Як українцям отримати компенсацію за зруйноване житло, якщо дані про нього зникли

Як отримати компенсацію за втрачене житло / © ТСН

Реклама

Тисячі українців, чиє житло було зруйноване війною, зіткнулися з проблемою: у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП) відсутні дані про власність, оригінали документів згоріли, а архіви БТІ опинилися в окупації. Наразі багато постраждалих вирішують це питання через суди, але процес є тривалим і дорогим.

Тим часом у Верховній Раді знаходиться на розгляді законопроєкт, який має спростити шлях постраждалих до отримання компенсації.

Як допомогти тим, хто лишився без даху над головою і документів на житло, розбирався кореспондент ТСН Олександр Романюк (матеріал створено у співпраці з БФ «Право на Захист» за підтримки Агенства ООН у справах біженців — ред.).

Реклама

«Це частина життя»: історія з Харківщини

Наталії досі важко говорити про свою квартиру в селищі Дворічна Куп’янського району на Харківщині, де вона прожила 20 років.

«Це частина життя», — каже вона зі сльозами.

Після початку повномасштабної війни Дворічна стала зоною активних бойових дій. Нині квартира Наталії зруйнована, увесь будинок непридатний для життя.

Жінка, яка евакуювалася на Сумщину, вирішила подати документи на компенсацію, але зіткнулася з проблемою.

Реклама

Довести, що твоє, бо зникли дані

Наталія розповідає, що мала всі документи на квартиру, включно з договором купівлі-продажу. Однак цього виявилося недостатньо. Для отримання компенсації право власності мало бути внесене до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

Ця ситуація є типовою. Реєстр ДРРП запрацював лише у 2013 році. Відомості про власність на житло, придбане або отримане до цієї дати, часто залишилися виключно у паперових архівах БТІ.

Правники визнають: деякі архіви БТІ знищені, а деякі — в окупації, тож отримати інформацію вкрай складно. Особливо важко, коли в потерпілих не лишилося жодних оригіналів документів.:

«Вони могли згоріти разом з будинком чи залишитися на, на жаль, на окупованій території. Отримати дублікат в прифронтовій зоні зараз теж непросто. Часто нотаріуси, які посвідчували договір або оформлювали свідоцтво про право на спадщину, уже не працюють. Органи приватизації реорганізовані або ліквідовані, архіви втрачені або переміщені», — каже Олена Самойлова, старша аналітикиня БФ «Право на захист».

Реклама

Відновлення документів розтягується на невизначений термін або стає невирішуваним. Єдиний вихід — звертатися до суду.

«У нас є приклад, ми допомагаємо громадянину України, але він вже судиться більше, ніж півтора року. І до сих пір він не отримав це рішення. Є позитивні приклади, коли суди за три місяці, за чотири місяці виносили рішення. І таким чином встановлювали юридичний факт наявності такого майна і далі вже запускався реєстр», — каже Дмитро Лубінець, Уповноважений ВРУ з прав людини.

Законопроєкт 11440: має спростити процедуру

Для полегшення процедури для тих, у кого на руках є документи, але немає даних у ДРРП, депутати розробили законопроєкт №11440. Він пройшов перше читання у грудні минулого року.

Законопроєкт передбачає спрощений порядок внесення в ДРРП даних про право власності на нерухомість, набуту до 2013 року, у разі відсутності доступу до архівів БТІ.

Реклама

«Людина приходить до нотаріуса, до державного реєстратора, має правовстановлюючі документи. На правовстановлюючих документах стоїть печатка БТІ, де там чітко внесена інформація. І вже цих документів нотаріусу або реєстратору буде достатньо для того, щоб зробити відповідні записи до Державного реєстру речових прав», — каже Олена Шуляк, співавторка законопроєкту, голова партії «Слуга народу».

Щоб убезпечити ринок нерухомості від зловживань, пропонуються запобіжники:

Спрощений механізм діятиме виключно на територіях, де відсутній доступ до реєстрових книг БТІ або ці книги знищені (згідно із затвердженим переліком).

На зареєстроване в такий спосіб майно пропонують на певний час накласти обтяження, зокрема, заборонити власнику його відчужувати.

Олена Самойлова з БФ «Право на захист» підкреслює важливість ухвалення законопроєкту 11440, на який очікують вже близько року, оскільки кількість випадків з проблемами доведення права власності зростає.

Юристи радять громадянам вже зараз перевірити, чи внесені відомості про право власності на їхнє житло до ДРРП, і за необхідності, зробити це якнайшвидше.

Реклама

Наталя Кущ уже отримала рішення суду: «Це наш великий крок, тому що в нас вже є на руках документи».

Вона готує документи на компенсацію і сподівається, що новий закон таки ухвалять, і її односельці також зможуть скористатися своїм правом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 20:00 ПІДСУМКОВІ НОВИНИ п’ятниці, 28 листопада! НОВИНИ ТСН 1+1 СЬОГОДНІ ОНЛАЙН!