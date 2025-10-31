Як Україна знищила "Орєшнік" та "Путін у Покровську": ексклюзивні подробиці ТСН

Володимир Зеленький / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський та СБУ вперше розповіли про ліквідацію «Орєшніка» на Капустиному Яру у Росії. Сталося це влітку 2023 року.

За словами Зеленського, загалом у росіян була можливість здійснити три постріли, один із яких вони використали. Голова Служби зовнішньої розвідки додав, що Росія наразі здатна виробляти до шести таких ракет щороку. А найближчим часом росіяни планують розмістити «Орєшнік» у Білорусі. Дальність його польоту — до 5 тисяч кілометрів.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Островської розповість.

Реклама

Санкції проти РФ

«За круглим столом, із кавою, стосами документів, картами і журналістами, які можуть вигукувати питання. В Офісі президента відбувся неформальний брифінг. Президент зібрав голову СБУ та зовнішньої розвідки, міністра закордонних справ і уповноваженого президента з санкційної політики», — каже кореспондентка ТСН.

20 листопада почнуть діяти нові американські санкції проти Росії. До переліку потрапили найбільші нафтові компанії «Лукойл» і «Роснефть». Зеленський сподівається, що внаслідок цього за рік росіяни втратять 50 млрд доларів. А у 2026 році, а дефіцит бюджету країни-агресорки може зрости до 100 млрд доларів.

«Канада, Австралія, Британія, Японія, ЄС. Ось ці ключові наші партнери, які зменшили максимум або аж до нуля імпорт з Російською Федерацією», — каже президент.

Зеленський нагадує — найбільшим помічником Росії у війні залишається Китай. Чи вдалося Трампу вплинути на Сі під час особистої зустрічі 30 жовтня, український президент каже, поки невідомо.

Реклама

За оцінками експертів, наразі експорт нафтопродуктів з Росії впав до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення. І причина не лише у західних санкціях: «Подобається можливість пов’язувати кінетичні санкції з класичними санкціями. Маю на увазі те, що завдаючи ударів по об’єктах критичної презентатури Російської Федерації, вони ж потім мусять ремонтувати певні об’єкти».



Про вплив таких далекобійних атак доповідає голова Служби безпеки Василь Малюк: «Якщо брати з початку року, це майже 160 успішних вражень об’єктів нафтовидобутку і нафтопереробки. Якщо брати за вересень і жовтень поточного року, це 20 об’єктів. Серед них 6 НПЗ, 2 нафтових термінала, 3 нафтобази і 9 нафтоперекачувальних станцій».

Знищення «Орєшніка»

Але не санкціями єдиними, Президент та СБУ чи не вперше публічно говорять про знищення однієї із трьох російських ракет «Орєшнік» Виявляється, сталося це ще влітку 2023 року на території Капустиного Яру. Ще один «Орєшнік» Росія вже використала. Отже лишився — ще один. Радіус дії ракети — 5 з половиною тисяч кілометрів.

Через високу швидкість і траєкторію ракета є складною для перехоплення навіть сучасними системами ППО. Василь Малюк розповідає ТСН про деталі операції.

«Знищення було стовідсоткове, це була дуже успішна операція, але вона на той момент жодним чином не афішувалася, про це доповідалося виключно Верховному головнокомандуючому президенту України, а також про це знали декілька президентів інших країн. Ми це все провели доволі успішно, було 100% підтвердження. Це було в той момент, коли назву „Орешнік“ ще, в принципі, ніхто на широкому загалі не знав, не використовував, і росіяни на той час особливо ним ще не погрожували. Якщо я не помиляюся, це було в нас влітку, позаминулого літа провели ми цю успішну операцію».

Реклама

Битва за Покровськ

Тим часом, є те, що зараз турбує військових та цивільних найбільше — мінлива лінія бойових зіткнень — мова про Покровськ. Президент каже, що битва за це місто триває, росіян, які заходять у місто знищують, оточення немає. А плани Путіна приїхати до Покровська Зеленський саркастично вітає.

«Каже Путін, що він поїде в Покровськ. Так за любки, якщо він приїде в Покровськ. Всі будуть аплодувати. Ми розуміємо, чим все закінчиться», — сказав він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 18:00 новини 31 жовтня. Росіяни зайшли до Покровська!