні 2023 року, коли Підвербній-молодшій було повних 12 років, спалахнув гучний скандал. У квітні дівчинка опублікувала в соцмережах низку дописів, в яких повідомила про те, що її мати, 78-річна Валентина Підвербна, начебто знущається з неї — дряпає, ображає, не дозволяє виконувати елементарні гігієнічні процедури.

Одразу після цього до квартири Підвербних приїхали правоохоронці, психологи, соцслужби. Дитина була вилучена і доправлена до лікарні для обстеження, а згодом переведена до реабілітаційного центру.

Станом на зараз Аня Підвербна мешкає разом зі своєю опікункою Оленою Ятченко. Остання працює швачкою, проживає також у Чернігові та, як вона каже, налаштована допомогти цій дитині знайти себе.

Зі свого боку, лікар, який 14 років тому робив Підвербній штучне запліднення, розповідав ТСН.ua, що після скандалу з цією породіллею репродуктологи отримали рекомендацію не робити штучне запліднення жінкам, яким більше 55 років. Від офіційних коментарів лікар тоді відмовився, мотивуючи це тим, що у справі Підвербної тривали судові розгляди. В медичних колах лише додали, що Підвербна дуже прохала зробити їй штучне запліднення, адже народити дитину було її мрією. Вона, навіть коли була вагітною, торгувала консервами, щоб зібрати гроші до народження дитини.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Аня любила маму і до останнього дня з нею спілкувалась.





