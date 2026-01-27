ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
31
3 хв

Як ЗСУ перехоплюють російські БПЛА: унікальні кадри з фронту

Українські військові перехоплюють ворожі дрони у небі. Воїни кажуть — безпілотників у росіян дуже багато.

Руслан Ярмолюк
Дрон у небі

Дрон у небі / © ТСН

Небо над Запоріжжям буквально «засмічене» ворожим залізом. Супротивник активізувався не лише на землі, намагаючись прорвати оборону в районах Степногірська, Оріхова та Гуляйполя, а й у повітрі. Сотні дронів різних модифікацій — від «Зали» до «Орлана», від «Молнії» до «Ланцета» — щодоби нишпорять над нашою територією. Українські екіпажі-перехоплювачі постійно вступають у повітряні двобої із краще оснащеним противником.

Як збивають російські БПЛА з протитанковими мінами на борту — у матеріалі Руслана Ярмолюка.

Долучитися до цієї боротьби може кожен — задонативши нашим перехоплювачам на придбання автомобіля. К’юар-код для цього з’явиться на ваших екранах під час сюжету.

/ © ТСН

© ТСН

«Маестро» та його специфічна музика

Його називають «Маестро». Але музика в нього специфічна — дронова. 50-річний Сергій, колишній піхотинець, а нині обмежено-придатний, готує перехоплювачі до злету. Це кропітка робота: на відміну від камікадзе, цей дрон має повернутися, його треба обслужити і знову поставити в стрій.

«Маестро», військовослужбовець 118 ОМБр: «Гарна зміна — 25 разів доводиться злітати. Це багато. Це не дрон-камікадзе, що полетів і ти забув про нього. Цей повернувся — його треба обслужити і поставити в стрій».

Радар «Том» проти ворожих «очей»

За радаром працює «Том». Він — навідник на ціль. Його завдання — боротися з ворожими РЕБами та прокладати маршрут до цілей, яких у небі Запоріжжя «як бліх на собаці».

«Том», військовослужбовець 118 ОМБр: «Розвідників більше, а ударних менше. Розвідка дає інфу, а потім працює ударний. Ворог технічно забезпечений на голову вище від нас. Але по перехопленням спостерігав, що там не всі аси у користуванні дронами».

Полювання на «Молнію» з міною

У руках 30-річного пілота з позивним «Стар» — наш перехоплювач. У мирному житті він був стримером та грав в ігри, а тепер уже майже 4 роки літає і вдень, і вночі. Польоти взимку — це виклик: вітер, мороз і шалена швидкість.

Ось ціль у небі біля Оріхова — російська «Молнія» з протитанковою міною на борту. Противник починає маневрувати, але наші пілоти вже вивчили всі їхні кроки.

«Стар», військовослужбовець 118 ОМБр: «Ми давно викупили їхню фішку — це ухиляння та маневрування. Поки що за день наш рекорд — 4 розвіддрони: „Орлани“ та „Суперками“. Ворог почав ставити швидкісні двигуни на „Залу“ та „Ланцет“, щоб ми не могли догнати, але для нас це вже не велика проблема».

Чому не можна пропускати розвідників?

Дрони-розвідники — це «очі» ворога. Якщо їх не збити, вони залітають у наш тил, а за ними летять КАБи та ракети. Екіпажі працюють буквально з-під землі, адже дронарі для ворога — ціль номер один. Противник намагається знищити пілотів 24 на 7.

«Стар», військовослужбовець 118 ОМБр: «Так, нас шукають, але ми працюємо обережно, змінюємо позиції. Зараз активність на Запорізькому напрямку зросла, особливо щодо пусків КАБів».

Зміна тільки почалася, а радар уже рясніє червоними цятками. Кожна з них — це загроза для нашої піхоти на землі. Кави на чергуванні хлопці не п’ють — просто немає часу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 новини 27 січня. ШАХЕД ВЛЕТІВ У БУДИНОК В ОДЕСІ! НАЖИВО! КОЛАПС У КИЄВІ

