Як застрахувати себе чи майно від ворожих прильотів: скільки це коштує та в чому підвох

Бронювання від прильотів: як застрахувати житло, авто й життя та в чому криється підвох / © Харківська ОДА

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Влучання ракети чи дрона, посічені уламками стіни та вибиті вибуховою хвилею вікна — на жаль, щоденна реальність для міст України. Проте від цих воєнних ризиків сьогодні вже можна реально застрахуватися: не лише зберегти квартиру чи авто, а й фінансово підстрахувати власне життя та здоров’я.

Але чи все так просто? Виявляється, у страхових компаній є негласні, проте залізні правила: якщо у вашому під’їзді вже застраховано певну кількість осель — вам можуть просто відмовити! Скільки насправді коштує поліс від воєнних ризиків, які суми реально виплачують постраждалим, чому вік пошкодженого авто не має значення та за яких умов цивільним компенсують витрати на лікування після обстрілів?

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Усі нюанси, реальні розцінки та покроковий алгоритм дій — йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН.Тижня Ірини Коваленко.

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Страхування житла

Щодня у Запоріжжі, Дніпрі, Сумах, Києві, Харкові, Одесі, а також у десятках інших міст і сіл росіяни руйнують не лише життя, а й домівки людей. Ремонтувати та відбудовувати знищене влітає у чималу суму. Утім себе можна підстрахувати. Буквально.

Мешканка Києва пані Лариса Тригуб показує свій посічений балкон від уламків. Однак житло родина застрахувала від воєнних ризиків.

«Вони все зафіксували. Сказали, що нам далі робити. Що потрібно звернутися в поліцію, а потім до нас приїде страховий агент і зафіксує пошкодження», — каже Лариса Тригуб.

Повідомити про те, що квартира зазнала ушкоджень треба протягом 2-х діб, щоб отримати відшкодування. Пані Ларисі збитки оцінили у 25 тисяч гривень. Утім вартість страхового полісу може варіюватися, залежно від полісів у різних страхових компаній.

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«Застрахувати квартиру від воєнних ризиків зараз коштує від 7 тисяч гривень, це якщо застрахувати на 500 тисяч гривень. Якщо страхувати, наприклад, на 1 мільйон гривень, вартість такого полісу буде 14,5 тисяч гривень», — каже директорка із роздрібного страхування Ольга Іванцова.

Застрахувати житло можна максимум на 3 мільйони гривень. І це обійдеться відповідно у 43 з половиною тисячі гривень на рік. Можете сплатити одразу або щомісяця — вийде по 3 тисячі 625 гривень. Але, є одне «але»! Якщо у вашому будинку, умовно, вже є 10 застрахованих квартир — то більше нікого не страхуватимуть.

«Страховик перевіряє і місто, і адресу, і кількість об’єктів, які застраховані саме в цьому будинку. Це зв’язано з тим, що після масованої атаки ми одночасно повинні виплатити всім застрахованим особам», — пояснює Іванцова.

Тому страховій компанії і важливо — де саме розташована ваша квартира і чи є поряд об’єкти підвищеного ризику і яка біля нього чи в нього кількість влучань. Це теж є вирішальним чинником для страхування. Не страхують нерухомість у прифронтовій зоні. Умовно, чим далі від воєнних дій — тим дешевше обійдеться поліс.

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Страхування авто

Від ракет, дронів і їхніх наслідків — переважно пожеж можна застрахувати і автомобіль.

Авто киянки Наталії Олійник було пошкоджене після прильоту. На перший погляд наче нічого глобального. Але ремонт обійшовся в кругленьку суму. Страховий поліс коштував близько 15 тисяч за рік. Отримала значно більше.

«Оцінили що вона потребує ремонту. І виплачено більше половини суми вартості машин», — каже Наталія.

Вартість полісу залежить від ринкової ціни вашого авто на цей момент. Оцінюють технічний стан машини і вона має бути зареєстрована в Україні.

«Вік автомобіля має значення в класичному страхуванні класу каско, тому що там відшкодовуються саме збитки по різним класичним ризикам. А в воєнних ризиках — ні, тому що тут тотально страждає майно», — зазначає Ольга Іванцова.

Страхування життя

Застрахувати від воєнний дій можна і своє здоров’я. А це найважливіше. І цей вид страхування в Європі на першому місці, в Україні — на останньому.

«Це страхування життя та медичне страхування з можливістю покриття військових ризиків. Включає покриття у разі часткових травм, у разі нещасних випадків або летальних наслідків, тобто смерті застрахованої особи», — розповідає експертка ринку страхування життя і здоров’я Оксана Хорватова.

Застрахувати своє життя і здоров’я від воєнних ризиків може будь-хто, але тільки цивільні. Місце проживання теж має значення. Якщо ви мешкаєте у прифронтовій зоні — вас не застрахують.

«Існує перелік медичних послуг, які можуть бути надані у разі воєнних ризиків. Звичайно, враховується територія покриття, тобто, де діє цей страховий поліс», — пояснює Хорватова.

Тут важливо розуміти порядок дій. Коли ви отримали травму внаслідок воєнний дій, то про це треба сповістити страхову. І вже після того, як ви пройшли лікування, госпіталізацію — ви отримаєте компенсацію.

«Якщо це, наприклад, людина за свої гроші купує певні ліки, медикаменти, якісь витратні матеріали, потрібно збирати чеки, також з випискою з лікарні, внаслідок якої, власне, і стався цей страховий випадок, ця травма, ці переломи, це обов’язково вказується в медичній довідці. А потім, з пакетом документів звертається до страхової компанії, заповнювати відповідну заяву. Страхова компанія має певний час для перевірки цієї інформації, і тоді відбувається виплата», — зазначає експертка Хорватова.

Вартість полісу вам може обійтися в середньому від 3-х до 6-ти тисяч гривень на рік. По 500 гривень на місяць максимум. А сума виплат — від 80-ти до 400-т тисяч гривень.

Математично — вигода очеведна. На ділі ж, кожен має вирішити, як з свого невеликого родинного бюджету викроїти ще шматочок на надзвичайну ситуацію. Щоб не лишитися на вулиці лише з тим, що встиг на себе надягти в палаючій квартирі.

Дата публікації 22:45, 11.10.26 Кількість переглядів 11 Страхування житла від прильоту: до чого тут сусід, скільки коштує та інструкція

Раніше ми писали, що перед купівлею КАСКО від воєнних ризиків варто уважно вивчати ліміти виплат, адже страховка може покрити лише мізерну частину збитків від «прильоту».

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