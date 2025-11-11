ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
2552
1 хв

Як закінчиться війна в Україні: Стерненко дав прогноз

Сергій Стерненко прокоментував те, як закінчиться війна Росії проти України.

Автор публікації
Марія Бойко
Сергій Стерненко / © ТСН

Громадський активіст, волонтер Сергій Стерненко вважає, що війна Росії проти України закінчиться тоді, коли якась із держав припинить своє існування.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.

Сергій Стерненко зазначив, що війна в Україні може тривати ще навіть 2-3 роки, а тому потрібно бути готовим до цього. Активіст додав, що війна закінчиться тоді, коли зникне або Україна, або Росія.

«Ми перебуваємо у такій війні, яка має екзистенційний характер. Якщо це війна за існування, то в довгостроковій перспективі, навіть якщо буде якась заморозка, вона закінчиться тим, що або зникне Україна, або в нинішньому імперському вигляді перестане існувати РФ. Можливо, вона розпадеться, можливо трансформується. Лишиться хтось один — або ми, або вони», — сказав Сергій Стерненко.

Нагадаємо, Марія Берлінська закликала негайно перейти до «війни роботів» для порятунку фронту.

2552
