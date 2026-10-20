Як зміниться війна в Україні після зустрічі Трампа, Путіна та Сі: головні сценарії

Якщо зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна відбудеться, то на ній, на думку політологів, вони можуть ділити світ / © ТСН

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Чи зміниться війна в Україні та як саме після можливої першої у сучасній історії тристоронньої зустрічі очільників США, Китаю та Росії у листопаді, про яку повідомляє The Wall Street Journal — про це в коментарі для ТСН.ua висловили своє бачення ситуації українські політологи Володимир Фесенко та Ігар Тишкевич.

«Кажу одразу: ця зустріч — це план Кремля. Цього хоче російський диктатор Володимир Путін. Підкреслюю, жодним чином вона не пов’язана з мирними переговорами. Тим більше — з енергетичним перемир’ям. Жодним чином. Кремль зараз, у цьому році, робить ставку на руйнацію української енергетики та економіки. Для Путіна ця зустріч як символ «нової Ялти» — три лідера найбільш впливових країн ділять світ. Путін мріє про це. Хоче як Сталін з Черчілем та Рузвельтом ділити світ. Путін вважає, що поки є Трамп, то у нього є шанс. Кремль непокоїть те, що США та Китай домовляються між собою, а він, Путін, хоче бути в долі», — каже Володимир Фесенко.

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При цьому він висловлює думку, що все ж таки проведення цієї зустрічі поки залишається під питанням.

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«Я так розумію, що Трампа вмовляють не погоджуватись. Для нього суто тактично краще домовлятися окремо з Путіним і окремо з Сі Цзіньпінем. Я думаю, що це більш вірогідний сценарій. Але теоретично ця зустріч може відбутись, я цього не виключаю. І буде йтись не лише про Україну. Є питання Тайваню та інші», — припускає політолог.

Та продовжує: «Якщо зустріч буде, то не факт, що призведе до конкретної домовленості, до розподілу світу. Але певні ризики є. Найгірший сценарій, про який зараз говорять: зустрічаються і домовляються про мир на російських умовах. Для Росії зараз важливо, щоб Китай та США не заважали їм взяти Україну під повний контроль. Ось який план Путіна — не мирна угода, а навпаки, щоб Росії не заважали. Путін вважає, що він може виграти війну в Україні саме зараз, саме завдяки ударам по українській енергетиці. Тому ось цей план може просуватися Кремлем. Це ризик та виклик для України».

На думку Фесенка, Україні разом з Європою по-перше треба зміцнювати позиції в протистоянні російській агресії, відновлювати контакти з американцями:

«Переконувати американців, що треба змушувати росіян до компромісів, а не лише йти на поступки росіянам. Потрібна активізація контактів з Китаєм, китайців переконувати у тому, що карт-бланш Росії на руйнацію України — це шлях до війни в Європі. А це буде всупереч економічним інтересам КНР».

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Резюмуючи, він додає: «Нам треба готуватися і робити все можливе, щоб пережити цю зиму. Сподіватися на якесь диво не варто. Те, що відбувається, ці тактичні дипломатичні маневри відбуваються на полях, які не змінять кардинально нинішні тенденції».

На риторичне питання про те, скільки ще може тривати війна, Фесенко відповів так: «Скажу банально — ніхто не знає. Зараз, на жаль, можна зробити висновки, що найближчими місяцями жодних реальних мирних переговорів не буде. Хтось вважає, що до кінця зими. Але є ще один чинник, який може відтермінувати реальні мирні переговори — Путін може чекати результатів виборів у Франції (весна-2027). Чекати на те, як можлива зміна влади у Франції вплине на ситуацію в Європі, зокрема — на рівень підтримки України. Це реально може відтермінувати реальні мирні переговори на другу половину 2027 року».

Війна в Україні: що ще може змінитись

Своєю чергою, політолог Ігар Тишкевич, коментуючи можливу зустріч, не виключає, що США зацікавлені у тому, щоб війна в Україні заморозилась у тому форматі, щоб Росія не претендувала на глобальне лідерство, але була б достатньо потужною для того, щоб стримувати зростання впливу Китаю.

На його думку, Китай абсолютно зацікавлений у тому, щоб Росія була б послабленою для того, щоб не була глобальною супердержавою. «Але і занадто слабка Росія Китаю, як і для США, невигідна», — зазначає він.

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«З точки зору США, Росія має ослабнути, але її треба вивести з війни за умовних 5 хвилин до того, як російська економіка остаточно стане сировинним придатком Китаю. Для Китаю — послабити Росію, але вивести з війни через умовних 5 хвилин після того, як ця точка неповернення пройдена», — каже Тишкевич.

На його думку, Путін певним чином йде на випередження, бажаючи запропонувати свій формат.

«Він хоче закінчення війни з історією перемоги. Такої історії перемоги, яка дозволить йому казати про відновлення свого впливу», — зауважує він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Путін запропонував Трампу та Сі Цзіньпіну вирішити долю України без Зеленського. Росія пропонує провести у листопаді тристоронній саміт із США та Китаєм, щоб домовитися про завершення війни на своїх умовах. Президента Зеленського не кличуть.

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