Як зміниться мобілізація у серпні: мобільні ТЦК, втрата відстрочки, служба для чоловіків і жінок 60+

Мобілізація в Україні / © ТСН

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В Україні діє воєнний стан і триває загальна мобілізація. У серпні 2025 року для чоловіків призовного віку (від 25 до 60 років), а також для 17-річних громадян, запроваджуються важливі оновлення щодо військового обліку, відстрочки, отримання повісток, роботи мобільних ТЦК та служби після 60 років.

Сайт ТСН.ua зібрав основну інформацію про мобілізацію в серпні 2025 року, яку варто знати кожному.

Відстрочка від мобілізації: хто втратить її у серпні

7 серпня 2025 року в Україні багато чоловіків можуть втратити право на відстрочку від мобілізації, якщо не підтвердять свої законні підстави. Усі пільги діятимуть лише за умови належного документального оформлення.

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На сьогоднішній день від мобілізації звільняються лише ті чоловіки, які мають законні підстави для відстрочки, передбачені законом про мобілізацію. Щоб зберегти відстрочку від мобілізації, необхідно своєчасно звернутися до територіального центру комплектування (ТЦК) і подати необхідні документи.

Хто має право на відстрочку від мобілізації:

За станом здоров’я — мобілізації 2025 не підлягають особи з інвалідністю будь-якої групи, а також чоловіки, які були звільнені з полону.

За професією — спеціалісти, які працюють у критично важливих для економіки галузях, можуть отримати бронювання від мобілізації.

За сімейними обставинами — право на відстрочку від служби мають батьки трьох неповнолітніх дітей (за умови відсутності боргів по аліментах), батьки-одинаки, а також ті, хто доглядає за дитиною з інвалідністю або тяжкохворою.

Через навчання — відстрочка від мобілізації можлива лише для тих, хто здобуває першу вищу освіту.

Через догляд за родичами — відстрочка може бути надана на підставі висновку ЛКК щодо необхідності постійного догляду за хворими родичами: батьками, дружиною або іншими особами. Інвалідність не є обов’язковою умовою — достатньо медичного підтвердження потреби в догляді.

У разі втрати близьких — не підлягають мобілізації чоловіки, у яких родичі загинули на війні або зникли безвісти.

Важливо: навіть за наявності підстав звільнення від мобілізації не відбувається автоматично. Необхідно оформити відстрочку через ТЦК, і вона має бути відображена в додатку «Резерв+».

Щоб не втратити право на відстрочку від мобілізації після 7 серпня, слід завчасно подати або оновити документи. Інакше вона буде анульована.

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Мобілізація в Україні: кого призвуть першими у серпні 2025

З 1 серпня 2025 року в Україні триває активна мобілізація, яка проходить відповідно до чинного закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Нещодавно Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів — до 5 листопада 2025 року.

Згідно з оновленими правилами, у серпні першочергово мобілізуватимуть окремі категорії військовозобов’язаних чоловіків.

Відповідно до закону, на військову службу можуть бути призвані чоловіки віком від 18 до 60 років, якщо:

вони не мають чинної відстрочки від мобілізації;

не заброньовані за підприємствами або установами;

визнані придатними до служби за результатами проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

У серпні 2025 року мобілізація стосуватиметься переважно наступних груп:

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Чоловіки віком від 25 до 60 років, незалежно від наявності військового досвіду — після виклику вони проходитимуть підготовку перед направленням до підрозділів ЗСУ.

Особи, яких раніше зняли з військового обліку, але після повторної медкомісії вони визнані придатними до служби.

Чоловіки з обмеженою придатністю — тепер цей статус не є підставою для звільнення. Якщо повторна ВЛК визнає їх придатними, вони можуть бути мобілізовані.

Чоловіки віком від 18 до 25 років, які не проходили військову службу і не мають військової спеціальності, не є військовозобов’язаними — вони вважаються призовниками. Їх не можуть мобілізувати до досягнення 25 років. Лише після 25 років вони переходять у статус військовозобов’язаних і можуть бути призвані під час мобілізації.

Якщо ви військовозобов’язаний чоловік віком 25–60 років, вам слід:

Оновити військово-облікові документи;

Пройти або повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК);

За наявності законних підстав — підготувати документи для відстрочки від мобілізації та подати їх до ТЦК.

Повістка відтепер може прийти поштою: що відомо

В Україні змінили правила вручення повісток для військовозобов’язаних. Тепер мобілізаційне розпорядження можуть надіслати поштою — цінним листом через «Укрпошту». Це передбачено постановою Кабінету Міністрів №916 від 30 липня 2025 року.

Згідно з документом, нововведення стосуються громадян, які пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК) та не мають чинної відстрочки від мобілізації. Якщо людина отримала висновок ВЛК про придатність до служби, але втратила право на відстрочку, вона може отримати повістку поштою.

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У такому випадку повістка про мобілізацію надсилається у вигляді цінного листа з фіксацією вручення. Це означає, що спроби уникнути отримання такого листа можуть розцінюватись як ухилення від військової служби.

Таким чином, у разі втрати права на відстрочку, але за наявності чинного медичного висновку, слід бути готовим до того, що повістка прийде поштою, без виклику до територіального центру комплектування (ТЦК).

Мобілізація в Україні: 17-річні мають з’явитися в ТЦК СП

В Україні триває кампанія взяття на військовий облік призовників у 2025 році. Юнаки, яким виповнюється 17 років протягом 2025 року, зобов’язані стати на військовий облік до 31 липня. Якщо цього не зробити вчасно — передбачено штраф до 25 тисяч гривень.

Такі вимоги визначені статтею 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Згідно з ним, у період з 1 січня по 31 липня щороку усі 17-річні юнаки мають бути внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

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Як стати на військовий облік у 2025 році:

Юнаки можуть стати на військовий облік призовників особисто звернувшись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);

або дистанційно — через мобільний додаток «Резерв+», використовуючи електронну ідентифікацію та уточнення персональних даних онлайн.

Тобто для внесення в реєстр військовозобов’язаних у 2025 році не обов’язково відвідувати ТЦК особисто, якщо є змога підтвердити особу та подати документи через «Резерв+».

У разі несвоєчасної постановки на військовий облік, автоматичне внесення до реєстру неможливе — потрібно особисто з’явитися до ТЦК та СП для уточнення даних. За порушення порядку взяття на облік передбачена адміністративна відповідальність.

У разі непостановки на облік призовників, такі дії можуть бути кваліфіковані як порушення правил військового обліку за ст. 210 КУпАП, за що передбачений штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень», — зазначила ТСН.ua адвокатка Марина Бекало.

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Мобілізація чоловіків і жінок 60+ років: хто зможе служити у серпні

В Україні чоловіки і жінки старше 60 років у серпні зможуть добровільно проходити військову службу у Збройних силах України за контрактом. Відповідні зміни передбачає закон № 4467-IX, який ухвалила Верховна Рада України.

Щоб укласти контракт на службу в ЗСУ після 60 років, людина повинна відповідати двом основним умовам:

бути визнаною придатною до служби за результатами військово-лікарської комісії (ВЛК);

отримати письмову згоду командира військової частини, з якою укладатиметься контракт.

У випадку, якщо йдеться про офіцерів, згода командира має бути додатково погоджена з Генеральним штабом ЗСУ.

Для кандидатів у віці 60+ контракт передбачає:

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випробувальний термін тривалістю до шести місяців;

загальний строк дії контракту — один рік з можливістю продовження ще на один рік.

Розірвання контракту з ЗСУ можливе у разі скасування воєнного стану, неуспішного проходження випробувального терміну або службової невідповідності військовослужбовця.

«Процедура укладання контракту з особами 60+ особливо нічим не відрізняється від загального порядку, окрім як отримання згоди від командира військової частини, а для осіб офіцерського складу також погодження з Генштабом ЗСУ», — зазначила в коментарі сайту ТСН.ua адвокатка Марина Бекало.

Мобільні ТЦК в Україні: чи запрацюють вони в серпні 2025

В Україні розглядають можливість впровадження мобільних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП). Це рішення може підвищити безпеку та ефективність мобілізації в умовах воєнного стану і постійних ракетних атак Росії на пункти призову.

Про це повідомив народний депутат Федір Веніславський, коментуючи ідею запуску мобільних ТЦК.

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За його словами, законодавчих обмежень для впровадження пересувних центрів комплектування не існує — чинні норми не вимагають фіксованого розташування таких установ. У зв’язку з тим, що стаціонарні ТЦК неодноразово ставали об’єктами ракетних ударів РФ, це розглядається як частина гібридної війни, спрямованої на залякування громадян. У такому контексті мобільні центри можуть стати дієвим інструментом.

Депутат зазначив, що ухвалений у 2023 році закон про мобілізацію, а також цифровізація військового обліку значно полегшують реалізацію такої ідеї — мобільні ТЦК зможуть працювати з електронними реєстрами, базами даних і сучасними каналами зв’язку.

