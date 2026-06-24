Як застрахувати квартиру і авто від ракетних ударів: скільки це коштує і як отримати компенсацію

Під час війни можна застрахувати майно / © Associated Press

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В Україні можна застрахувати свої майно від воєнних ризиків.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Страхування житла: умови, тарифи та регіональні обмеження

У квартиру під Києвом подружжя Шуляків переїхало 7 років тому. Під час кожного обстрілу вони боялися не лише за себе, а й за оселю.

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Олександр Шуляк, житель Київщини: «Дрони літають, постійно чуємо. Ракети пару разів — здавалося, що вона прямо над будинком пролітає».

Іншого житла вони не мають, тож кілька років тому пан Олександр почав страхувати квартиру від воєнних ризиків. Днями договір вирішив продовжити знову.

Олександр Шуляк, житель Київщини: «Платіж на 3 місяці коштував 2,5 тисячі гривень, і максимальна сума, яку може покрити страхова компанія у випадку, якщо щось станеться — 500 тисяч гривень».

Такий поліс можна оформлювати на термін від кількох місяців до року. Він покриває, зокрема, збитки від влучання ракет, дронів, їхніх уламків, наслідків роботи ППО або вибухової хвилі. Квартира чи приватний будинок — застрахувати можна будь-що. Але не будь-де.

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Андрій Семченко, генеральний директор страхової компанії: «Ми не можемо страхувати ближче ніж за 100 кілометрів до лінії зіткнення. Ми не можемо страхувати там, де у нас вже є застраховані об’єкти, де є велика концентрація, тому що ми завжди рахуємо наш максимальний ліміт відповідальності в результаті однієї події. Ну, і також є певні території, де мы обмежуємо страхування об’єктів, тому що туди, в ці місця, може доволі часто прилітати, умовно кажучи, і ми розуміємо, що там ризик настання подій прямує до одиниці».

Вартість поліса по Україні може відрізнятися. І справа тут — навіть не у квадратних метрах. Серед низки факторів — регіон розташування. Чим умовно безпечніша область — тим поліс дешевший. Наприклад, застрахувати на рік на 1 мільйон гривень квартиру у Києві коштуватиме десь на 2 тисячі більше, ніж у Львові.

Збитки у разі пошкоджень вам можуть покривати кілька разів — аж доки не вичерпається відповідний ліміт. Якщо ж нерухомість буде знищена — отримаєте гарантовану страхову суму — усю і одразу.

Андрій Семченко, генеральний директор страхової компанії: «Жінці було пошкоджено балкон. Ми його відремонтували. Пройшов певний проміжок часу — поліс діяв, ще раз стався кейс, і вона ще раз до нас звернулася. Каже: „У мене тут знову прилетіло“. Ми кажемо: „Звісно, буде виплата, бо у вас там залишок такий-то по полісу“. І ми знову виконали ці ремонтні роботи».

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Страхування авто: критерії відбору та вартість поліса

Крім житла, від воєнних ризиків можна застрахувати і автомобіль. Саме так вчинила киянка Наталія Олійник. Вона показує свою машину зараз — вже відремонтованою, і фото — якою побачила її одразу після прильоту минулої весни. Звукова хвиля пройшлася на цю сторону, тому ця сторона була взагалі вся пошкоджена, все оце було роздуто. Пошкоджено було кузов та ще багато чого — непомітного на перший погляд.

Наталія Олійник, киянка: «Це був ракетний обстріл Києва. Сусідній будинок було знищено ракетою, а сусідній будинок і мій теж зазнали ушкоджень. Ну і машини, які були припарковані — також всі вибуховою хвилею зазнали ушкоджень. Я зателефонувала одразу ж у страхову. Вони сказали, щоб не чіпала машину, і потім вони вже надішлють експерта. Там трошки відрізняється процес від КАСКО, тому що, окрім оцінки експерта, потрібна ще довідка СБУ про підтвердження факту військового злочину».

Пані Наталія пригадує, що страховий поліс на рік обійшовся їй приблизно у 15 тисяч гривень. А на ремонт отримала значно більше.

Наталія Олійник, киянка: «Оцінили, що вона потребує ремонту, і виплачено більше половини суми вартості оціненої машини».

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Утім, компанії страхують не усі автомобілі. Серед умов, наприклад, — машині має бути не більше 15 років, і якщо її ринкова вартість не перевищує десять мільйонів гривень.

Павло Стефаниць, заступник голови правління з бізнес-девелопменту страхової компанії: «Тариф становить 2% від вартості автомобіля. Наприклад, якщо авто 5 років і воно коштує 1 мільйон гривень, то вартість річного поліса складатиме 20 тисяч гривень — це річний платіж. Якщо автомобіль застрахований на повну вартість, то сума відшкодування за мінусом франшизи — зазвичай це франшиза 5 або 10% по тотальному знищенню. Страхова сума не зменшується після виплат і залишається незмінною протягом усього року дії договору. На сьогодні у нас застраховано приблизно 3,5 тисячі клієнтів, з них 200 випадків врегульованих на суму понад 45 мільйонів гривень».

Як отримати виплати та державні компенсації

Родина Тригубів мешкає на столичному Голосієві і їхнє житло було пошкоджене під час обтрілу Києва. Лариса Григорівна та Михайло Іванович одразу ж зв’язалися зі страховою.

Лариса Тригуб, киянка: «Вони зафіксували. Сказали, що нам далі треба робити — звернутися в поліцію, а потім до нас приїде представник страхової компанії і зафіксує пошкодження».

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Родині нарахували майже 25 тисяч гривень компенсації. Важлива порада від Лариси Григорівни та Михайла Івановича: повідомити страхову про подію потрібно протягом двох днів. Бо якщо зволікатимете без поважних причин — у виплаті вам відмовлять. Також до звернення не поспішайте щось ремонтувати самі.

А от на «єВідновлення» подружжя не подавалося, хоча мало право навіть попри наявність поліса — кажуть в уряді.

З автомобілями без полісів — все складніше. Адже за їхнє знищення чи пошкодження доведеться висувати претензії безпосередньо Росії. Ось як діяти власнику у цьому випадку:

«Через електронний кабінет міжнародного реєстру збитків подає відповідну заяву про фіксацію саме фактів, додає підтверджувальні документи і відповідно подає заяву для фіксації і отримання в майбутньому компенсації за знищене майно», — йдеться у сюжеті ТСН.

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От тільки конкретних термінів отримання цієї компенсації вам ніхто не назве. Бо це буде вже за рахунок репарацій.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: США ВИМАГАЮТЬ ПЕРЕМИР'Я! Скандал у полку «СКЕЛЯ»! Повернення ордена ПОЛЬЩІ | ТСН 20:00 23 червня

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