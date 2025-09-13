ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
3 хв

Як зменшити стрес через війну: експерт з ментального здоров’я дав поради, які допоможуть кожному

Як зменшити напруження і не втратити мотивацію під час війни.

Автори публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Стрес через війну

Стрес через війну

Війна в Україні спричиняє високий рівень стресу, і важливо навчитися правильно з ним працювати, а не ігнорувати.

Про те, як зменшити напруження і не втратити мотивацію, розповів у коментарі ТСН.ua кандидат біологічних наук, співзасновник ініціативи «Змінотворці» та експерт із ментального здоров’я Петро Чорноморець.

Фахівець наголошує: більшість випадків, коли людина каже, що у неї немає мотивації, насправді пов’язані зі стресом, втомою або проблемами зі здоров’ям.

«Я вважаю, що більшість ситуацій, коли людина каже, що у неї немає мотивації, насправді не про мотивацію. Перший рівень — це втома, стрес і хвороби. Це перше, на що варто звертати увагу. Якщо людині не вистачає мотивації — дивимось: „а чи достатньо я відпочиваю?“, і організувати собі більше відпочинку. А що у мене зі стресом? І подивитися, як можна собі допомогти», — пояснив він.

Чорноморець поділився особистим прикладом: частину його стресу спричиняли поїздки за кермом у швидкому темпі.

«Коли я це усвідомив, то почав їздити повільніше, більше часу витрачати на дорогу, і замість 5 годин, дістаюсь за 6. Так, на дорогу йде більше часу, але я менше виснажуюсь за кермом — маю менше стресу і відповідно краще почуваюся».

Експерт радить розділити стреси на блоки й зрозуміти, які з них контрольовані:

«У нас часто люди, бідкаючись, кажуть: „А у нас війна і нічого не можна зробити“. Ні, розбери свої стреси на конкретні блоки. Після цього виявиться, що пов’язані з війною далеко не всі — може половина, а то й менше. По-друге — навіть ті, що пов’язані з війною, далеко не всі непідконтрольні».

Він наводить приклад: можна не читати новини або відключити сигнал повітряної тривоги під час відпочинку на природі.

«Особливо, якщо ти кудись поїхав на природу. Люди там продовжують зберігати ці сигнали — психують на відпочинку. Нащо? Ти все одно в лісі, ти все одно з цим нічого не будеш робити. Візьми і відключи на цей час сигнал „повітряна тривога“. Увімкнеш, коли повернешся до міста. Тобто є купа різних речей, завдяки яким можна зменшити вплив стресу. Як от я зробив під час поїздок за кермом», — зазначає Чорноморець.

Кожну причину стресу слід опрацьовувати окремо. Навіть якщо не вдасться прибрати все, усунення другорядних чинників допоможе почуватися краще.

На думку експерта, боротьбу з відсутністю мотивації варто починати з трьох речей:

  1. Відпочинок і відновлення сил.

  2. Аналіз факторів стресу та усунення тих, які піддаються контролю.

  3. Перевірка здоров’я.

«Є якесь хронічне запалення, пролікували його — хлоп — з’явилась мотивація і нормальний емоційний стан. Або усвідомили, що останнім часом харчуєтесь чим попало, а почали їсти кращу їжу — хлоп, і вже нормальний стан. Або людина усвідомила, що взагалі не рухається, почала гуляти кожного дня — хлоп, і вже з’явилася мотивація. Це найперше, з чим треба працювати. Якщо немає мотивації, то передусім відпрацьовуйте втому, стрес і фізичне здоров’я. Це база», — підсумував Чорноморець.

Раніше ми детально розповідали, про вітаміни на осінь. Читайте, як підготувати своє здоров’я до зміни сезону.

Дата публікації
Кількість переглядів
24
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie