Як зміниться війна найближчим часом: Жданов дав прогноз
Про те, як може розвиватися війна в найближчі місяці.
Найближчим часом війна Росії проти України не зміниться — Путін продовжить масовані удари по території країни і на фронті.
Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.
За його словами, попри певні проблеми з особовим складом, з технікою — все одно Російська Федерація «вигрібає» все з навчальних центрів.
«Кількість бойових зіткнень коливається від 150 до 260 за добу. День вони збирають особовий склад, щоб поставити у стрій, а потім добу вони скажено штурмують наші позиції. До речі, партизани кажуть, що в Бердянську вигрібають все, що можна вигрісти. Всі, хто там ховався по тилах, по навчальних центрах, все вигрібають і зараз везуть на передову», — каже Олег Жданов.
Він наголошує, що Кремль використовує тему переговорів як інструмент затягування часу, постійно змінюючи риторику та умови можливого перемир’я. За його словами, Путін постійно маневрує і маніпулює поняттями.