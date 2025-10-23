ТСН у соціальних мережах

Як у Києві прощаються з лідером гурту Green Grey Андрієм Яценком

Прощальна церемонія розпочалася о 9:00 в Будинку кіно Національної спілки кінематографістів України.

Анастасія Павленко
Андрій Яценко

Андрій Яценко / © facebook.com/diezel.greengrey

Сьогодні, 23 жовтня, у Києві прощаються із засновником і фронтменом українського рок-гурту Green Grey Андрієм Яценком, який помер 20 жовтня.

Як повідомляє кореспондентка ТСН.ua, провести музиканта в останню путь до «Будинку Кіно» сходяться друзі на прихильника музиканта. Прощання триватиме до 11:30.

В останню путь музиканта проведуть 23 жовтня / © ТСН

В останню путь музиканта проведуть 23 жовтня / © ТСН

Нагадаємо:

Засновник і фронтмен українського рок-гурту Green Grey Андрій Яценко, відомий під сценічним ім’ям Diezel, помер у віці 55 років.

Green Grey — один із перших українських рок-гуртів. Його заснували в Києві навесні 1993 року. Колектив відомий унікальним поєднанням жанрів — ню-метал, фанк-рок, гранж, тріп-хоп і дабкор.

Андрій Яценко був засновником і фронтменом гурту. Також до складу входили Дмитро Муравицький (Murik), Володимир Костик (льВівчик) і Денис Біньковський (Original Dizzy).

Наприкінці жовтня Green Grey мав вирушати в тур Україною. Перший концерт був запланований у Києві — там гурт мав представити українськомовну версію хіта «Під дощем».

