Як вижити під час "прильоту": експерти пояснили, чому потрібно мати біля себе ліхтарик і свисток

Експерти пояснили, як вижити під час обстрілів / © ТСН

Реклама

Фахівці узагальнили досвід українців, які врятувалися після «прильоту» безпілотника. І, проаналізувавши конкретні випадки, розробили комплекс порад. Звичайно, кожен випадок порятунку — унікальний. Проте, є речі, які стануть у пригоді більшості з нас під час ворожої атаки.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Біля будинку одесита Євгена впав російський «Шахед». Уламки БПЛА дістали і його музичну студію, і квартиру. Для порятунку своєї родини Євген все зробив завчасно. Рюкзак з документами та речами був напоготові. Під час атаки рідні заховалися у кімнаті із забитим вікном — і далі змогли швидко вибігти на вулицю з охопленого полум’ям будинку.

Реклама

«Ми стояли в простінку з донькою, дружиною та тещею. Я став і їх обійняв. І ми просто рахували прильоти — один, два, три, чотири, п’ять», — каже Євген Трофімов.



Пережитим досвідом Євген поділився у соцмережах. Аби попередити співвітчизників, з чим вони можуть стикнутися в момент атаки і що треба мати напоготові. І у свій тривожний рюкзак на майбутнє додав захисну маску та будівельні рукавиці. Каже, з ними простіше відкидати уламки після завалу. Також радить мати вогнегасник і взуття з товстою підошвою.

«Поставте біля себе якесь максимально закрите взуття. Коли розлітаються вікна, довкола вас усе в склі. Вам треба якось вибратися. Поки ви будете пересуватися, ви поріжетеся. Коли я виводив свою родину, перше, що сталося — я пробив собі ногу цвяхом. Дуже важливо під час тривоги відкрити двері — принаймні замок. Тому що — будь який перекос дверей, і — все, ви заблоковані», — каже він.



А ще — не забути про воду, гроші та обов’язково потужний ліхтар, нагадують рятувальники. В одеській багатоповерхівці, заповненій димом та пилом після прямого влучання безпілотника, вони змогли швидко знайти людей — бо ті увімкнули ліхтарі.

«Ми побачили, як нам маякують з квартир вищих поверхів за допомогою ліхтариків і так ми дізналися, що там є люди, про яких ми раніше не знали», — каже речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна.



Вкладатися спати з собачим кормом у кишенях, як жартома нині радять у соцмережах — не треба. Рятувальники кажуть: собаки-пошуковці не нишпорять на руїнах у пошуках смачненького. Вони шукають людей за диханням. А от мати у кишені свисток — зайвим навпаки не буде.

«Ми дуже радимо носити з собою свистки, тому що тоді можна свистіти і знову ж таки позначити, де ти є. Люди втомилися від війни і кажуть — що буде, то буде. Люди не йдуть в укриття, були випадки, коли прилітало в багатоповерхівки, люди, які були в паркінгу з ними все нормально, вони живі-здорові. Гинули люди які залишалися в квартирах», — пояснила Марина Аверіна.

Реклама

А лікарі радять покласти у тривожний рюкзак — турнікет. І пройти хоча б короткі курси першої допомоги, щоб знати як його накладати. Після прильотів по житлових багатоповерхівках — курси такмеду стали знов дуже затребуваними. Там вчать, зокрема, й тому, як вижити під час пожежі.

Актуальними залишаються класичні правила: під час тривоги бути ближче до виходу, тримати поруч сумку з документами та предметами першої необхідності, не залишатися біля вікон та зовнішніх стін. А звісно найкраще — йти в укриття. Бо від прямого влучання дві стіни не захистять.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини ДЕНЬ 16 липня. ОБСТРІЛ ВІННИЦІ І КРИВОГУ РОГУ! СКАНДАЛ із БЛОГЕРКОЮ! Чи БЕЗПЕЧНІ КАВУНИ