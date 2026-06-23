Як вижити на мінімальну пенсію: список пільг, про які не всі знають

Які пільги мають пенсіонери в Україні

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В Україні громадяни з мінімальним рівнем пенсійного забезпечення мають законне право на суттєву фінансову підтримку від держави у вигляді різноманітних пільг, соціальних програм та субсидій.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Транспортні пільги: проїзд у місті та за його межами

Громадяни, які вийшли на заслужений відпочинок за віком, мають право не сплачувати за проїзд у більшості видів громадського транспорту. Мова йде про міські тролейбуси, трамваї та комунальні автобуси.

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У мегаполісах діють окремі локальні правила:

У Києві: безкоштовно користуватися комунальним метрополітеном, міською електричкою та фунікулером можна за наявності оформленої «Картки киянина»;

У Харкові: проїзд у метрополітені забезпечується за допомогою «Картки харків’янина» (на період воєнних дій у місті наразі діє безкоштовний проїзд для всіх категорій населення).

Ці фінансові пільги також частково поширюються на приміські приміські електрички та приміські автобусні маршрути, протяжність яких не перевищує 100 кілометрів. Водночас тут можуть діяти ліміти — обмеження на кількість пільгових місць у салоні або виділення конкретних днів для безкоштовних поїздок. На приватні міські маршрутки та послуги таксі загальнодержавна пільга не розповсюджується, якщо інше не передбачено окремими договорами місцевої громади з перевізниками.

Податкові канікули для власників землі

Українські пенсіонери повністю звільняються від необхідності сплачувати земельний податок, якщо ділянка перебуває у їхній власності та вписується у визначені законом ліміти:

до 0,10 га — для дачного будівництва або зведення житлового будинку в межах міста;

до 0,25 га — для будівництва житла у сільській місцевості;

до 2 га — для ведення особистого селянського господарства.

Безкоштовний адвокат та знижка на автоцивілку

Кожна літня людина в Україні має право на безкоштовну первинну правову допомогу (БПД). За рахунок державного фінансування пенсіонери можуть отримати кваліфіковану консультацію юриста: від допомоги у правильному оформленні заяв та скарг до розв'язання майнових суперечок чи оскарження неправомірних дій або рішень органів влади.

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Для водіїв поважного віку передбачена знижка на обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ). Якщо пенсіонер особисто керує автомобілем, вартість поліса автоцивілки для нього зменшується рівно на 50%. Головна умова — об’єм двигуна автівки не повинен перевищувати 2500 кубічних сантиметрів.

Медикаменти за рахунок бюджету та бонуси для бізнесу

Пенсіонери є ключовими користувачами загальнодержавної програми «Доступні ліки». Оформивши у свого сімейного лікаря електронний рецепт, літні люди можуть безкоштовно або з мінімальною символічною доплатою отримати в аптеках необхідні медичні препарати проти хронічних недуг: серцево-судинних захворювань, астми, діабету ІІ типу та інших поширених хвороб.

Крім того, держава заохочує підприємницьку діяльність серед людей старшого віку. Якщо громадянин після виходу на пенсію вирішив відкрити власну справу та офіційно зареєструвався як фізична особа-підприємець (ФОП), закон повністю звільняє його від обов'язкової сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ) за себе.

Більше читайте у матеріалі: Пенсійне посвідчення як дисконтна картка: як отримати ще одну «пенсію» від держави

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