Ексклюзив ТСН
87
3 хв

Як зігрітись, якщо немає світла та опалення: поради експертів

Через російські ракетні удари українці змушені шукати способи, як зігрітись.

Олена Лоскун
Батареї

Експерти пояснили, що робити, якщо у квартирі холодно / © Pixabay

Зберегти тепло будь-якою ціною — під таким гаслом українці готуються до піку морозів та можливих блекаутів. У боротьбі за градуси в хід йде все: від портативних плиток і хімічних грілок до високовартісної енергомодернізації будинків. Хтось кличе на допомогу тепловізори, а хтось — евакуюється на дачі, перетворюючи їх на автономні фортеці.

Про затяту війну за тепло — у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

«Туристичне тепло» в міських квартирах

У магазинах спортивного та туристичного спорядження зараз ажіотаж. Киянка Дарина вибирає портативну газову плитку, бо вдома все на електриці.

Дарина, киянка: «Боїмося, що обстріли будуть і будуть довші виключення світла. Тому хочеться хоч кип’яток якийсь зробити».

Продавці-консультанти застерігають: техніка безпеки — понад усе. Газові балони не можна залишати біля обігрівачів, бо вони можуть вибухнути. Маленька плитка може працювати на одному балоні до тижня, якщо тільки гріти чай. А от туристичні обігрівачі вимагають постійного провітрювання, бо випалюють кисень. Також популярністю користуються:

  • Хімічні грілки: тримають тепло від 5 до 10 годин.

  • Термоси та спальні мішки: дозволяють зберегти тепло тіла навіть у холодній кімнаті.

  • Налобні ліхтарики: незамінні під час знеструмлень.

Кудою втікають градуси: поради енергоаудитора

Голова правління Асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин наочно демонструє за допомогою тепловізора, як звичайні «панельки» втрачають тепло.

  1. Підвали: Відкриті продухи в підвалах призводять до того, що тепло від магістралей не доходить до квартир, а буквально видувається на вулицю.

  2. Шпарини: Навіть у сучасних вікнах під підвіконням часто є мікротріщини, які треба «перепінювати».

  3. Радіатори: Якщо одна частина батареї холодніша за іншу — вона засмічена або в системі не вистачає тиску.

  4. Клаптикове утеплення: Енергоаудитор застерігає — утеплення лише однієї квартири зовні може призвести до накопичення вологи по периметру, через що стіна мокрітиме і промерзатиме ще сильніше.

Вадим Литвин: «Енергомодернізація всього будинку дає мінус 20-25% у платіжці за тепло. Починати треба не з квартири, а з гуртування сусідів».

Згуртованість сусідів: генератори та інвертори

Мешканці київських висоток доводять: ОСББ — це сила.

  • 27-поверхівка встановила дизельний генератор за 650 тис. грн. Під час знеструмлень працюють ліфти, а головне — насоси ганяють воду по трубах, не даючи системі замерзнути.

  • 10-поверхівка облаштувала інверторну станцію з акумуляторами за мільйон гривень. Вона забезпечує 14 годин автономності. Підвал будинку перетворили на “пункт незламності” з санвузлом та зарядками.

Проте голови ОСББ чесні з мешканцями: якщо генерацію буде знищено повністю, навіть найкраще обладнання не врятує — доведеться виїжджати з мегаполіса.

Заміський порятунок: дача як фортеця

Для родини Чайківських дача під Києвом стала новим домом після того, як у 2022 році біля їхньої міської квартири прилетіла ракета. За цей час вони вклали майже мільйон гривень в автономність:

  • Енергія: Інвертор та акумулятори, що вмикаються миттєво при відключенні.

  • Опалення: Тепла водяна підлога (тримає тепло добу) та камінна піч на дровах.

  • Їжа: Велика піч та зона барбекю на подвір’ї, де господарка готувала всі 12 страв на Святвечір без світла.

  • Безпека: Надійне укриття з 50-сантиметровим бетонним перекриттям.

Вікторія Чайківська: «У квартиру назад? Ні. Сто відсотків ні. Тут ми готові до будь-якого розвитку подій».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 20:00 НАЖИВО! ПІДСУМКОВІ НОВИНИ П'ЯТНИЦІ, 16 СІЧНЯ

87
