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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Як в українських колоніях навчають ув'язнених: вчитель англійської відверто розповів про досвід

Вчитель відверто розповів про навчання ув’язнених у колоніях.

Автор публікації
Мирослав Ганущак
Як в українських колоніях навчають ув'язнених: вчитель англійської відверто розповів про досвід

Ярослав Сидоренко викладає у колонії / © ТСН

На участь у премії Global Teacher Prize Ukraine, котра щороку відзначає найкращих вчителів України, надійшла заявка від викладача дуже незвичного навчального закладу. Це — школа у в’язниці, де викладає англійську мову Ярослав Сидоренко.

Які особливості уроків у виправному закладі та які перспективи бачать в’язні в освіті — у матеріалі кореспондентка ТСН Мирослава Ганущака.

Двері, потім ґрати, далі ворота, ще далі огорожа з колючого дроту, обшук з металошукачем, це щось схоже на шкільний плац, сходовий марш нагору і нарешті вчитель англійської Ярослав Сидоренко на своєму робочому місці — це ліцей «Перспектива» у Кропивницькому.

Поки Ярослав готується до уроку, Степанович на правах старшого пояснює що таке школа у тюрмі. Місцеві учні трохи старші, ніж у звичайних школах. За шкільну форму тут — тюремна роба.

Ярослав Ігорович викладає ув’язненим англійську мову. Теми для уроків — теж специфічні.

“Англійська мова - це друга, можна сказати, буде в нас державна. Має сенс її вчити”, - каже в’язень Сергій.

Напередодні вдома вчитель підготував титри для відео з американськими ув’язненими, які розповідають про ще один шанс.

Ув’язнений Сергій помилки припустився уже двічі. Це його другий термін у Кропивницькій колонії. У навчанні він серед кращих. Добре справляється і зі складними конструкціями.

“Деякі, звичайно, і абетки просто не знають. Я вже не кажу про англійську, українську абетки не знають, не вміють писати, не вміють читати. Ми разом з вчителями цього всього вчимо, налаштовуємо, показуємо, що це не звичайна школа, де просто ти там прийшов і щось нудно вчиш. Тут ти розвиваєшся, тут ти себе перевиховуєш”, - каже вчитель Ярослав Сидоренко.

Журнали з оцінками підтверджують, рівень знань учнів — не вражає. Навчання у ліцеї для в’язнів справа добровільна. Ярослав тут працює вже 12 років і звик до типових запитань - чи не страшно йому.

Щоб втихомирити клас іноді доводиться переходити на їхню мову. Якщо у звичайних школах вчителі пишаються оцінками вихованців, то тут головне зовсім інше.

“Успіх — це коли вони виходять на свободу, кажуть, я зміг. Я зміг досягти того, я зміг знайти роботу, я зміг знайти сім’ю, я зміг помиритися з сім’єю, з родичами, я зміг поступити до університету”, - каже вчитель.

Зі своїми випускниками, що стали на праведний шлях Ярослав підтримує стосунки, хай і по відеозв’язку.

Про роботу з такими дорослими дітьми Ярослав Сидоренко готовий розповідати колегам. Він подався на участь у конкурсі Global Teacher Prize, де побореться за грошовий приз у мільйон гривень — на власний освітній проєкт.

Імена переможців вже традиційно оголосять на День вчителя у жовтні. Крім головного призу, буде спеціальний — вибір серцем від кураторки премії Наталі Мосейчук.

Подати анкету на участь чи номінувати улюбленого вчителя можна до 1 липня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 новини ПІДСУМКИ 20 червня. Великий обмін! Стратегія Трампа щодо Ірану!

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Дата публікації
Кількість переглядів
36
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