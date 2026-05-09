Як вийти на пенсію в Україні раніше: які плюси та мінуси

В Україні частина громадян має право вийти на пенсію раніше загальновстановленого віку — за вислугою років або через особливі умови праці. Однак дострокова пенсія має не лише переваги, а й недоліки.

Важливо: достроковий вихід на пенсію — це право, а не обов’язок. Людина може скористатися ним або продовжити працювати до 60 років.

Які плюси дострокової пенсії

Головна перевага — можливість не працювати до 60 років.

Також серед плюсів:

Можливість змінити професію

Людина, яка має стабільний дохід у вигляді пенсії, може спробувати себе в іншій сфері діяльності та почати нову кар’єру.

Збереження здоров’я

Для артистів балету, циркових артистів, шахтарів або металургів дострокова пенсія часто стає єдиною можливістю завершити роботу до того, як професія серйозно вплине на здоров’я.

Гарантований дохід

У період економічної нестабільності пенсія у 40–55 років може стати щомісячною фінансовою підтримкою та своєрідною «подушкою безпеки».

Які мінуси дострокового виходу на пенсію

Основними недоліками є менший розмір пенсії та обмеження щодо роботи за професією.

Менша пенсія

Розмір виплат залежить від страхового стажу. Якщо людина виходить на пенсію у 50 років, її стаж буде приблизно на 10 років меншим, ніж у разі виходу у 60 років.

Через це пенсія може бути меншою приблизно на 20%.

Заборона працювати за деякими професіями

Наприклад, вчитель, який оформив пенсію за вислугою років, не може одночасно працювати вчителем навіть на частину ставки та отримувати пенсію. У такому випадку виплату припинять.

Коли дострокова пенсія може бути вигідною

Вихід на пенсію за вислугою років може бути доцільним, якщо:

є можливість працювати у приватному секторі за іншою спеціальністю та одночасно отримувати зарплату і пенсію;

професія пов’язана з фізичним виснаженням або швидким професійним вигоранням;

людина має додаткові джерела доходу, наприклад депозит у банку або власний бізнес.

