Як зміниться війна до 9 травня: експерт назвав ключові сценарії

Військовий експерт Роман Світан не виключає наступу ворога на нових напрямках / © ТСН

Реклама

Найближчими тижнями, до 9 травня, яке є для окупантів сакральним, російська армія спробує максимально збільшити свою активність, тому ще більш загрозливими можуть стати одразу декілька напрямків і не тільки на лінії фронту. Про це в коментарі для ТСН.ua висловив свою думку військовий аналітик Роман Світан.

«Росіяни однозначно прив’язуються до таких дат, як 9 травня. 100%. У них є задача продемонструвати якусь перемогу. Завдання у них наразі таке — захопити повністю Луганську область, щоб доповісти про те, що Луганщина під повним контролем, як і Крим. І намагатися вийти на кордони Донецької області та зайти на територію Дніпропетровської, щоб також доповісти про це», — каже Світан, аналізуючи поточну ситуацію на фронті.

Та продовжує: «Ці дві задачі у найближчі два тижні вони будуть намагатися виконати. У окупантів наразі є позитивна динаміка в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Щодо Донецької області, то в разі перекидання своїх сил з Курського напрямку, вони можуть активізуватись на Донецькому напрямку».

Реклама

За словами аналітика, для відволікання уваги російська армія може здійснювати певні рухи на Запорізькому напрямку.

«Крім того, зараз формується так званий північний фронт, щоб спробувати зайти в Чернігівську та Сумську область та потім, 9 травня, сказати, що вони десь щось контролюють. Тобто, для ворога є дві основні локації — район Покровська (Донецька область — Ред.) та Білогорівки (Луганська — Ред.), та північні регіони», — не виключає Світан.

Він також звертає увагу на те, що цьогорічний ювілейний парад в Москві вперше в сучасній історії буде проходити в той час, коли частину російської території в Курській області контролюють ЗСУ.

«Звісно, що на параді про це казати не будуть, але всі про це знають. Для того, щоб нівелювати цей негатив для Росії, ворог, можливо, буде намагатися зайти на територію Сумської, Чернігівської областей або продовжувати наступати в Харківській області. Для того, щоб сказати про те, що російські війська зайшли на нові території. Тиснути однозначно будуть», — каже аналітик.

Чи можливі удари ЗСУ вглиб Росії

При цьому Світан впевнений, що 9 травня в Москві парад має шанси пройти відносно спокійно.

«Я думаю, що парад в Москві пройде спокійно. Не дивлячись на присутність багатьох військових, там буде багато цивільних, удари по яких ЗСУ не наносять. Такого удару точно не буде. Я вважаю, що удари можуть бути нанесені по місцях дислокації військових, які через три тижні будуть задіяні в параді, напередодні цього заходу. Це законна військова ціль. Таке можливо в разі ретельної підготовки», — резюмує військовий експерт.

Раніше повідомлялось про те, що джерела ВВС в Генштабі назвали цілі ворога на Донбасі.

Читайте також: