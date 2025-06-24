Як український історик намагався знайти "хороших росіян" і чим це закінчилось

Віталій Дрібниця / © ТСН

Реклама

Історик із Білої Церкви Віталій Дрібниця розвінчує міфи російської пропаганди серед росіян. Щовечора він по відеозв’язку має дискусії на історичні теми із випадковими людьми з Росії. Просвітницьку діяльність Віталій Дрібниця починав з бажання знайти адекватних росіян.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

З істориком Віталієм Дрібницею ТСН не випадково зустрічається на Замковій горі у Білій Церкві. 1032 року Ярослав Мудрий заснував його як фортецю Київської Русі. Це час, який, за спостереженнями українського історика, є одним з наріжних питань росіян

Реклама

«Для них Русь і Росія — це одне і те саме. Вони постійно жартують, пояснюють, як слово Русь перетворилося на слово Україна, як жодної літери немає. Ну, пояснити їм неможливо, що Русь — це наша стара назва, а в них була інша назва», — каже історик.

Чат рулетка — один з форматів спілкування у соцмережах. Там і знаходить своїх співрозмовників. Спочатку на дискусії з росіянами витрачав до 8 годин на добу.



«Найголовніший стереотип, вони відмовляють Україні і українцям в суб’єктності. Тобто ми для них об’єкт історії, ми не суб’єктні, ми породження когось, чогось, поляків, австрійців, росіян, чого завгодно. А далі є певний набір стереотипів про Бандеру, про Київську Русь, про Другу світову війну, про сучасну російсько-українську війну. Але найголовніше, ми не є суб’єктом, ми є частиною історії Росії для них», — каже історик.

Віталій Дрібниця / © ТСН

Як колись дітям в школі — буквально розжовував історичні процес.

«Я намагався йти проти течії і показати нормальних росіян. На це йшли години, а нормальних росіян не було. Тоді я почав показувати росіян такими, як вони є», — каже історик.

Реклама

А потім вивів певну закономірність: «Це імперський синдром, бо це, як на мене, не нація, це імперський атмос. Бо нація політична чітко знає свої межі, вони не знають меж Росії. Це і Путін про це заявляв, що Росія не кончається нігде. Вони такі, як Путін, тобто Путін такий, як більшість вони. Історії ніхто не знає своєї, це в жодній країні загальні свідчення показують, що історію свою ніхто не знає, це не страшно. Страшно, коли з незнанням історії лізуть на чужу територію, на чужі країни. Яка частина росіян абсолютно розуміє, що вони роблять, що вони агресори, окупанти, але проще в кадрі виглядати дурником, ніж злочинцем. Найбільше вразило, коли один сказав, що Україну окупували українці. Бо я всякого чув, а от Україну окупували українці, що це руска земля, а от прийшли українці звідкись, невідомо звідки, і окупували територію України, а ми ж боремося за повернення руских земель».

Найбільше у діалогах з росіянами історика вражає їхня самовпевненість.

«І от для них Україна — це той, хто любить Росію, скажімо мовно, а решта, хто не любить Росію, то бандерівці, скажімо так, або західняки, западянці і так далі», — каже він.

У руках російських пропагандистів історичні міфи стали політичним інструментом для маніпуляцій з їхнім населенням. Віталій Дрібниця каже, що йому трапляються і українці з тимчасово окупованих територій. Історик каже, ті, хто був радянською людиною, дуже швидко перейшов на російську позицію.

Реклама

Віталій Дрібниця — сам колись був радянською людиною. Його батьків, згадує історик, радянська влада зробила російськомовними. А діди з бабами ніколи не згадували про Голодомор. Ймовірно, тому він і зайнявся просвітництвом. З часом Віталій Дрібниця зрозумів, що переконати росіян неможливо. І вже витрачає на них по 2 години на добу.

Усі розмови пан Віталій викладає на своєму ютуб каналі, який вже популярний, але переважно його слухачі — це українці, котрих війна змусила цікавитися справжньою історією своєї країни.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЛАМАЄ МОЗОК росіянам НАЖИВО! Історик викриває російські міфи в чат-рулетці!