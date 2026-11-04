Як вижити в холодній квартирі у Києві без світла та тепла: поради експерта з безпеки

Як вижити в холодній квартирі у столиці без світла та тепла

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У Києві, незважаючи на заяви влади про намагання розпочати опалювальний сезон, квартири залишаються холодними. Відсутність світла через російські обстріли не дозволяє зігріти помешкання за допомогою обігрівача, а в будинках, де все на електриці, під час тривалих відключень немає ні тепла, ні води.

Як вижити у таких умовах і чим безпечно зігріватися в холодний період, ТСН.ua розповів Ігор Молодан, експерт з безпеки та керівник Центру корпоративної безпеки «Автоном Клуб».

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Чому не можна використовувати генератори у квартирах

За словами фахівця, у багатоповерхових будинках безпечно зігріватися можна лише за допомогою централізованого опалення. Використовувати різноманітні генератори у багатоповерхових будинках заборонено.

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«Користуватися у багатоповерхівках заборонено бензиновими, дизельним та газовими генераторами. Тому я б не рекомендував це робити, всупереч існуючим нормам, оскільки це дуже небезпечно. Загалом всі бензинові та дизельні генератори для зовнішнього використання, тому тягнути їх у квартиру не слід», — розповідає ТСН.ua Ігор Молодан.

Правила користування туристичними газовими балончиками

Також експерт вказує на небезпеку від неправильного використання туристичних газових балончиків. Тільки за останній тиждень у Києві стало відомо про три випадки вибухів таких пристроїв у багатоповерхівках. Люди отримали не тільки опіки, а й залишилися на зиму без вікон, віконних рам та з пошкодженим майном.

«Туристичні балончики потрібно правильно використовувати. Вибухи у квартирах стаються саме через їх неправильне використання. Вони не передбачені для тривалого приготування їжі. Ним можна користуватися 15-20 хвилин для того, щоб підігріти воду і приготувати чай або розігріти їжу. Якщо туристичні балончики більш тривалий час використовувати, то звичайно, що вони будуть перегріватися і вибухати. У інструкціях до цих балончиків пишуть, що вони не передбачають тривалого приготування, просто люди не читають інструкції. Коли купуєте такий пристрій, то треба дивитися чи є на нього сертифікат якості, від цього залежить ваша безпека», — зауважує Ігор Молодан.

Часто такі пристрої вибухають через те, що їх просто залишили на вимкнутій електроплиті: люди пішли з дому, а у цей час повернули електрику, як наслідок — нагрівання і вибух.

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Електроковдри та спальні мішки — найдешевший варіант обігріву

Для того щоб зігріватися у багатоквартирному будинку, експерт радить використовувати ковдри і спальні мішки з підігрівом. На його думку, це зараз найдешевший варіант, оскільки ціна виробу становить від 1 тисячі до 1200 гривень.

«Щоб зігріватися безпечно я б рекомендував придбати спеціальні електроковдри та спальні мішки. Ці речі з підігрівом можна заряджати і використовувати для активного зігрівання в холодну пору. Їх можна підзарядити, коли з’явиться світло або для підзарядки використовувати повербанк. Таку річ можна взяти з собою на роботу і підзарядити там, якщо у вашому офісі є світло, або навіть зарядити у найближчому „пункті незламності“. Тобто складний період можна пережити використовуючи такий спальний мішок або ковдру. Це безпечно і не дуже дорого, враховуючи всі теперішні виклики», — каже експерт з питань безпеки.

Та додає, що дуже корисним у таких умовах є душ, який працює на акумуляторах. Заряду вистачає, щоб помитися 10-15 разів. Але це більше стосується питань комфорту, а не виживання.

Чи варто купувати дорогі зарядні станції для обігріву

Експерт каже, що у підходах до підготовки до холодної пори треба об’єктивно оцінювати власні потреби і не витрачати кошти на надто дорогі речі, які не дадуть жодної користі, а лише додаткові витрати.

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«Зараз багато реклами акумуляторів та пристроїв для накопичення електроенергії. Людей переконують, що цими пристроями можна обігріти квартиру. Пропонують витратити 40-60 тисяч гривень, але ці пристрої не мають необхідної потужності для обігріву помешкання. Мінімум, щоб зарядити ноутбук чи телефон, і максимум, щоб працював холодильник. Але у таку погоду, людина може використовувати у якості холодильника балкон, де можна зберігати продукти харчування. Навіщо витрачати гроші? Звісно, якщо люди можуть собі таке дозволити, то чому б ні, але не варто віддавати за це останні гроші з надією зігріватись», — зазначає фахівець.

Газові конвектори та автономні автомобільні пічки

Обігріти помешкання у багатоповерховому будинку теоретично можна газовими конвекторами, які працюють від газових балонів.

«Використання таких пристроїв у квартирі сумнівне, потрібно дивитися на сертифікацію такого товару і чи він дозволений для використання у квартирі. Якщо використання у помешканні не рекомендоване — краще не ризикувати. У попередню зиму, громадяни почали використовувати автономні пічки для автомобілів, щоб обігріти житло. Я вважаю, що їх можна використовувати в умовах квартири, але при цьому треба дуже чітко дотримуватись правил безпеки, як при монтуванні, так і при використанні таких пристроїв. Їх краще розміщувати на балконах квартир, з відповідною системою відведення диму. Такі пристрої можуть обігрівати великі площі, але за ними треба постійно наглядати і за жодних обставин не залишати у квартирі у робочому стані», — каже Ігор Молодан.

Забутий самовар як засіб для обігріву та приготування їжі

Експерт з безпеки до цього додає, що нових способів обігріву помешкань поки не з’явилося. Тож радить ті засоби, які використовували наші пращури багато років тому. Наприклад, засобом для обігріву може бути звичайний самовар. Їх, до речі, люди почали активно використовувати, бо такий пристрій може обігріти кухню, де його розпалюють. Самовари, які у когось лежали в комірчині, зараз активно використовують.

Користуватися самоваром можна в умовах квартири, дотримуючись правил безпеки: розпалювати його на балконі, постійно контролювати процес і облаштувати для нього безпечне місце на кухні. Наші предки користувалися такими пристроями у солом’яних та дерев’яних хатах, тому, якщо до справи підходити з розумом, то такий варіант цілком можливий.

«Самоварів є дуже багато видів, вони різного об’єму і способів застосування. Це не обов’язково має бути саме царський-російський самовар. Є пристрої українського, китайського та турецького виробництва. У мене, наприклад, турецький на 5 літрів, дуже виручає під час відключення світла. У якості палива можна використовувати щепу, шишки та іншу мілку деревину. Вона горить і швидко гріє воду. Для сім’ї — це універсальна річ. Вона дає тепло, гріє воду, можна готувати каву чи чай, або розігрівати на ньому їжу. Якщо є самовар на 10-15 літрів, то воду можна використовувати для купання», — підсумовує Ігор Молодан.

Дата публікації 18:52, 30.10.26 Кількість переглядів 20 Знищити інтернет в Україні? Росія б'є по дата-центрах: чи буде зв’язок під час блекаутів

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