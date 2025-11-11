- Дата публікації
Як закінчиться війна в Україні: Стерненко дав прогноз
Сергій Стерненко прокоментував те, як закінчиться війна Росії проти України.
Громадський активіст, волонтер Сергій Стерненко вважає, що війна Росії проти України закінчиться тоді, коли якась із держав припинить своє існування.
Про це він сказав в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.
Сергій Стерненко зазначив, що війна в Україні може тривати ще навіть 2-3 роки, а тому потрібно бути готовим до цього. Активіст додав, що війна закінчиться тоді, коли зникне або Україна, або Росія.
«Ми перебуваємо у такій війні, яка має екзистенційний характер. Якщо це війна за існування, то в довгостроковій перспективі, навіть якщо буде якась заморозка, вона закінчиться тим, що або зникне Україна, або в нинішньому імперському вигляді перестане існувати РФ. Можливо, вона розпадеться, можливо трансформується. Лишиться хтось один — або ми, або вони», — сказав Сергій Стерненко.
