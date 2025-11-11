Як закінчиться війна в Україні: Стерненко дав прогноз

Сергій Стерненко / © ТСН

Реклама

Громадський активіст, волонтер Сергій Стерненко вважає, що війна Росії проти України закінчиться тоді, коли якась із держав припинить своє існування.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.

Сергій Стерненко зазначив, що війна в Україні може тривати ще навіть 2-3 роки, а тому потрібно бути готовим до цього. Активіст додав, що війна закінчиться тоді, коли зникне або Україна, або Росія.

Реклама

«Ми перебуваємо у такій війні, яка має екзистенційний характер. Якщо це війна за існування, то в довгостроковій перспективі, навіть якщо буде якась заморозка, вона закінчиться тим, що або зникне Україна, або в нинішньому імперському вигляді перестане існувати РФ. Можливо, вона розпадеться, можливо трансформується. Лишиться хтось один — або ми, або вони», — сказав Сергій Стерненко.

Нагадаємо, Марія Берлінська закликала негайно перейти до «війни роботів» для порятунку фронту.