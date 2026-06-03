Як вберегтися під час атак РФ по Україні: Жданов назвав найбезпечніший сценарій

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Під час нічних ракетних атак українцям не варто вибігати з багатоповерхівок у момент вибухів. Безпечніше спочатку перечекати першу хвилю в квартирі, скориставшись правилом двох стін, а вже потім прямувати до укриття.

Таку пораду дав військовий експерт Олег Жданов після трагедії у Києві, де жінка, яка вела дітей, загинула біля входу до укриття під час балістичної атаки.

Чому не варто вимикати повітряну тривогу вночі

Жданов закликав українців не вимикати застосунок повітряної тривоги навіть під час сну. За його словами, сповіщення мають працювати як будильник, щоб людина мала час зреагувати до початку атаки.

Реклама

Експерт наголосив, що в умовах війни доводиться обирати між комфортом і безпекою.

«Треба не вимикати застосунок повітряної тривоги, щоб він працював як будильник. Тут треба вибирати — або безперервний сон, або безпека», — наголосив він.

Що робити, якщо прокинулися вже від вибухів

Як пояснив Жданов, якщо людина прокинулася вже під час атаки, не слід одразу вибігати з будинку. Насамперед потрібно оцінити ситуацію та зрозуміти, що відбувається.

За словами експерта, інформацію про напрямок руху ракет можна відстежувати у Telegram-каналах. На перший час безпечніше скористатися правилом двох стін і перечекати найбільш небезпечний момент.

Реклама

«Можна на якийсь час укритися у більш безпечному місці, навіть правило двох стін застосувати. А вже між ракетними хвилями бігти в бомбосховище, а не тоді, коли літають ракети і вибухають навколо», — пояснив Жданов.

Чому важливо не панікувати

Експерт припустив, що трагедія у Києві могла статися через паніку та бажання матері якомога швидше врятувати дітей.

Водночас Жданов наголосив: навіть в екстрених ситуаціях важливо зберігати холодний розум і діяти виважено.

«Я розумію, що вона, мабуть, найбільше хвилювалася про дітей. Але в екстрених ситуаціях важливо зберігати холодний розум і розрахунок», — каже він.

Реклама

Новини партнерів