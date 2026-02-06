Як військовослужбовці 783-ї окремої бригади за лічені кілометри від ворога зводять фортифікації (відео)

Військовослужбовці 783-ї окремої бригади / © ТСН

Фортифікації на найскладніших ділянках фронту, часто за лічені кілометри від ворога, зводять військовослужбовці 783-ої окремої бригади оперативного обладнання територій. Над головами бійців десятками ширяють дрони, противник мінує територію та полює на техніку.

Аби дати собі раду в цих умовах, військові проходять комплексні навчання. Опановують стрільбу по безпілотниках, техніку маскування димом і тактичну медицину — кореспондентка ТСН Анастасія Невірна розповіла про це більше в сюжеті.

Мороз і пронизливий вітер на цих навчаннях не перешкода. Навпаки — наближають умови до реальних. Вибухові пристрої, розтяжки, міни пелюстки. Все це щодня чатує на військовослужбовців державної спеціальної служби транспорту, які зводять фортифікації на гарячих напрямках фронту. Але чи не найбільшу загрозу несуть FPV-дрони.

Військовослужбовці 783-ї окремої бригади на навчанні / © ТСН

За останні роки кількість безпілотників зросли в рази, кажуть військові. Віталій на псевдо «Ман» на службі з 2022-го. Каже, не раз з побратимами потрапляв під ворожі атаки.

«4-5 FPV-ішок нас точно атакували і 2 молнії», — каже військовий.

Саме тому бійці опановують тут мистецтво стрільби по дронам. Спершу цілять по тарілках, а тоді вже по справжніх FPV. А ще бійці 783-ї окремої бригади розбирають роботу РЕБів, опановують методи маскування та надання допомоги.

Між теорією та практикою — лічені хвилини. За легендою один з бійців тяжко поранений. Завдання — надати допомогу та винести з-під вибухів, перепочинку від атак немає.

Важка техніка, яку залучають для зведення фортифікацій — бажана ціль для ворога, тож маскування її рятує життя.

«Дими дають як маскування так і час, щоб особовий склад міг піти з небезпечного місця. Дрону не видно, куди він летить, ймовірність ураження ціленаправленого зменшується», — пояснює військовослужбовець «Микола».

Військовослужбовці 783-ї окремої бригади на навчанні / © ТСН

Ці кількаденні навчаннях корисні і досвідченим бійцям і новачкам. Хоч, зізнаються, військові — це не порівняти з реальними бойовими задачами.

«Збив тільки одну тарілочку, бо дуже важко. Хлопці позбивали всі дрони, до нас очередь не дійшла, кажуть, дрони збивати легше», — каже військовослужбовець ДССТ «Водолаз».

«Це як легка прогулянка в порівнянні з тим, що там. Але свій результат дало, багато нюансів побачили для себе запам’ятали», — розповідає ще один військовий.

По закінченню навчань бійці знову стануть до роботи. Кажуть, попри постійну загрозу працюють заради безпеки суміжних підрозділів. Від початку повномасштабного вторгнення вони звели понад дві тисячі опорних пунктів, тисячі кілометрів протитанкового рову та загороджувальних пірамід.