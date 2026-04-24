Як зміниться мобілізація від 1 травня: що обговорюють у Раді та яка доля ТЦК

У травні мобілізація в Україні може зазнати змін. / © ТСН

В Україні триває мобілізація і у разі її подовження після 4 травня разом з воєнним станом можуть з’явитися певні конкретні пропозиції щодо оновлення або коригування правил. Як відомо, наразі над цими пропозиціями працює Міністерство оборони України.

Разом з тим днями керівник Офісу президента Кирило Буданов про ймовірні зміни повідомив наступне: «Єдине, що можна спробувати насправді реформувати — це прояви нелюдського ставлення до людей під час примусового приводу, але саме прояви нелюдського ставлення, а не сам факт приводу».

Він також наголосив, що ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату територій. Водночас він не виключив, що до вересня Україна може перебувати під тиском через наступ армії РФ.

Мобілізація: що може змінитись

Опитані ТСН.ua джерела у Верховній Раді розповіли нам в коментарі, що не виключають надходження проєкту законодавчих змін у травні. Інакше кажучи, чинне мобілізаційне законодавство у травні може бути відкориговано.

«Якщо ТЦК спробують вивести у формат лише операторів, які здійснюють ведення реєстру «Оберіг», то безумовно тоді вони не будуть змушені брати участь у оповіщенні. Якщо не буде запропонований алгоритм змін, то тоді все залишиться на своїх місцях. Без зміни функціоналу і без зміни повноважень ТЦК очікувати того, що вони будуть дистанційовані від здійснення оповіщення не доводиться», — повідомило нам джерело у парламенті, коментуючи обговорення теми можливого передавання функцій від ТЦК до поліції.

Крім того, у парламенті не виключають, що порушників мобілізаційного законодавства, якщо запровадять нові правила, будуть розшукувати так, як шукають неплатників аліментів. Не останню роль у цьому може відіграти ідентифікаційний код.

«Тобто такі аналогії можуть чекати на тих, хто не оновив свої дані під час дії воєнного стану. Але чи буде така норма реально внесена — питання. Є думка, що якщо норми будуть стосуватись лише примусових заходів, то покращення мобілізації від цього очікувати не варто. Водночас повинні передбачати і збільшення грошового забезпечення, і чіткі терміни служби, і процедури ротації», — висловлює свою думку парламентар.

Крім того, в парламенті кажуть, що існує пропозиція перейменувати ТЦК, наприклад, на «Офіси резерву». Про таку ініціативу журналістам Telegraf розповів секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Мобілізація в Україні: процес затримання пропонують змінити

Станом на зараз у Верховній Раді ознайомлюються із законопроєктом 15076, який півтора місяця тому ініціював нардеп від монобільшості Сергій Гривко.

Зокрема документом пропонується заборонити військовослужбовцям ТЦК та поліцейським неправомірно затримувати військовозобов’язаних.

Один з пунктів законопроєкту прописаний наступним чином: «Під час перевірки військово-облікових документів і вручення повісток про виклик представники ТЦК а також поліцейські не мають права необґрунтовано застосовувати до військовозобов’язаних осіб та інших громадян фізичну силу та спеціальні засоби».

«Наскільки я розумію, зараз у парламентському Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки триває жвава дискусія. Відповідно, ще будуть проєкти від Міноборони для врегулювання цієї ситуації. Цей законопроєкт підняв одну з тих тем, яку треба врегулювати. Сподіваюсь, це буде врегульовано в пакеті законопроєктів Міноборони. Є шанси на втілення ідеї. Триває велика дискусія. Це питання треба врегульовувати, щоб було нормальне людське справедливе ставлення, адже у ТЦК народжується воїн», — висловив свою думку в коментарі для ТСН.ua Сергій Гривко.

На його думку, до кінця травня можливі зрушення щодо цього питання.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що для ТЦК можуть запровадити нові правила. Працівники ТЦК можуть отримати індивідуальні номери на формі, які заборонено приховувати.