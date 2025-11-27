Як зміниться мобілізація після перемовин про закінчення війни в Україні: названо сценарії

Названо варіанти того, як може змінитись мобілізація після закінчення гарячої фази війни в Україні / © ТСН

Протягом останньої доби, з огляду на низку новин, прозвучали різні оцінки щодо можливого закінчення війни в Україні. Зокрема нардеп Олексій Гончаренко публічно висловив думку про те, що «нам потрібно зупинятись. У нас немає зайвих людей, яких варто відправляти на смерть. Ми не можемо собі дозволити це».

«Відверто — ми не виграЄмо. Ми не відвойовуємо території. На жаль, росіяни можуть пробивати (нашу оборону — Ред.). Інше питання — це дуже далеко від того, що вони (російська армія — Ред) собі фантазували. У них були плани „Київ за три дні“. За два місяці тривалість цієї війни буде дорівнювати тривалості війни 40-х років минулого століття. Але поступово ми втрачаємо, ми максимально залежимо від західних друзів. Питання у тому, коли Росія буде готовою завершити війну», — висловлює в коментарі для ТСН.ua свою думку колишній співробітник СБУ та військовий експерт Іван Ступак.

Та додає, що варто провести таку історичну аналогію: «Свого часу Фінляндія тверезо подивилася і зрозуміла, що не може повернути певні території. Змушені були визнати, але створили такий спосіб життя, що росіяни зараз пішки стоять для того, щоб потрапити до Фінляндії».

На думку Ступака, на його особистий погляд, зараз для України є прийнятним варіант зупинки по лінії розмежування.

Коли закінчиться війна в Україні

«Все впирається в питання територій. Але росіяни не мають поки бажання зупинятися. Загалом є дві моделі ведення перемовин про мир. Західна модель: політики сіли за стіл переговорів, а військові (з обох сторін) зупиняються. Східна модель, якої дотримується Росія: політики спілкуються, а війна продовжується, захоплення тривають. Вони, росіяни, міркують так», — каже Ступак.

Водночас останніми днями з боку окремих обласних територіальних центрів комплектування пролунали і думки про те, а чи не варто як раз зараз посилювати мобілізацію, щоб якісніше протистояти російській армії на фронті.

Коли закінчиться мобілізація в Україні

Якою може стати мобілізація найближчим часом, які сценарії можливі — на це питання Іван Ступак відповів так: «Мобілізація продовжиться. Навіть якщо інтенсивність бойових дій знизиться. Підрозділам треба ротації, треба навчати нові підрозділи. Цей процес буде тривати навіть за умови, що за стіл переговорів сядуть Путін, Трамп та Зеленський. Мобілізація буде тривати. До моменту, поки не буде оголошено демобілізацію».

Своєю чергою, представниця парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз висловила таке бачення ситуації: «Наші ні стратегічні, ні тактичні цілі після початку повномасштабного вторгнення не зазнали жодних змін. Ми воюємо за нашу державу, отже маємо докладати всіх зусиль. Бажано, щоб це усвідомлювала влада для того, щоб зміцнювати нашу обороноздатність, щоб забезпечувати захисників та захисниць всім, чого вони потребують».

Та додала: «Питання мобілізації залишається актуальним настільки, наскільки є інтенсивність бойових дій. По великому рахунку, не зменшується. Ми маємо захищати нашу державу попри все. Попри корупційні шторми, попри зовнішньополітичні шторми, попри наявность чи відсутность плану. Маємо залишатись свідомі у тому, що окрім нас нашу державу боронити ніхто не буде»

Також вона зауважила, що мало вірить в те, що найближчим часом інтенсивність бойових дій зменшиться.

«Росія, навіть з огляду на ймовірний переговорний процес, буде сідати за стіл перемовин на своїх умовах. Отже буде збільшувати інтенсивність бойових дій. Але навіть у разі зменшення цієї інтенсивності ми маємо продовжувати мобілізаційні заходи в тих обсягах, які визначає Генштаб. Нам потрібно буде перейти до більш стратегічних речей — до підготовки резерву. Географічне розташування країни не зміниться. Скажений сусід у нас залишається під боком назавжди», — резюмувала парламентарка.

Раніше повідомлялось про те, як чутки про «наближення завершення війни» впливають на ЗСУ. За оцінками військових, заяви політиків лише дещо погіршують ситуацію.