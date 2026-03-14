Як в Україні можна купити права: скільки коштує та як працює схема

В Україні і досі можна купити фальшиві посвідчення

Реклама

Якщо ви хоча б раз шукали в «Гуглі», як отримати посвідчення водія, ваші соцмережі гарантовано завалені рекламою: «Права без поїздок до СЦ», «Внесення до реєстру», «Оформлення за кордоном». Ціна питання — лише 20 тисяч гривень.

Проєкт «Хапуга.UA» провів експеримент: журналісти купили посвідчення на вигадану особу та встановили, хто стоїть за цією схемою. Чи підтягнуться такі права в «Дію» та які столичні автошколи замішані в криміналі — у нашому розслідуванні.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПРАВА за 20 ТИСЯЧ: ЖУРНАЛІСТИ Хапуга.UA КУПИЛИ ПОСВІДЧЕННЯ В ІНТЕРНЕТІ І ПЕРЕВІРИЛИ СХЕМУ

Реклама

Як отримати фальшиві права

Офіційно отримати права — це квест. Лише навчання в автошколі зараз коштує близько 38 тисяч гривень, не рахуючи іспитів. На цьому фоні пропозиції сайтів на кшталт drive24.agency виглядають як диво.

Менеджер шахрайського сайту: «Вітаю. Я допоможу вам отримати посвідчення! Робимо права нового зразка з QR-кодом. Категорія В — 17 500 грн. Процедура віддалена. Після оплати права будуть в "Дії" через 1-2 години».

Аби перевірити це, журналісти створили «міфічного персонажа»: скачали фото чужої людини та вигадали ідентифікаційний код. Аферисти навіть не змигнули оком — за кілька днів вони надіслали макет «пластику» на погодження.

Під час переписки журналісти виманили дані автошколи, яка нібито випустила нашого «курсанта» — це ТОВ «Автошкола Веста». За адресою реєстрації в Києві (вул. Срібнокільська, 12) замість неї ми знайшли іншу школу — «Таурус».

Реклама

Виявилося, що ці школи поєднані одним номером телефону, а разом з ними — ціла мережа: «69», «Патріот» та «Мегаполіс». «Веста» вже є фігурантом кримінального провадження.

З ухвали суду: «Посадовими особами автошколи "Веста" внесено недостовірні відомості до ЄДР МВС про успішне закінчення навчання конфідентом... Отримано неправомірну вигоду 15 000 грн за вирішення питання щодо іспиту».

Найцікавіше, що під час обшуків там знайшли печатку бориспільської компанії «Гуд-Док», яка, ймовірно, штампувала липові медичні довідки «Придатний». У самій будівлі в Борисполі про таку фірму і не чули: «Його не існує. Це липова фірма. Поліція сюди постійно приходить».

Що кажуть у сервісному центрі про фальшиві права

Коли аферисти надіслали відео готового посвідчення та «довідку про видачу» з підписом діючої співробітниці ТСЦ МВС №8042 Анжеліки Христової, журналісти поїхали на розбірки.

Реклама

Керівник ТСЦ: «Ну, по-перше, я вже бачу, що це підробка. Колір, шрифт — це чистої води шахрайство». Анжеліка Христова, чий підпис підробили: «Це по-перше не наш бланк. У нас затверджена форма. Це стовідсотково фейковий документ».

У сервісному центрі кажуть: такі «покупці» приходять часто і питають: «Чому прав немає в "Дії"?". Тоді комунальники викликають «102».

Хто продає права

Менеджер, що продавала права, підписувалася як «Аліна Боголюбова». На фото — ефектна жінка. Але виявилося, що це реальний київський адвокат Мирослава Сорока, чиї фото просто вкрали.

Мирослава Сорока, адвокат: «Мої фотографії є у вільному доступі, використати їх може будь-хто. Я не маю стосунку до водійських посвідчень».

Реклама

Кошти за «липові» права просили надсилати на карти реальних людей — Іри Ременяки та Максима Косарєва. Максим у переписці спочатку відхрещувався, а потім зізнався, що «здав карту в оренду» для виводу крипти через акаунти з назвами «Обнал Ліга» та «Карина Янкова».

Тепер у правоохоронців є повний кейс: сайт, імена отримувачів грошей та назви автошкіл із заплямованою репутацією, які чомусь досі працюють.

Пам’ятайте: стаття 358 КК України за використання підроблених документів передбачає не лише штраф, а й обмеження волі. А «права в базі» від анонімів з інтернету — це лише шматок дешевого пластику, який закінчується для власника у відділку поліції.

