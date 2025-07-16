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- Ексклюзив ТСН
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Як вижити під час "прильоту": експерти пояснили, чому потрібно мати біля себе ліхтарик і свисток
Експерти пояснили, які речі потрібно мати біля себе під час повітряної тривоги.
Фахівці узагальнили досвід українців, які врятувалися після «прильоту» безпілотника. І, проаналізувавши конкретні випадки, розробили комплекс порад. Звичайно, кожен випадок порятунку — унікальний. Проте, є речі, які стануть у пригоді більшості з нас під час ворожої атаки.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Біля будинку одесита Євгена впав російський «Шахед». Уламки БПЛА дістали і його музичну студію, і квартиру. Для порятунку своєї родини Євген все зробив завчасно. Рюкзак з документами та речами був напоготові. Під час атаки рідні заховалися у кімнаті із забитим вікном — і далі змогли швидко вибігти на вулицю з охопленого полум’ям будинку.
«Ми стояли в простінку з донькою, дружиною та тещею. Я став і їх обійняв. І ми просто рахували прильоти — один, два, три, чотири, п’ять», — каже Євген Трофімов.
Пережитим досвідом Євген поділився у соцмережах. Аби попередити співвітчизників, з чим вони можуть стикнутися в момент атаки і що треба мати напоготові. І у свій тривожний рюкзак на майбутнє додав захисну маску та будівельні рукавиці. Каже, з ними простіше відкидати уламки після завалу. Також радить мати вогнегасник і взуття з товстою підошвою.
«Поставте біля себе якесь максимально закрите взуття. Коли розлітаються вікна, довкола вас усе в склі. Вам треба якось вибратися. Поки ви будете пересуватися, ви поріжетеся. Коли я виводив свою родину, перше, що сталося — я пробив собі ногу цвяхом. Дуже важливо під час тривоги відкрити двері — принаймні замок. Тому що — будь який перекос дверей, і — все, ви заблоковані», — каже він.
А ще — не забути про воду, гроші та обов’язково потужний ліхтар, нагадують рятувальники. В одеській багатоповерхівці, заповненій димом та пилом після прямого влучання безпілотника, вони змогли швидко знайти людей — бо ті увімкнули ліхтарі.
«Ми побачили, як нам маякують з квартир вищих поверхів за допомогою ліхтариків і так ми дізналися, що там є люди, про яких ми раніше не знали», — каже речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна.
Вкладатися спати з собачим кормом у кишенях, як жартома нині радять у соцмережах — не треба. Рятувальники кажуть: собаки-пошуковці не нишпорять на руїнах у пошуках смачненького. Вони шукають людей за диханням. А от мати у кишені свисток — зайвим навпаки не буде.
«Ми дуже радимо носити з собою свистки, тому що тоді можна свистіти і знову ж таки позначити, де ти є. Люди втомилися від війни і кажуть — що буде, то буде. Люди не йдуть в укриття, були випадки, коли прилітало в багатоповерхівки, люди, які були в паркінгу з ними все нормально, вони живі-здорові. Гинули люди які залишалися в квартирах», — пояснила Марина Аверіна.
А лікарі радять покласти у тривожний рюкзак — турнікет. І пройти хоча б короткі курси першої допомоги, щоб знати як його накладати. Після прильотів по житлових багатоповерхівках — курси такмеду стали знов дуже затребуваними. Там вчать, зокрема, й тому, як вижити під час пожежі.
Актуальними залишаються класичні правила: під час тривоги бути ближче до виходу, тримати поруч сумку з документами та предметами першої необхідності, не залишатися біля вікон та зовнішніх стін. А звісно найкраще — йти в укриття. Бо від прямого влучання дві стіни не захистять.
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