Як завтра зміниться мобілізація в Україні після призову в РФ: названо сценарій

За відкритими даними, в Росії почалася нова хвиля прихованої мобілізації. / © ТСН

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В Росії навіть до їхніх так званих виборів розпочалась нова хвиля мобілізації, про що днями попереджав президент України Володимир Зеленський.

За даними видання The Moscov Times, протягом останніх тижнів мешканці з 17 російських регіонів поскаржилися на насильницькі затримання та примус до підписання контрактів з міноборони РФ.

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Скільки Росія зможе набрати нових окупантів до свого війська, чи відкриє нові напрямки фронту та як це вплине на мобілізацію в Україні — про це в коментарі для ТСН.ua висловили бачення ситуації військовий оглядач Денис Попович та військовий експерт Іван Тимочко.

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«Прихована мобілізація триває по всій Росії, а не по конкретних регіонах. Є плани, які «спущені» на підприємства та на навчальні заклади по всій РФ — скільки чоловіків вони мають зобов’язати підписати контракт для збереження інтенсивності війни. Ця історія тягнеться давно. Щодо 17 регіонів — можливо, це йдеться про підтверджену інформацію, але відомо, що всі підприємства та навчальні заклади отримали плани щодо змушування до підписання контрактів. Йдеться про чоловіків, які або є боржниками, або порушниками», — каже Іван Тимочко.

На питання про те, скільки Росія здатна набрати нового особового складу, Тимочко відповідає так: «Залежно від того, який буде план. Якщо 300-400 тисяч, то чи спробують набрати до кінця року або шоковим методом протягом місяця?»

На думку Тимочка, російський план може передбачати намагання призвати близько 300 тисяч для компенсації втрат на фронті. При цьому він зауважує, що для наступу на якомусь новому напрямку, треба будувати логістику.

«Для ворога що важливо? Розтягнути фронт. На кожні додаткові 50 км фронту потрібна велика кількість і наших людей. Ворог це прекрасно розуміє. Якщо Росія створює загрозу на будь-якому іншому напрямку, наприклад, Чернігівському, якщо загроза на ділянці 50-100 км, то ми маємо перекинути туди частину особового складу. Або резерви, або частину бригад», — каже аналітик.

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Резюмуючи, Тимочко каже, що впевнений у тому Росія буде завжди приховувати мобілізацію:

«Навіть якщо людей пачками будуть забирати з вулиць — їхня пропаганда буде говорити, що цього немає. До останнього будуть заперечувати факт масовості».

Мобілізація в Росії: загребуть боржників та порушників

Військовий оглядач Денис Попович, коментуючи мобілізацію Росії, звертає увагу на те, що вона хоч і прихована, але не завершувалась з 2022 року.

«Часткова мобілізація в Росії була оголошена у вересні 2022 року і вона не закінчувалась. Відповідний указ ніхто не скасовував», — каже він.

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За його словами, не виключено, що Росія набирає та набиратиме щомісяця у межах 30-35 тисяч, а впродовж всього 2026 року — близько 409 тис. (з січня 2026 до кінця грудня).

До цього він додає, що форм прихованої мобілізації в Росії декілька — «пензенский варіант» та робота з боржниками.

«Пензенський варіант» — це цивільні особи, котрі працюють очевидно в інтересах російської влади та які буквально хапають людей та заштовхують їх до бусиків. Тобто — бусифікація. А у військоматах змушують підписувати контракти», — каже Попович.

Крім того, за аналітикою Поповича, другий варіант — це робота з боржниками.

«Йдеться про тих, хто заборгував аліменти, виплати по кредитах», — прогнозує Попович.

«Третій варіант — правопорушники, четвертий варіант прихованої мобілізації — квоти, які спускаються на підприємства. Все це дає можливість не оголошувати мобілізацію і дає можливість російському керівництву казати, що мобілізації немає», — резюмує аналітик.

На його думку, російські новобранці будуть направлені на фронт, щоб закрити існуючі дірки, що утворились внаслідок втрат.

Як російський призов вплине на мобілізацію в Україні

«По великому рахунку має бути активізація мобілізації в Україні. Але зараз ми кажемо про асиметричні дії — про використання дронів. Друге: якщо припустити по максимуму, що росіяни збільшать військо до 1,5 мільйона, то очевидні проблеми з логістикою. Проблем буде більше, ніж зараз, оскільки ми здійснюємо мідлстрайки (робота ударних дронів на оперативній відстані від десятків до сотень кілометрів)», — каже Денис Попович.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про можливий перегляд мобілізації в Україні. Мобілізація в Україні чоловіків старше 50 років та молодше 25 років може зазнати змін.

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