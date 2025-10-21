Як у середньовіччі: в метро Києва пояснили, чому туалети на станціях підземки такі страшні

У Києві туалети в метро у жахливому стані / © Unsplash

Реклама

Киян шокував стан службових туалетів на станції метро «Лук’янівська». У Мережі публікують фото вбиралень, які вважаються службовими, але під час повітряної тривоги, пасажири, які перебувають на станції, можуть скористатися цими кабінками.

Власне після таких відвідин, кияни були шоковані «середньовічним станом» туалетів. Їхній вигляді справді вражає — ошарпані стіни, потріскана плитка та відсутність прибирання.

Туалети у метро. Фото: телеграм-канал “Інсайдер. Київ”

Дехто з киян, шокованих станом туалетів, кажуть, що скоріш за все, саме тому у туалети на станціях метро і не пускають пасажирів у звичайний час, бо побачене там, шокує. Мовляв, якщо до таких вбиральнь почнуть впускати пасажирів постійно, то відвідувачі просто посивіють від побаченого.

Реклама

Але у «Київському метрополітені», кажуть, що туалети, про які йдеться, є частиною системи санвузлів цивільного захисту, які були законсервованими та не використовувалися. Однак нині, у зв’язку з повномасштабною війною, ці приміщення відкриті під час повітряної тривоги.

«Через значний кадровий дефіцит, великий обсяг ремонтних робіт, а також через складну фінансову ситуацію підприємства — відновлення вбиралень відбувається поступово», — пояснюють ТСН.ua у метрополітені.

Зокрема ремонт цих приміщень на станції «Лук’янівська» запланований на першу половину 2026 року, однак підприємство шукає можливість виконати ці роботи раніше.

«Тим часом працівники локально приводять приміщення до ладу — очищують плитку на стінах та підлозі, замінюють необхідні елементи», — пояснюють у підземці.

Реклама

Загалом у Київському метрополітені понад 500 санітарних місць (в одному приміщені станції може бути 5-6 місць).

«Підприємство поступово замінює сантехніку, плитку, зливні бачки, там де зовнішній вигляд цього потребує. Водночас зазначимо, що системи санвузлів працюють справно», — пояснюють у підземці і дякують всім за розуміння й підтримку у цей складний час.