Своєю чергою, народний депутат від «Слуги народу» Олександр Федієнко пояснив, що в Україні вже функціонують умовно мобільні ТЦК, однак мова йде не про пересувні пункти на колесах, а про змінне розташування підрозділів у межах міста чи регіону.

«Керівник центру комплектування разом із головою ВЦА визначає, де саме буде розміщено центр, з урахуванням потреб і безпеки. Сьогодні це може бути одна локація, завтра — інша. Але це не означає, що хтось сідає в автобуси та виїжджає — ні», — пояснив він.

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Федієнко зауважив, що деякі ТЦК СП вже розосереджують свої функціональні підрозділи: ті, що мають прямий контакт з військовозобов’язаними, розміщуються у зручних для людей і безпечних локаціях, тоді як інші — виносяться у віддалені приміщення, щоб уникнути скупчення і підвищити захист працівників.

«Це все вже відбувається, просто про це ніхто не пише у Facebook. Я спілкуюся з кількома керівниками центрів — і завдяки співпраці з місцевою владою їм надають приміщення для розосередження підрозділів», — додав депутат.

В Україні знову запровадили обов’язкову військову підготовку для студентів: що відомо

Верховна Рада у липні ухвалила закон, який зобов’язує студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей проходити військову підготовку. Згідно з новими правилами, військова підготовка стане обов’язковою для всіх студентів медичних вишів — як державних, так і приватних — за умови придатності до служби і проходження професійно-психологічного відбору.

Відповідно до закону, усі громадяни України, які здобувають вищу освіту за спеціальностями медичного або фармацевтичного профілю, є придатними до служби за станом здоров’я та пройшли відбір, зобов’язані проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби.

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Причиною такого рішення стала нестача офіцерів-медиків у лавах Збройних сил України. Під час війни потреба в медичних кадрах у війську зростає, тож обов’язкова офіцерська підготовка для студентів-медиків має вирішити цю проблему.

Варто зазначити, що до 2006 року така підготовка була обов’язковою, але згодом стала добровільною. Наразі ж закон повертає вимогу проходити навчання у військових кафедрах, що дозволить збільшити кількість офіцерів запасу медслужби.

Військова підготовка буде інтегрована в освітній процес. Порядок її проходження визначатиме уряд України спільно з Міністерством охорони здоров’я, Міністерством освіти і науки та Міністерством оборони.

Закон набирає чинності з 1 січня 2026 року. Упродовж наступних шести місяців уряд має розробити та затвердити всі необхідні підзаконні акти для реалізації нових вимог.

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Чи буде мобілізація жінок в Україні: що відомо станом на зараз

Російські пропагандистські медіа у липні активно поширювали фейки про нібито підготовку до обов’язкової мобілізації жінок в Україні. Ці повідомлення не відповідають дійсності та є частиною інформаційної війни.

Згідно з чинним законодавством України, військова служба для жінок є виключно добровільною.

«У разі, якщо жінка добровільно вирішила вступити на військову службу, вона має стати на військовий облік в ТЦК та СП, пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) на визначення ступеня придатності до військової служби та отримати військово-облікову спеціальність згідно з отриманою нею цивільною професією, і зрештою підписати контракт на проходження військової служби», — пояснила ТСН.ua адвокатка Марина Бекало.

У такому випадку жінки виконують військовий обов’язок на рівних умовах із чоловіками, при цьому держава гарантує дотримання прав, пов’язаних із охороною материнства, дитинства та забороною дискримінації за статевою ознакою.

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«Отже, на сьогоднішній день ми говоримо лише про вільний вибір жінок в питаннях проходження військової служби», — підкреслила адвокатка.

Питання обов’язкової мобілізації жінок у майбутньому не виключене, але наразі воно не стоїть на порядку денному.

«Враховуючи, що людський ресурс в армії втрачається кожного дня. І якщо потреба в мобілізації жінок буде дійсно обгрунтованою. За Конституцією, захист незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком всіх без виключення громадян України. Тому такі заходи не будуть суперечити нормам Конституції. Це якщо ми говоримо суто з юридичної точки зору», — зазначає Марина Бекало.

Однак для запровадження обов’язкової мобілізації жінок необхідно внести зміни до чинного законодавства. Насамперед — до пункту 12 статті 1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», яка наразі закріплює добровільність служби для жінок.

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Станом на початок серпня 2025 року жодного законопроєкту, який передбачав би обов’язкову мобілізацію жінок, у Верховній Раді не зареєстровано.

Нагадаємо, раніше уряд ухвалив постанову про автоматичну реєстрацію жінок з медичною або фармацевтичною освітою у військовому реєстрі. Відтепер їх ставитимуть на облік без необхідності особистої присутності.