Як виживатиме Київ без мостів

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Війна за мости триває. Росія вкотре завдала ударів балістикою по Україні — потужні вибухи чули у Черкасах, Дніпрі та Києві. Окупантам вдалося влучити по Північному та Південному мостах у столиці, наразі рух транспорту обома переправами частково перекритий.

До цього Кремль практично безкарно атакував мости у Запоріжжі, Дніпрі та Києві. Проте час безкарності для росіян минув: Сили оборони завдали удару у відповідь. Як результат — автомобільна частина Керченського (Кримського) мосту пішла під воду разом із центральною аркою.

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Як повідомляє Міністерство оборони України, залізнична гілка переправи також зазнала критичних пошкоджень, а сам удар по Керченському мосту став результатом багатотижневої операції Сил оборони.

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Що відбуватиметься далі, чи продовжаться обстріли київських переправ та як виживатиме столиця в умовах обмеженого сполучення між берегами — у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

Чому Україна обрала саме Керченський міст

На думку експерта, росіяни ініціювали удари по київських мостах, оскільки шукали найбільш болюче місце, щоб максимально ускладнити життя мешканцям столиці.

«До цього мрменту Путін бив по мостах в Україні, гадаючи, що таким чином йому вдасться роз’єднати береги українських міст. Насправді ми теж могли бити по переправах у Москві або Петербурзі, але для ударів по московських об’єктах потрібно забагато ресурсів, а у Пітері мостові переходи не такі критичні й важливі. Тому вибір було зроблено саме на Керченський міст, і це правильне рішення. У воду впала і арка мосту, і частина дорожнього полотна», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко.

Три складові удару: військова, економічна та сакральна

Сенс удару по Керченському мосту, за словами генерал-лейтенанта, має одразу декілька напрямків:

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Військовий фактор. Незаконно збудований міст до Криму і раніше зазнавав пошкоджень, тож його пропускна спроможність уже була обмеженою. Після обвалу арки та автомобільного прольоту транспортне і логістичне сполучення переправою унеможливлене на тривалий час.

Економічний фактор. Зупиниться переміщення вантажів та цивільного транспорту. Це спричинить величезні черги на сухопутному коридорі, паніку та неможливість швидко дістатися з окупованого півострова до території РФ.

Сакральний фактор. Керченський міст є принципово важливим символом для Путіна, який особисто його відкривав.

«Зараз настав момент, коли Україна знімає будь-які перепони і руйнує цей сакральний для Путіна об’єкт. До речі, про повне знищення Кримського мосту поки не йдеться — завданням було зруйнувати його настільки, щоб він просто перетворився на непотрібну споруду», — пояснює військовий експерт.

Чи готуватися Києву до нових атак

На думку Ігоря Романенка, «мостова дуель» триватиме. Путін намагатиметься «помститися» за Кримський міст, тож столиці варто готуватися до повторних обстрілів. Утім, удари по мостах РФ почала вже давно, і вони просто триватимуть.

«Удари по мостах у Києві будуть продовжуватися. Нам потрібно продумати, як і якими засобами захищати їх у цих умовах. Треба шукати шляхи, як налагодити альтернативне сполучення між берегами, щоб перевозити людей у разі нових атак, а також суттєво посилювати протиповітряну та протиракетну оборону. І якщо удари по столичних переправах триватимуть, ми маємо у відповідь донищити Керченський міст, аби він остаточно припинив своє існування. Путін має відчути силу — за інших умов він не припинить атакувати мости у Києві», — резюмує Ігор Романенко.

Чи здатна РФ зруйнувати столичні мости і чому небезпечно знімати наслідки «прильотів»

Водночас експерти зазначають, що повністю знищити мости у Києві непросто.

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«По всіх уже завданих ударах помітно, що росіяни тримають київські мости у своєму шорт-листі, поряд з енергетикою та логістикою», — розповідає ТСН.ua експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов.

Він нагадує, що РФ атакує Північний та Південний мости вже не вперше, і великою помилкою раніше була публікація кадрів із наслідками влучань у Мережі. Це дає ворогу змогу коригувати вогонь і бити по вразливих місцях повторно.

