Як в Україні продовжать мобілізацію після ударів по ТЦК: у ЗСУ розповіли про «гіркий досвід»

В ЗСУ відповіли, як зміниться мобілізація після ударів Росії по ТЦК / © ТСН

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Протягом останніх двох тижнів Росія вшосте вдарила по будівлях ТЦК та по прилеглій до них територіям, реалізуючи свій новий задум. Цим вже похизувались російські пропагандистські ЗМІ, підтверджуючи тезу, що атаки були 100% цілеспрямованими.

Як повідомили Сухопутні війська ЗСУ, сьогодні, 7 липня внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП. Напередодні росіяни атакували ТЦК у Кривому Розі, Полтаві та Кременчузі.

Як саме це вплине на мобілізацію в цих регіонах та у всій країні — про це в коментарі для ТСН.ua розповіли речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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За словами Віталія Саранцева, гіркий досвід прильотів вже враховано.

«Всі мобілізаційні заходи будуть продовжуватися. Гіркий досвід (прильотів — Ред.) буде врахований. Будуть здійснюватись заходи щодо розосередження персоналу ТЦК та СП, щоб убезпечити життя та здоров’я людей, які виконують обов’язки. Також буде зроблено все можливе, щоб убезпечити життя та здоров’я саме військовозобов’язаних, які відвідують ТЦК та СП», — каже Саранцев.

За його словами, станом на зараз багато документів, які зберігались або зберігаються в ТЦК, були оцифровані. Щодо долі паперових носіїв — це питання поки залишається відкритим.

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«Щодо документації — було зроблено багато кроків в напрямку цифровізації. Багато документів були оцифровані. Вцілому мобілізація триватиме. Росія розуміє, що зараз ТЦК — це найбільш ефективні установи, які можуть забезпечити мобілізаційні процеси, тому будуть намагатися зупинити їхню діяльність. Бачимо три основних напрямки, в яких працює Росія: постійні інформаційні атаки, терористичні атаки, а тепер — нанесення повітряних ударів за допомогою дронів-камікадзе», — каже Саранцев.

Своєю чергою, голова Ради резервістів Іван Тимочко зауважує, що в ТЦК можуть зберігатися не тільки особові справи військовозобов’язаних, але й безвісті зниклих, справи ветеранів. ТЦК наповнюють реєстри, завдяки яким військовозобов’язані вирішують низку важливих питань, пов’язаних з мобілізацією.

«Це централізовані удари. Росія планово підходила до цього давно — намагалась дискредитувати військовослужбовців, наймала дурнів, які приносили вибухівку за малі гроші і самі підривалися. У всього цього була загальна мета — зірвати мобілізацію», — каже Тимочко.

Та продовжує: «ТЦК зберігають та опрацьовують велику кількість інформації — особові справи родин військовослужбовців, справи ветеранів, демобілізованих, осіб з інвалідністю, зниклих безвісті. ТЦК наповнюють «Оберіг», що надзвичайно важливо, заповнюють «Резерв+».

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За даними Тимочка, після здійснення низки терактів в приміщеннях ТЦК, працівники цих установ під час виконання своїх обов’язків почали розосереджуватись. Це підтверджують і в Міноборони України.

«Росія зараз намагається подати ці атаки як символічні удари, для росіян надважливо обвалити нашу оборону. Росія пішла на крайній крок. Такі удари продовжаться. В політичному сенсі вони означають, що Росія демонструє те, що, мовляв, готова піти на все», — каже він.

Як саме вплинули удари по ТЦК на цифрову складову мобілізації, які загрози є для цифрових носіїв, на яких зберігається інформація щодо військовозобов’язаних — з таким питанням ТСН.ua звернувся до цифрової команди Міноборони. Там нам відповіли наступне: «Цифровізація допомагає не втрачати паперові справи військовозобовʼязаних завдяки реєстру «Оберіг» та обміну з іншими реєстрами. Пошкоджене обладнання жодним чином не впливає на доступ операторів до реєстру військовозобовʼязаних, оскільки він розташований на хмарній інфраструктурі, а оператори мають власні кабінети, які не привʼязані до конкретних компʼютерів».

Раніше повідомлялось про те, що в Міноборони РФ зробили заяву щодо атак по ТЦК.

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