Як захистити себе та свій дім від ударів блискавки: експерти розповіли про сучасні методи

Блискавка має неймовірний вигляд, якщо не уявляти потужність цієї краси та скільки лиха вона може накоїти. За одну секунду це явище природи може розігріти повітря до температури у кілька разів вищої, ніж у ядрі Сонця. Іноді блискавці достатньо лише миті, аби зруйнувати дім чи забрати життя.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео

Які наслідки через удари блискавки

Липень 2025, Волинь. Блискавка влучає просто у дах житлового будинку. Миттєво загоряється дерев’яна обшивка. Мати з трьома дітьми встигає вибігти, рятувальники вчасно гасять пожежу.

Березень цього ж року, Вінниччина. У житловий будинок вдарила блискавка. Постраждала 8-річна дівчинка. У будинку не було жодного блискавкоприймача.

Але, на жаль, є й трагічніші історії. У червні 2024 року в Закарпатській області блискавка вбила 22-річного хлопця: на місце викликали «швидку», але врятувати його не змогли — постраждалий загинув ще до приїзду медиків.

Удар блискавки може спричинити різноманітні ураження, зокрема зупинку серця, втрату свідомості, тимчасові чи стійкі неврологічні симптоми. У людини можуть лопнути барабанні перетинки, може статися параліч дихальних шляхів. Ще потерпілий може отримати вторинні опіки, якщо у нього горітиме волосся чи одяг. Близько 90% людей, постраждалих від удару блискавки, виживають. А переважна більшість загиблих помирають саме через миттєву зупинку серця. Блискавка може пройти крізь тіло за частки секунди — часто навіть не вистачає часу, щоб залишити слід. Однак подібним трагедіям можна запобігти.

Як вберегтися від ударів блискавки

«Всі розуміють, що є таке поняття, як громовідвід. Це — старі поняття, які ми маємо забути. Є блискавкозахист. Блискавкозахист не захистить вашу будівлю від ударів блискавки, він навпаки, допоможе їй безпечно зайти у землю та розсіяти потенціал. Бо ми розуміємо, що блискавка може бути від тисячі до мільйон вольт. Може статись пожежа, відбутись травмування людей. А тому в першу чергу — це безпека людей, яка має бути всюди. Людям варто звернути увагу на те, що це — їхня безпека, безпека майна», — каже Андрій Фомський, керівник проєктно-кошторисного відділу Leo Lightman.

Однак люди часто думають: «У мене ніколи не влучить». Але статистика свідчить про інше — щороку в Україні блискавка спричиняє десятки пожеж у приватних будинках. Проте встановлення захисної системи коштує у рази дешевше, ніж відновлення після удару і точно не вартує життя.

«Стосовно рівнів безпеки блискавкозахисту, то їх є чотири. Щоб ми знали, яким рівнем захистити той чи інший об’єкт, нам потрібно здійснити розрахунок ризиків. Відповідно це входить у проєктну документацію. Я б радив усім замовникам-клієнтам із приватного сектору та державного — звертати увагу на проєкт. Замовте проєкт у того чи іншого фахівця, аби він відповідав чинним нормам. І згідно проєкту тоді вже можна розглядати ті чи інші рішення. Як можна зекономити та більше захистити, як можна показати зони захисту. Якщо ми говоримо про приватний будинок, це може коштувати від 30 до 120 тисяч гривень. Все залежить від будинку. Внутрішні системи — це виробники іноземного походження. Варто звернути увагу клієнтів не брати товари китайського походження, бо вони трохи не відповідають тим чи іншим нормам. Хоча вони можуть мати сертифікат. Можна дивитись у бік чеських, американських, німецьких, австрійських виробників. Внутрішній блискавкозахист може коштувати від 5 до 15 тисяч, а зовнішній — від 20 тисяч гривень. Все залежить від того, наскільки великий ваш будинок», — каже Андрій Фомський, керівник проєктно-кошторисного відділу Leo Lightman.

Які проєкти реалізовує Leo Lightman

Компанія Leo Lightman на ринку з 2015 року. Попри доволі «молодий вік», компанія швидко здобула репутацію одного з провідних виробників блискавкозахисту й заземлення в Україні, що працює у Львові, Києві та інших містах України. Серед реалізованих проєктів — Львівський університет імені Івана Франка, Львівська національна музична академія, проєкти для бізнесу й, власне, для приватних будинків. Компанія супроводжує кожен проєкт від початку і до кінця: від проєктування та виробництва до монтажу. Нині вона конкурує з європейськими виробниками блискавкозахисту та успішно експортує свою продукцію у різні країни.

