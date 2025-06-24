ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
472
Час на прочитання
3 хв

Як український історик намагався знайти "хороших росіян" і чим це закінчилось

Український історик історик розповів, чому він почав спілкуватись із росіянами і чому вони вірять у міфи російської пропаганди.

Віталій Дрібниця

Віталій Дрібниця / © ТСН

Історик із Білої Церкви Віталій Дрібниця розвінчує міфи російської пропаганди серед росіян. Щовечора він по відеозв’язку має дискусії на історичні теми із випадковими людьми з Росії. Просвітницьку діяльність Віталій Дрібниця починав з бажання знайти адекватних росіян.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

З істориком Віталієм Дрібницею ТСН не випадково зустрічається на Замковій горі у Білій Церкві. 1032 року Ярослав Мудрий заснував його як фортецю Київської Русі. Це час, який, за спостереженнями українського історика, є одним з наріжних питань росіян

«Для них Русь і Росія — це одне і те саме. Вони постійно жартують, пояснюють, як слово Русь перетворилося на слово Україна, як жодної літери немає. Ну, пояснити їм неможливо, що Русь — це наша стара назва, а в них була інша назва», — каже історик.

Чат рулетка — один з форматів спілкування у соцмережах. Там і знаходить своїх співрозмовників. Спочатку на дискусії з росіянами витрачав до 8 годин на добу.

«Найголовніший стереотип, вони відмовляють Україні і українцям в суб’єктності. Тобто ми для них об’єкт історії, ми не суб’єктні, ми породження когось, чогось, поляків, австрійців, росіян, чого завгодно. А далі є певний набір стереотипів про Бандеру, про Київську Русь, про Другу світову війну, про сучасну російсько-українську війну. Але найголовніше, ми не є суб’єктом, ми є частиною історії Росії для них», — каже історик.

Віталій Дрібниця / © ТСН

Віталій Дрібниця / © ТСН

Як колись дітям в школі — буквально розжовував історичні процес.

«Я намагався йти проти течії і показати нормальних росіян. На це йшли години, а нормальних росіян не було. Тоді я почав показувати росіян такими, як вони є», — каже історик.

А потім вивів певну закономірність: «Це імперський синдром, бо це, як на мене, не нація, це імперський атмос. Бо нація політична чітко знає свої межі, вони не знають меж Росії. Це і Путін про це заявляв, що Росія не кончається нігде. Вони такі, як Путін, тобто Путін такий, як більшість вони. Історії ніхто не знає своєї, це в жодній країні загальні свідчення показують, що історію свою ніхто не знає, це не страшно. Страшно, коли з незнанням історії лізуть на чужу територію, на чужі країни. Яка частина росіян абсолютно розуміє, що вони роблять, що вони агресори, окупанти, але проще в кадрі виглядати дурником, ніж злочинцем. Найбільше вразило, коли один сказав, що Україну окупували українці. Бо я всякого чув, а от Україну окупували українці, що це руска земля, а от прийшли українці звідкись, невідомо звідки, і окупували територію України, а ми ж боремося за повернення руских земель».

Найбільше у діалогах з росіянами історика вражає їхня самовпевненість.

«І от для них Україна — це той, хто любить Росію, скажімо мовно, а решта, хто не любить Росію, то бандерівці, скажімо так, або західняки, западянці і так далі», — каже він.

У руках російських пропагандистів історичні міфи стали політичним інструментом для маніпуляцій з їхнім населенням. Віталій Дрібниця каже, що йому трапляються і українці з тимчасово окупованих територій. Історик каже, ті, хто був радянською людиною, дуже швидко перейшов на російську позицію.

Віталій Дрібниця — сам колись був радянською людиною. Його батьків, згадує історик, радянська влада зробила російськомовними. А діди з бабами ніколи не згадували про Голодомор. Ймовірно, тому він і зайнявся просвітництвом. З часом Віталій Дрібниця зрозумів, що переконати росіян неможливо. І вже витрачає на них по 2 години на добу.

Усі розмови пан Віталій викладає на своєму ютуб каналі, який вже популярний, але переважно його слухачі — це українці, котрих війна змусила цікавитися справжньою історією своєї країни.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЛАМАЄ МОЗОК росіянам НАЖИВО! Історик викриває російські міфи в чат-рулетці!

Дата публікації
Кількість переглядів
472
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie