Якою буде війна у 2026 році і що задумав Путін

Війна, яку Росія розв’язала проти України, триває. Численні експерти пророкують її завершення 2026 року, проте ще більше аналітиків відкидають такий варіант. Попри розмови про переговори, РФ не демонструє жодних ознак готовності зупинити агресію.

ТСН.ua поцікавився у військового експерта, генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, якою буде війна 2026 року, що може змінитися в поведінці противника і на що розраховувати українцям.

Ресурсна війна та ситуація з резервами РФ

На думку військового експерта Ігоря Романенка, перебіг війни 2026 року безпосередньо залежить від того, наскільки ефективно Україна та Росія зможуть мобілізувати власні ресурси.

«Я про ресурси з озброєння, техніки та боєприпасів, а також особовий склад. Якщо казати про росіян, то у них ситуація з останнім за грудень та січень погіршилася. Це позначається на тому, що баланс у сторону втрат у росіян становить не менше 30 тисяч осіб, а набір менше 30 тисяч. Тобто немає можливості збирати резерви. Це принципово важливо для нас», — розповідає Ігор Романенко.

Тактика на фронті: зачистки та буферні зони

Експерт нагадує: торік росіяни планували сформувати 14 дивізій, а спромоглися лише на 7, про що раніше повідомляв Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Частину дивізій росіяни „витратили“. Одну кинули на Гуляй Поле, одну на Куп’янськ, ще одну на Покровськ. Я кажу про одну умовно, бо інші вони теж спрямовували на ці напрямки. За словами Сирського, наші Сили оборони почали виконувати контратаки на цих напрямках. Це найменший рівень атакуючих дій, він більше тактичний. Такі контратаки були на півночі Гуляй Поля, у Степногірську та Приморську на Оріхівському напрямку, у Дніпропетровській області», — каже експерт.

Генерал-лейтенант додає, що тактика контратак застосовувалася і в самому Куп’янську, де Сили оборони витискали ворога з трьох локацій.

«Зараз залишилася лише одна в районі лікарні — до півсотні російських військових. Наші сили застосовують тактику оточення і поступову стискують кільце — методами зачисток і з меншими для нас втратами. З іншого боку противник просувається у Сумській та Харківській областях. Росіяни намагаються створити там буферні зони. Також прагнуть остаточно витіснити нас з Мирнограду та Покровська. Там тривають запеклі бої. Населені пункти Родинське та Гришино — це логістичні ворота, які ще підтримують наші частини. Росіянам вдалося окупувати Родинське, а Гришине наполовину — тривають бої», — описує поточну ситуацію генерал-лейтенант.

Покращення мобілізації в Україні

Ігор Романенко наголошує, що 2026 року Україна має насамперед покращити ситуацію з мобілізацією, та нагадує про відповідне завдання, яке президент України дав новому міністру оборони.

Плани Путіна і складне завдання для ЗСУ

Військовий експерт додає, що 2026 року у нас є перспективи щодо озброєння та техніки, особливо у масштабуванні власних ракетних програм. До того ж спільно з союзниками реалізується низка важливих проєктів.

«Якщо за рахунок ракетного озброєння потенціал ЗСУ буде зростати, то він стане таким, що допоможе вийти на те, щоб виконати завдання, які стоять перед Силами оборони у стратегічній оборонній операції. А завдання складне — зупинити просування противника», — зазначає генерал-лейтенант.

Ігор Романенко сумнівається що Путін піде на відкриту мобілізацію, скоріш за все, пошук солдат для війни буде в РФ такий як і був раніше.

«Росіяни зараз більш поступливі щодо виходу на енергетичне перемир’я. Гадаю, що незабаром це питання буде розглядатися предметно. Але от як це енергетичне перемир’я буде реалізовано, і, головне, у чиїх інтересах буде використано, тут важко сказати. Я сподіваюсь, що в інтересах України», — каже Романенко.

Зміна тактики обстрілів РФ та лазером по дронах

Щодо інтенсивності повітряних атак Росії по Україні і Києву у цьому році, то на думку Ігоря Романенка, вони ймовірно будуть переформатовані противником.

«Переформатування росіянами масованих атак вже зараз помітне. Раніше вони використовували 500, 600, 700 засобів повітряного нападу, а зараз — 250-300. Але компонента балістики є постійно. Росіяни розібрались і добре знають по розвідці, що балістику нам важче збивати. За рахунок цього росте питома вага цих атак, незважаючи, що кількість засобів для нападу менша», — пояснює генерал-лейтенант.

Водночас Ігор Романенко додає, що Україна посилює захист неба: створюється мала ППО, нарощується потенціал дронів-перехоплювачів. А з приходом Павла Єлізарова (позивний «Лазар») на посаду заступника командувача Повітряних сил України, ситуація, за його словами, має покращуватися, бо у заступника величезний бойовий досвід з успішного застосування дронів.

До речі, українська ППО буде використовувати для збиття російських дронів лазерну зброю. На думку Романенка, це позитивний крок.

«Гадаю, що потуга масованих ударів з точки зору кількості, ймовірно, у 2026 році буде зменшуватися, але росіяни будуть шукати інші найбільш ефективні шляхи з нанесення ударів по тих об’єктах, які їх цікавлять. Не виключено, що використовуватимуть завдавання ударів почергово, як це було цієї осені та зими — обстрілювали різні регіони, область за областю», — розповідає експерт.

Ракети з конвеєра та технічна криза у РФ

Ігор Романенко погоджується, що росіяни дедалі частіше використовують ракети «з конвеєра».

«Так, можна сказати, що росіянам не вистачає ракет. Вони вже використовують навчальні ракети С-300 та С-400, причому зенітні ракети у режимі „земля-земля“. Російська ППО має дефіцит зенітних ракет — це раз, у них є гострий дефіцит з радіолокаційних станцій — це два, і третє — у них спостерігається дефіцит запасних частин для систем управління, навігації, у ракетному озброєнні та авіації загалом», — зауважує військовий експерт.

Та додає, що росіяни, на жаль, отримують комплектуючі контрабандним шляхом від Китаю та інших країн, незважаючи на санкції. Окрім того, противник намагається переходити на власне обладнання.

«Це стосується і гіперзвукових ракет, але оскільки ці запчастини дуже старі, ще з часів „польоту Гагаріна“, або їхня сучасна копія, то якість такого обладнання значно гірша. Також росіяни використовують морські ракети „Циркон“, „Онікс“. Тому, коли пройшло лише два тижні 2026 року, росіяни використали ракети Х-101, які були вироблені вже у цьому році. Тож ракет їм не вистачає, і така тенденція є, але це лише тенденція», — зазначає експерт.

На що сподівається Путін?

Попри фінансові труднощі у РФ та санкції, Путін не зупиняє війну. На думку Романенка, для російського диктатора це питання виживання.

«Якщо у Путіна є можливість, то він продовжує наступальні дії. Якщо у Путіна є можливість, то він б’є по наших об’єктах. На минулому тижні росіяни захопили 30 квадратних кілометрів української території. А два тижні тому близько 75. Може це незначні території, але противник їх захоплює, і такі тенденції є. І поки це продовжуватиметься, поки ми їх не зупинимо на фронтах, Путін буде це реалізовувати. Чому це він робить? Тому що це сенс його життя, якщо він зупиниться у своїх діях, то для нього постає питання життя і смерті політичне, а можливо, не тільки політичне», — зазначає військовий експерт.

Чи можлива війна до 2029 року?

Деякі експерти вважають, що Путін буде продовжувати війну до 2029 року, поки Дональд Трамп не піде з посади президента США. Але Ігор Романенко з такою тезою не погоджується.

«Я не думаю, що це якось пов’язано з Трампом. Хоча, так, Путін використовує Трампа. Адже є для Росії позитив, що вони можуть безкарно захоплювати українські території? Такі можливості у нього з’явилися завдяки Трампу, але що буде до 2029-го — це як-то кажуть вилами по воді писано. Для нас перспектива місяця є проблематичною, не кажучи вже про роки. Так, зараз народжуються позитивні тенденції для України і це добре. Але на поточний час у Росії більше сил, які вони використовують і далі захоплюють наші землі та людей», — підсумовує Ігор Романенко.