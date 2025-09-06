Як відпочити в Одесі вдвох до 5 тисяч гривень: на морі розпочався оксамитовий сезон

Скільки коштує відпочити в Одесі / © ТСН

Оксамитовий сезон в Одесі — це період з вересня до середини жовтня, коли погода залишається теплою та сонячною, але без виснажливої літньої спеки — ідеальний час для пляжного відпочинку.

ТСН.ua розповідає, скільки коштує відпочити в Одесі восени 2025 року та що, окрім купання, робити на курорті в оксамитовий сезон.

Що робити в оксамитовий сезон в Одесі

Оксамитовий сезон — ідеальний час, щоб відкрити для себе Одесу по-новому. Місто вже не таке спекотне й переповнене туристами, а море залишається теплим, тож можливостей для відпочинку стає навіть більше.

Насолодитися пляжним відпочинком

У вересні вода в Чорному морі ще тримається на рівні +20…+23°C, тож купання — суцільне задоволення. Водночас популярні пляжі менш людні, ніж влітку, тож легко знайти вільне місце для шезлонга або рушника.

За даними порталу Sea Temperature, вдень 5 вересня температура води в морі становить +23,1°C. Зазначається, що це найкомфортніша температура для купання в будь-якій водоймі. Водночас діапазон температур води в Одесі у вересні становить від +27 до +27°C.

Згідно з прогнозом, у найближчі десять днів вересня температура води в морі не опуститься нижче +21,6°C. Водночас повітря в Одесі прогріється до +27°C.

Пам’ятайте, що під час воєнного стану пріоритетом залишається безпека. В Одесі діють певні обмеження на відвідування пляжів, але частина з них відкрита для відпочинку та купання.

Одеська ОВА та міська влада дозволяють користуватися лише тими пляжами, які пройшли перевірку та визнані безпечними. Оскільки ситуація може змінюватися, перед поїздкою варто обов’язково переглянути свіжі повідомлення на офіційних ресурсах Одеської обласної адміністрації, міськради та ДСНС у регіоні.

Прогулятися історичним центром

Крім відпочинку на пляжі, в оксамитовий сезон в Одесі можна неквапливо дослідити Потьомкінські сходи, Приморський бульвар, Дерибасівську та двори-колодязі в центрі. Приємна температура дозволяє гуляти весь день без спеки та натовпів.

Втім пам’ятайте, що Одеса — часто опиняється під атаками російських дронів та ракет. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та спускайтеся до укриття у разі небезпеки.

Скуштувати місцеву кухню

Вересень і жовтень — сезон стиглих фруктів, винограду та молодого вина. Якщо ви приїхади до Одеси в оксамитовий сезон, варто завітати на ринок «Привоз» за свіжими морепродуктами, а ввечері — у ресторани з одеською кухнею: форшмак, бичків, мідії, чорноморську камбалу.

Відвідати фестивалі та театр

Восени в Одесі проходять гастрономічні, винні й музичні фестивалі, театральні прем’єри та арт-виставки. Це чудова нагода поєднати відпочинок з культурною програмою.

Наприклад, зараз в Одесі проходить міжнародний фестиваль «Оксамитовий сезон в Одеській опері», який триватиме до 14 вересня. Також Одеський академічний театр пропонує вистави — переглянути репертуар та придбати квитки можна в них на сайті.

Зробити фото без натовпів туристів

Осіннє сонце м’яке й тепле — ідеальне для атмосферних фото з Одеси напам’ять або для Instagram. Гарні краєвиди можна знайти під час прогулянки біля Воронцовської колонади, у парку Шевченка, на Трасі здоров’я тощо.

Влаштувати романтичний вечір біля моря

Менше людей — більше простору для затишних пікніків на пляжі, прогулянок уздовж узбережжя та зустрічей світанків і заходів сонця. Оксамитовий сезон ідеальний час, щоб влаштувати романтичний вечір біля моря.

