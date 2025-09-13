Як зменшити стрес через війну: експерт з ментального здоров’я дав поради, які допоможуть кожному

Стрес через війну

Війна в Україні спричиняє високий рівень стресу, і важливо навчитися правильно з ним працювати, а не ігнорувати.

Про те, як зменшити напруження і не втратити мотивацію, розповів у коментарі ТСН.ua кандидат біологічних наук, співзасновник ініціативи «Змінотворці» та експерт із ментального здоров’я Петро Чорноморець.

Фахівець наголошує: більшість випадків, коли людина каже, що у неї немає мотивації, насправді пов’язані зі стресом, втомою або проблемами зі здоров’ям.

«Я вважаю, що більшість ситуацій, коли людина каже, що у неї немає мотивації, насправді не про мотивацію. Перший рівень — це втома, стрес і хвороби. Це перше, на що варто звертати увагу. Якщо людині не вистачає мотивації — дивимось: „а чи достатньо я відпочиваю?“, і організувати собі більше відпочинку. А що у мене зі стресом? І подивитися, як можна собі допомогти», — пояснив він.

Чорноморець поділився особистим прикладом: частину його стресу спричиняли поїздки за кермом у швидкому темпі.

«Коли я це усвідомив, то почав їздити повільніше, більше часу витрачати на дорогу, і замість 5 годин, дістаюсь за 6. Так, на дорогу йде більше часу, але я менше виснажуюсь за кермом — маю менше стресу і відповідно краще почуваюся».

Експерт радить розділити стреси на блоки й зрозуміти, які з них контрольовані:

«У нас часто люди, бідкаючись, кажуть: „А у нас війна і нічого не можна зробити“. Ні, розбери свої стреси на конкретні блоки. Після цього виявиться, що пов’язані з війною далеко не всі — може половина, а то й менше. По-друге — навіть ті, що пов’язані з війною, далеко не всі непідконтрольні».

Він наводить приклад: можна не читати новини або відключити сигнал повітряної тривоги під час відпочинку на природі.

«Особливо, якщо ти кудись поїхав на природу. Люди там продовжують зберігати ці сигнали — психують на відпочинку. Нащо? Ти все одно в лісі, ти все одно з цим нічого не будеш робити. Візьми і відключи на цей час сигнал „повітряна тривога“. Увімкнеш, коли повернешся до міста. Тобто є купа різних речей, завдяки яким можна зменшити вплив стресу. Як от я зробив під час поїздок за кермом», — зазначає Чорноморець.

Кожну причину стресу слід опрацьовувати окремо. Навіть якщо не вдасться прибрати все, усунення другорядних чинників допоможе почуватися краще.

На думку експерта, боротьбу з відсутністю мотивації варто починати з трьох речей:

Відпочинок і відновлення сил. Аналіз факторів стресу та усунення тих, які піддаються контролю. Перевірка здоров’я.

«Є якесь хронічне запалення, пролікували його — хлоп — з’явилась мотивація і нормальний емоційний стан. Або усвідомили, що останнім часом харчуєтесь чим попало, а почали їсти кращу їжу — хлоп, і вже нормальний стан. Або людина усвідомила, що взагалі не рухається, почала гуляти кожного дня — хлоп, і вже з’явилася мотивація. Це найперше, з чим треба працювати. Якщо немає мотивації, то передусім відпрацьовуйте втому, стрес і фізичне здоров’я. Це база», — підсумував Чорноморець.

