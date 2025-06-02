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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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166
Час на прочитання
2 хв

Як в Україні зустрічають звільнених з полону воїнів: жителі прикордоння поділились враженнями

Жителі одного із прикордонних селищ Чернігівщини розповіли, як зустрічають вдома звільнених з полону воїнів.

Автор публікації
Мар`яна Бухан
Як в Україні зустрічають звільнених з полону воїнів: жителі прикордоння поділились враженнями

Зустріч звільнених з полону / © ТСН

Жителі прикордонних сіл Чернігівщини, дізнавшись про обміни, кидають всі свої справи і з прапорами та плакатами біжать на трасу. Стоять там годинами, щоб лише на мить побачити усміхнені обличчя в автобусах, помахати їм, поплакати і підтримати героїв, що повертаються додому.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Мар’яни Бухан.

«У соцмережах нині віруситься відео, як жителі Чернігівщини просто так виходять на трасу і зустрічають автобуси зі звільненими з полону наших захисників. Ми вирішили приїхати в ці села чернігівської області і показати вам, хто ці прекрасні люди», — каже кореспондентка ТСН.

Дівчата з селища Ріпки постять відео з зустрічі звільнених, які у соцмережах набирають сотні тисяч переглядів. Заради цих зустрічей вони відкладають усі справи, навіть заздалегідь заплановані.

Від білоруського кордону і до самого Чернігова зустрічати звільнених полонених живим коридором уздовж дороги — тут вже традиція. Започаткували її ще минулого літа, коли обміни почали відбуватись саме на цій ділянці кордону. І кожен раз людей все більше і більше. Виходять і дорослі, і діти.

У Марини з Тетяною накопичилося чимало атрибутів, з якими виходять на дорогу — це і величезний плакат, і повітряні кульки, і купу прапорів. Разом із сусідами вони годинами чекають на той важливий і дуже короткий момент, коли автобуси промчать повз.

Син Тетяни Женя минулого року на фронті зазнав поранення, йому відірвало частину стопи. Але попри це він теж годинами стоїть на трасі. А їхня сусідка Люба майже не ходить, але вмовила подруг щоразу вивозити її на дорогу на візку.

Востаннє під час обміну, хизуються, біля них зупинилась машина з якої вийшов міністр оборони Рустем Умєров і просто подякував їм.

В іншій частині великого селища Ріпки за збір односельців відповідають Анна і Тетяна — місцеві активістки показують ТСН як на трасі їхні люди зустрічають хлопців.

Величезний плакат зі словами «вітаємо вдома» вони намалювали під час останнього обміну просто на дорозі і просто на шпалері. Тепер бережуть його для наступних обмінів.

Вони сподіваються, що цей наступний обмін буде скоро, і тоді на дорогу вийде ще більше людей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 15:00 новини 2 червня. Переговори в Стамбулі стартували! Масований обстріл Харкова і Запоріжжя!

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