«Я не знаю, чи має противник технічну можливість бачити результати власних атак, але, щоб уберегти мости, нам не варто показувати ворогу наслідків його ударів. Відповідним службам треба за цим ретельно стежити. Поки єдиною інформацією про останні влучання було відео від мера Києва. Але він у ньому нічого критичного не показав — пілон Північного мосту на місці, ванти теж. Це відео навіть можна назвати оптимістичним, воно не демонструє, що саме пошкоджено. Не можна показувати ворогу місця уражень, бо він завдаватиме повторних ударів, аби з 3-го чи 10-го разу досягти результату», — застерігає експерт.

За його словами, в інших українських містах до цього підходять дуже зважено: не повідомляють про «прильоти» по мостах і не публікують фото, хоча тамтешні переправи теж є позакласними об’єктами й потребують ремонтів.

Понтонні переправи за мільярди чи ремонт капітальних мостів

Дмитро Беспалов також закликає владу більш відповідально ставитися до розподілу ресурсів. Зараз активно обговорюється будівництво резервних (понтонних, модульних або мобільних) переправ, на які, за різними оцінками, планують витратити від 2 до 4 мільярдів гривень із місцевого та державного бюджетів.

«У транспортних проєктах цінник має схильність рости, тому не здивуюся, якщо сума за ці резервні переправи буде ще більшою. Але це все ресурси. Зараз ми не знаємо, яких саме пошкоджень зазнали Північний та Південний мости, але вони точно потребуватимуть відновлення. Де ми братимемо на це кошти та інженерний ресурс — плавучу техніку, баржі, крани? Чи не буде все це зайнято на будівництві резервних переправ замість ремонту пошкоджених капітальних мостів?» — ставить запитання фахівець.

Він наголошує, що попри поганий технічний стан, капітальні мости Києва здатні витримати навіть кільканадцять ударів балістикою. Натомість резервні понтонні переправи стануть легкою мішенню і не втримаються на воді навіть після атаки звичайних дронів, не кажучи вже про «Іскандери».

«Тому варто подумати, наскільки доцільно будувати фактично альтернативну мішень для ворога, коли ці гроші будуть просто там утилізовані. Як на мене, то краще на них відремонтувати капітальні мости. Боюся, щоб не виникла ситуація, коли основні мости залишаться невідремонтованими саме через брак коштів і техніки, витрачених на резервні переправи», — підкреслює Беспалов.

Крім того, за словами експерта, замість розпорошення коштів на тимчасові переправи місто має тримати напоготові резерв фахівців і техніки — щоб ремонтні бригади могли виходити на міст після влучання й оперативно відновлювати пошкоджене.

Як Києву вижити без двох-трьох мостів?

Оцінюючи перспективи транспортного колапсу, особливо взимку, Дмитро Беспалов називає розмови про «поховання» столичних мостів перебільшенням. У Києві є шість автомобільних мостів, і навіть за виходу з ладу двох переправ місто може функціонувати без критичних заторів.

«Звісно, це не привід для бравади, але й казати, що нам кінець, не варто. Можна знайти таку конфігурацію руху, за якої середній час поїздки містом без двох мостів буде приблизно таким самим, як і з ними», — запевняє експерт.

Для цього, на переконання Беспалова, у міста має бути заздалегідь відпрацьований чіткий план дій під різні сценарії (наприклад, «сценарій 8-Д» у разі закриття конкретної комбінації мостів), а не ручне керування в месенджерах. Цей алгоритм має включати кілька ключових кроків:

Зміна робочих графіків і дистанційка. Мерія має давати рекомендації підприємствам переводити частину працівників на віддалену роботу (як під час пандемії COVID-19) або розводити в часі початок і кінець робочого дня, щоб розвантажити години пік.

Пріоритет громадського транспорту. Наявна дорожня мережа не зможе «перетравити» звичну кількість приватних авто, тож киян треба стимулювати пересідати на автобуси. «Київпастранс» має оперативно запускати додаткові маршрути, перекидаючи туди рухомий склад та водіїв.

Жорсткий контроль смуг руху. Поліція повинна посилено контролювати виділені смуги для громадського транспорту, а самі автобуси варто обладнати відеореєстраторами для фіксації порушників. Також експерт пропонує Верховній Раді суттєво підвищити штрафи за виїзд на смугу громадського транспорту — до еквівалента 100–200 доларів, щоб відбити бажання порушувати правила.

«За таких умов транспортна система міста функціонуватиме — звісно, з певними економічними втратами, але без жодного апокаліпсису», — підсумовує Дмитро Беспалов.

Дата публікації 12:30, 17.11.26 Кількість переглядів 19 У Києві повністю зупинили рух двома мостами! Чи є шанси проїхати між берегами?

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