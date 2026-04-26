Як змінилися ціни в Україні у 2026 році: пальне, продукти, зв'язок, одяг та проїзд

Як змінилися ціни в Україні в 2026 році

У першому кварталі 2026 року в Україні інфляція становила 3,4% — майже стільки ж, як і торік за аналогічний період (3,5%). Однак цього року ключовим фактором подорожчання стали ціни на пальне, які фактично завдали «нокаутувального удару» по споживчому ринку.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Пальне подорожчало більш ніж на 20%

Найбільше у першому кварталі зросли ціни на пальне. Загалом воно подорожчало більш ніж на 20%, з яких 13,2% припало лише на березень.

Перше здорожчання відбулося у січні через планове збільшення акцизного податку. Друге — у березні, коли ціни на нафту стрімко зросли і перевищили 100 доларів за барель (159 літрів).

Станом на кінець березня середні ціни становили:

бензин А-95 — 71,70 грн/л (+10,2 грн/л)

дизельне пальне — 84,7 грн/л (+24 грн/л)

автогаз — 46,5 грн/л (+8 грн/л)

У квітні середні ціни піднялися ще приблизно на 2–3 грн за літр.

Подорожчали мобільний зв’язок, одяг і взуття

Окрім пального, суттєво зросли тарифи на мобільний зв’язок — також більш ніж на 20%. У грошовому вимірі це становить приблизно 50–100 грн залежно від тарифного плану та оператора.

Сезонне оновлення колекцій призвело до різкого стрибка цін на одяг і взуття:

одяг подорожчав на 12,0%

взуття — на 11,8%

Експерти пов’язують це з подорожчанням логістики та енергоносіїв, що вплинули на собівартість промислових товарів.

Які продукти подорожчали найбільше

Серед продуктів харчування найбільше зросли ціни на курячі яйця — на 7,7%. На кінець березня середня ціна за десяток становила близько 75 грн.

Також подорожчали транспортні послуги — на 6,4%. Зокрема:

залізничні перевезення — на 8,2%

автодорожній пасажирський транспорт — на 6,0%

Причиною стало зростання вартості пального, яке суттєво вплинуло на витрати перевізників.

Що подешевшало попри інфляцію

Попри загальне зростання цін, деякі товари в Україні навіть здешевшали. Це насамперед бакалійні продукти, що пояснюється значними запасами минулого врожаю.

Зокрема:

цукор, макаронні вироби та рис подешевшали до –1%

свинина і курятина у березні знизилися в ціні на 0,2–0,5% (у середньому на 1–2 грн за кілограм )

молоко стало дешевшим на 50 копійок за літр

тверді сири подешевшали на 0,9–2,5% (до 20 грн за кілограм у середній ціновій категорії — до 500 грн/кг)

Водночас ціна на вершкове масло залишилася без змін.

Загалом перший квартал 2026 року можна охарактеризувати як період «паливної інфляції». Саме подорожчання енергоносіїв потягнуло за собою зростання вартості логістики, транспортних послуг і промислових товарів, зокрема одягу та взуття.

Натомість бакалійна продукція та м’ясо наразі виступають стримувальним фактором для загального індексу споживчих цін.