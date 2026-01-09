Як вижити в холодній квартирі під час блекауту: поради медика та альпіністки, що підкорила Еверест

Блекаут в Україні

Реклама

Запастися павербанками, теплим одягом, ковдрами, водою та їжею — через суттєве похолодання та російські обстріли енергосистеми столична влада закликає українців подбати про свою безпеку та комфорт. Що дійсно може допомогти під час зимового блекауту? Поради спеціалістів та лайфхаки тих, хто знається на виживанні в умовах холоду, збирала кореспондентка ТСН Наталія Ткачук.

Такої зими в Україні не було роками. Негода паралізує дороги, зупиняє трамваї та тролейбуси, валить дерева і перетворює міста на суцільну ковзанку. Як результат — сотні ДТП за добу, обірвані лінії електропередач і масована атака Росії на українську енергетику.

Зимовий блекаут: досвід виживання

Тетяни Яловчак — альпіністка-рекордсменка, яка підкорила Еверест і побувала на найстрімкіших вершинах усіх континентів. Вона знає все про життя за екстремально низьких температур. Після російського обстрілу в її будинку на Київщині з ночі немає світла. А отже, і опалення. За цей час її оселя вже охолола до 16-ти градусів.

Реклама

Тетяна Яловчак, альпіністка: «Не всі люди знають і розуміються, як жити в холодних погодних умовах».

Тетяна Яловчак / © ТСН

Лайфгак №1: Правило «двох пляшок»

Аби заснути в холодному приміщенні, Тетяна використовує перевірений гірський метод.

Тетяна Яловчак: «Коли я лягаю спати в намет в горах, я беру з собою пляшку теплої води, обов’язково. Бо без неї з холодними кінцівками не засну. Якщо маленька пляшка — кидаю в ноги, а другу пляшку беру і обіймаю».

Лайфгак №2: Принцип тришаровості в одязі

Гірське спорядження витримує до -40°C, але зігрітися можна і звичайними речами, якщо знати правила шарів.

Реклама

Термобілизна (відводить вологу). Флісова кофта (утримує тепло). Пухова куртка (створює ізоляцію). «Якщо на вулиці мінус 20, щоб було комфортно рухатися, ось ці три шари — це перше, що має бути», — наголошує альпіністка.

Лайфгак №3: Не знімайте шапку

Тетяна нагадує стару істину альпіністів: 80% тепла виходить саме через голову. Тому в холодній квартирі шапка — це обов’язковий аксесуар навіть під час сну.

Крім того, вона радить загортати павербанки та батарейки у теплі речі — так вони не втрачатимуть місткість через холод.

Лайфгак №4: Гаряча їжа без плити

Якщо плита електрична, виручить туристичний пальник. Він компактний, і вода в ньому закипає за лічені хвилини. Завдяки йому Тетяна готує сублімовану туристичну їжу, яка довго зберігається і швидко готується.

Лайфгак №5: Намет посеред кімнати

Якщо квартира дуже охолоне, найкращий спосіб зігрітися вночі — поставити намет прямо на ліжко або підлогу.

Реклама

Ганна Сєрова, сімейна лікарка: «Це як будинок в будиночку, там буде ізольоване більш тепле місце. Для родин із дітьми навіть звичайний ігровий намет може стати домашнім „пунктом незламності“. Там можна покласти плед, ліхтарики, і дітям буде тепло гратися».

Тетяна Яловчак впевнена: українці адаптуються до всього.

«Українці — дивовижні люди. Вони адаптуються до всього, аби не бути з „руським міром“», — підсумовує альпіністка.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 20:00 новини 9 січня. "Орєшнік" по Львову! Київ без тепла і світла!