Наприклад, провести час з другою половинкою можна в одному з ресторанів з гарним краєвидом, або ж влаштувати романтичний пікнік просто на узбережжі.

Скільки коштує зупинитися в Одесі

Попит на відпочинок в Одесі восени менший, ніж влітку, тож і ціни трохи падають. Загалом місто пропонує туристам широкий вибір житла — від економ-варіантів до розкішних апартаментів.

Якщо ви хочете зекономити, найдешевший варіант, доступний для бронювання на Booking, коштує 486 грн за ніч для двох дорослих. Це ліжко в загальному номері хостела.

Більш комфортний, але бюджетний варіант, — двомісний номер з двома односпальними ліжками. Він коштує 500 грн за ніч для двох.

Оренда невеликої квартири поряд з пляжем та власною кухнею коштуватиме 750 грн за добу. Варіантів апартаментів в Мережі багато — на будь-який смак та гаманець. Також можна шукати оренду житла подобово в приватному секторі — там ціни старують від 600 грн на добу.

Номер для двох у тризірковому готелі в оксамитовий сезон в Одесі коштуватиме від 1 400 грн за добу. Зупинитися в п’ятизірковому готелі на узбережжі — від 3 800 грн.

Тож ціни на житло дуже різні — усе залежить від ваших уподобань та бюджету. Вікенд для двох в оксамитовий сезон в Одесі коштуватиме від 1 000 грн. Зупинитися у тризірковому готелі поруч з пляжем — від 2 800 грн.

Як доїхати до Одеси: потяг, авто або автобус

Дістатися до Одеси можна кількома способами — залізницею, власним автомобілем або автобусом.

Потяг

Залізничний транспорт — найдешевший варіант. Вартість квитків залежить від відстані та класу вагона.

Наприклад, найдешевший квиток з Києва до Одеси коштує 225 гривень — це місце у плацкарті. Доїхати в «Інтерсіті» коштує 461 гривню. Тож квитки до Одеси і назад для двох коштуватимуть від 900 гривень.

Такого високого попиту на квитки, як влітку, в «Укрзалізниці» вже немає, однак все одно їх варто бронювати завчасно.

У разі, якщо квитки на потрібну вам дату відсутні, можна скористатися опцією автоматичної купівлі в застосунку «Укрзалізниці» — система забронює місця, щойно вони з’являться, або поверне кошти на картку.

Автомобіль

Для тих, хто любить подорожувати у власному темпі, поїздка автомобілем — найзручніший варіант. Відстань від Києва до Одеси — приблизно 500 км в один бік.

За середньої витрати пального 9 л/100 км на маршрут туди й назад (1000 км) знадобиться близько 90 л бензину А-95. При ціні 59–62 грн/л витрати на пальне становитимуть 5 400–5 600 грн.

Автобус

Автобус — ще один спосіб доїхати до Одеси. Перевізники пропонують щоденні рейси з Києва та багатьох інших міст України. Ціна квитка в один бік — 600–850 грн, тому подорож туди й назад для двох обійдеться щонайменше у 2 400 грн.

Скільки коштує відпочинок в Одесі восени 2025

Відпочити на вихідних вдвох в Одесі в оксамитовий сезон коштуватиме від 2 500 грн — це мінімальна вартість проїзду та проживання на курорті.

До суму треба додати витрати на харчування. Тут усе індивідуально — добре зекономити можна, якщо ви будете готувати самостійно на власній кухні. Якщо ви плануєте проживати у хостелі чи готелі, харчуватися доведеться в кафе та ресторанах. Для двох на два дні це коштуватиме ще кілька тисяч гривень.

Щодо розваг та дозвілля, прогулянки історичним центром, Приморським бульваром, та Дерибасівською тощо — безкоштовні. Однак за інші розваги доведеться заплатити. Якщо плануєте відвідати екскурсії, театр або музей під час вікенду в Одесі, закладіть на це ще 1200 — 2500 грн, залежно від ваших планів.