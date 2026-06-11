Як закінчиться війна в Україні: футуролог приголомшив головним прогнозом

Футуролог Андрій Длігач склав прогноз щодо тривання та фіналу війни в Україні / © ТСН

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Червень і липень 2026 року можуть визначити дуже багато — про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з лідером Естонії Аларом Карісом. Цей вислів Зеленського почали жваво обговорювати, користувачі соцмереж залишили сотні різних за змістом коментарів щодо цього.

Чи дійсно саме цим літом війна в Україні або принаймні активні бойові дії можуть наблизитись до фіналу — про це, аналізуючи ситуацію з наукової точки зору, у коментарі для ТСН.ua висловив свою думку футуролог, доктор економічних наук Андрій Длігач.

Як відомо, футурологія — це прогнозування на основі зокрема наукових, економічних, технологічних даних та методів. Це сфера досліджень, яка займається побудовою сценаріїв розвитку подій. Іншими словами, футурологи роблять оцінку існуючих ризиків.

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Коли закінчиться війна в Україні

«Війна не закінчиться влітку 2026 року, і це не має вводити нас у якийсь ступор. Якщо відкладати щось на майбутнє, то воно, це майбутнє, може не настати. Ми робили величезне дослідження, аналізуючи те, що ж давало країнам, які проходять випробування, можливість бути ефективними, виживати, отримувати кращий ефект. Відповідь дуже проста — таку можливість давав тільки оптимізм, який є у нації. Він є кращим запобіжником економічної катастрофи, ніж економічні інструменти. Для мене це стало несподіваним і яскравим висновком», — із впевненістю в голосі констатує Андрій Длігач.

Та продовжує: «Статистика демонструє наступне: ракетні запаси у Росії не виснажуються, українська ефективність збиття ракет трохи покращується. По балістичних ракетах — це єдина тема, яка залишається у РФ позитивною. Тільки балістика. Але її вартість висока, а кількість обмежена, Росія не може суттєво збільшити обсяги виробництва».

За словами Длігача, є і інша важлива обставина: «Українські операції з ураження систем забезпечення противника та далекобійні системи знищують російську логістику. Половина рухомого складу, яка була застосована Росією для сухопутної логістики в Крим — знищена. Це близько 7 тисяч вантажівок. Відповідно, РФ немає чим натиснути на фронті. Для неї вартість одного захопленого квадратного кілометра виросла за останні місяці у шість разів. Все це для Росії було б нормально, якщо у них були б хоч якісь сподівання, наприклад, на економіку. Але в їхній економіці продовжується стагнація. Від’ємні показники в економіці збільшились — за перші 5 місяців дефіцит федерального бюджету досяг планового річного показника. Де брати гроші? Тільки емісія. Китай відмовляється фінансувати».

Війна в Україні: експерт прогнозує можливі задуми Росії

На думку Длігача, на перший погляд, все складається так, що у найближчі місяці Росії потрібно закінчувати війну.

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«Вона не може її профінансувати, підтримувати таку ситуацію. Але це не означає, що Росія зробить економічно зважений і логічний крок. Це може означати, що РФ, наприклад, піде на ескалацію, щоб швидше втягнути у війну, наприклад, Китай. Росія може завдати ракетного удару чи посилити терористичну війну в Балтії та Польщі. Ми проводили моделювання такого сценарію і він є високоймовірним. Росія точно не погодиться на тихе закінчення війни в Україні, на якийсь статус-кво. Путін буде намагатися цю війну просто перевести в іншу площину. Якщо не буде фізичної, то буде політична та економічна війна проти Україна. Буде терористична війна. Єдине, чого не буде — ядерної війни. Ми не бачимо її в жодному зі сценаріїв, тому що він не виграшний для Росії, а є програшним».

Пауза заради нової війни в Україні

При цьому Длігач каже, що не змінював свого прогнозу щодо того, що найближчим майбутнім не виключається пауза у війні, після чого Росія може розпочати нову хвилю війни проти України.

«Це залишається базовим сценарієм. Що може зробити Україна для того, щоб війна не поновилася?», — ставить питання експерт.

І відповідає на нього наступним чином: «Зробити війну неможливою для Росії. Це означає знищення російського військово-промислового комплексу. Ми називаємо цю стратегію «стратегією бджіл проти ведмедя». Вона передбачає тисячу п’ятсот цілей, які мають бути знищені за допомогою українських далекобійних систем. Але якщо пауза настане до того, як ми це зробимо, то Росія збереже свій потенціал відновити війну. Так що наразі для України стратегічно вигідніше наростити власний потенціал. Якщо ми не отримаємо ракети «Томагавк», то за рахунок власних систем нанести російській економіці та російському ВПК непоправних втрат. Так, щоб РФ не змогла цього відновити і при цьому, щоб союзники не знімали санкції. І тоді переходити до питання миру. Якщо мир для України буде просто гарантуватися безпековими угодами, у світі, де угоди перестали діяти, то це буде програшним сценарієм. Росія дійсно буде відновлювати військовий сценарій чи аналогічні сценарії у розрахунку на Європу, втягуючи Китай. Позитивний сценарій для України — це якраз продовження стратегічної нейтралізації ворога».

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Ракетні удари Росії по Україні та варіант фіналу: прогноз

На думку Длігача, найбільш вірогідним сценарієм є той, коли певна інтенсивність ракетних обстрілів України Росією збережеться, але все ж таки дещо зменшиться.

«Цей сценарій є більш вірогідним, ніж реальна домовленість, ніж зустріч Зеленського з Путіним, ніж підписання угод і заморозка конфлікту. Заморозки війни у 2026 році я не бачу. Чи можливо таке у 2027? Він — за горизонтом подій. Умови можуть скластися таким чином, що Росія зупиниться по-факту, а Україна не переходитиме у наступальні дії, тому як це потребуватиме більшої мобілізації. Така ситуація у стратегічній науці та в математиці називається «рівновагою Неша» — це коли ситуація розвивається найкращим чином для всіх, але вихід із неї погіршує умови для кожного», — резюмує експерт.

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