«З останніх трьох проєктів, які ми реалізували цього року, це — фармацевтичний завод компанії „Дарниця“, новий завод з переробки олії компанії „Кернел“ та сміттєпереробний завод у Львові. Процес монтажних робіт відбувається на етапі проєктування. Проєкт проходить стадії погодження, експертизи — тоді ми приступаємо до робіт. Основний наш напрямок — це виробництво. Ми свою продукцію постачаємо на ринки Європи, у нас є відповідна сертифікація. Конкуруємо з європейськими компаніями, що в умовах війни є непросто», — каже Олег Духняк, директор Leo Lightman.

Керівник Leo Lightman Олег Духняк розповідає, що компанія має власне виробництво з сучасними потужностями, усю продукцію сертифіковано відповідно до європейських стандартів, має широкий асортимент та комплексний підхід і здійснює ефективну реалізацію як комерційних, так і державних проєктів. Й продовжує щодня розвивати український ринок блискавкозахисту. А колись усе розпочиналося з амбітної ідеї.

«Нас троє засновників, кожен був у різних бізнесах. І так вийшло, що один із засновників подав ідею щодо теми блискавкозахисту. Ми вирішили цим зайнятися. Нам було цікаво, по-перше, для себе. Були певні амбіції, у нас був завод із обладнанням. Промоніторили ринок, з’ясувалося, що ніша була не заповнена. Зараз ми на ринку — найбільший вітчизняний виробник», — розповідає Олег Духняк.

Компанія за підтримки Райффайзен Банку модернізовує обладнання

Аби ставати ще кращими, нині компанія модернізує своє обладнання. Олег Духняк зазначає, це стало можливим завдяки Райффайзен Банку, з яким співпрацює Leo Lightman.

«Ми почали своє виробництво на старих радянських станках. Але з кожним роком ми їх модернізовуємо, переходимо на європейське обладнання, залучаємо кредити по різних програмах. Востаннє за програмою „5-7-9“, де частково держава компенсує відсотки. Це був кредит, залучений у співпраці з Райффайзен Банком. Ми частину обладнання замінили, наступний крок — оновлення іншого обладнання», — каже Олег Духняк.

У Райффайзен Банку клієнт користується овердрафтом, інвестиційним фінансуванням і повністю проводить усю фінансову діяльність.

«У 2023 році ми познайомились, у нас відбулась зустріч — коротка, підготовча. Клієнт поділився, що йому цікаво, що б він хотів, що у нього є. Звичайно, клієнт хоче чогось кращого. Ми запропонували такий продукт як овердрафт. Розповіли, як він працює та підходить саме для купівлі валюти. Клієнту таке підійшло. Ми із задоволенням погодили йому овердрафт і він цим успішно користувався. Тоді через деякий час ми зробили клієнту зарплатний проєкт, приїхали на виробництво, в офіси. Всім видали картки, розповіли, який у нас додаток, як можна купувати валюту. Коли ми закінчили із зарплатним проєктом, через деякий час у клієнта виникла потреба купівлі ще одного авто для бізнесу, ми запропонували наш інвестиційний продукт, додаткове фінансування. Клієнт відкритий до нас, ми відкриті до клієнта. Підрахували, що для клієнта заставне кредитування буде набагато цікавіше, ніж наприклад, лізинг. З клієнтом ми провели декілька зустрічей і переконали його, що це значно цікавіше», — каже Юлія Зуб, керівниця з роздрібного бізнесу Галицького відділення Райффайзен Банку.

Райффайзен Банк, попри повномасштабну війну, не зупиняв кредитування й продовжує підтримувати своїх клієнтів, розвиватися разом із ним і разом з Україною.

«Це — молоді, активні та прогресивні хлопці, які хочуть будувати бізнес в Україні, тому мені дуже приємно з такими клієнтами співпрацювати. Таким чином від моменту зустрічі пройшло до 2 років, і ми клієнту показали, як працюють наші фінансові програми, наскільки вони важливі та корисні», — зазначає Юлія Зуб, керівниця з роздрібного бізнесу Галицького відділення Райффайзен Банку.

Сама компанія наразі сфокусувалася на модернізації виробництва й там має амбітні плани розширятися, зокрема і на європейському ринку.

«Зараз стоїть завдання модернізувати повністю виробничі лінії, оскільки у нас з кожним роком об’єми збільшуються. Наразі те обладнання, яке є, не справляється з поточними обсягами виробництва. Друге — ми хочемо залучати кредити щодо енергетичної незалежності. Йдеться про сонячні станції. Основна наша амбіція — це вихід на європейські ринки, розширення нашої присутності. Ми хочемо там закріпитися, мати суміжні виробництва. Зараз є проблема не стільки з обладнанням, скільки з персоналом, оскільки всі виробники відчувають брак людей, а тому ми плануємо відкривати виробництва у Європі», — зазначає Олег Духняк, директор Leo Lightman.

Також компанія регулярно підтримує Збройні Сили України.

А отже, український бренд блискавкозахисту сьогодні не лише створює надійність і безпеку вдома, а й стає конкурентним гравцем у Європі, розширюючи горизонти завдяки фінансовій підтримці на Батьківщині.

