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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
1851
Час на прочитання
4 хв

Як живе популярний блогер отець Олексій Філюк: він відверто розповів про ексдружину, своїх дітей і заробітки

Історія отця Олексія Філюка з Тернопільщини: як священник збирає мільйони переглядів, виховує прийомних дітей, сплачує податки з блогу та руйнує забобони.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Загородний Олександр Загородний
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Олексій Філюк

Олексій Філюк / © Facebook

У маленькому селі на Тернопільщині живе унікальний священник та блогер Олексій Філюк. Щовечора він спілкується зі своєю паствою через соцмережі — читає молитви та проповіді, а вдень записує короткі відео про своє життя.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Загороднього.

Як отець Філюк став популярним та скільки він заробляє

Ось він, Олексій Філюк — священник, волонтер і блогер. За кількістю переглядів він один із найуспішніших в Україні.

«Пів мільярда — пів мільярда. Це в місяць. А в день, якщо Facebook — 10–11 мільйонів. Коливається, Instagram — мільйон-два, YouTube — до мільйона. 20–25 мільйонів у день. Вже два роки підключили монетизацію в YouTube. Спочатку мав 100 доларів, потім триста, зараз вже більше. То я 2 роки тому зареєстрував ФОП з надання рекламних послуг. Минулого року я заплатив сотні тисяч гривень до державного бюджету України — сотні тисяч гривень!» — розповідає отець Олексій.

Життя напоказ та щирість із підписниками

Він практично щовечора читає своїй пастві Слово Боже у Facebook та YouTube — і так уже сьомий рік.

Але це ввечері. А вдень Олексій Філюк — блогер. Чоловік буквально проживає своє життя онлайн. Ось він готує їсти, ось закриває груші, ось збирає гриби в лісі або ремонтує житло, жартуючи на камеру: «Хляп на себе, хляп на мур — добрий з мене штукатур!».

За 2 години, поки журналісти були у Філюка в гостях, він зняв до двох десятків відеороликів, а до вечора їх буде близько 70. Людям подобається спостерігати за життям такого простого, привітного священника, який не намагається видавати себе за надто розумного чи безгрішного.

Він щиро відповідає на будь-яке запитання — навіть незручне. Наприклад, про дружину, яка від нього пішла:

«Я дуже любив її і люблю донині, але так склалося... Я її послухав і, люблячи, відпустив», — зізнається священник.

На запитання про чутки, ніби ексучасниця його родини народила дитину, а він її хрестив, отець Олексій спокійно відповідає: «Так, я звершив таїнство хрещення».

Прийомні сини та побудова нового дому

Власних дітей у Філюка немає, але є хлопці під опікою — це діти із сиротинців та дитячих будинків. Чоловік пригадує, що на Новий 2016 рік раптом відчув себе самотнім та покинутим. Він у церкві читав проповідь про любов та сім’ю, якої в нього на той час вже не було, і так тоскно стало на душі.

«Коли я розказую про любов людям — що любіть, допомагайте вдовам, сиротам... Якби я не взяв на прихисток тих діточок і не дав їм будинку, майбутнього, то які ті мої проповіді? Зводяться до нуля», — говорить отець.

А тепер у Філюка велика сім’я. Усі разом із хлопцями вони зводять будинок, консервують груші та яблука, печуть хліб та варять компоти.

Саме за такі ролики Філюка найбільше і критикують, закидаючи, ніби він примушує дітей до роботи. Але священник не надто зважає, зауважуючи, що хлопці будують житло для самих себе.

«Люди не живуть своє життя, люди переживають за 1+1, за Філюка, а за душу свою не переживають. Тому я звертаюся: дорогі християни, переживайте за спасіння своєї душі! Але я думаю, це люди, скалічені гріхом, які не пізнали щастя. І тому вони обзивають, принижують», — переконаний Олексій Філюк.

Боротьба з «руським міром» та забобонами

Найбільше критикують Філюка прихильники «руського міра» та російської церкви. Він їх відкрито називає «п’ятою колоною»:

«То є п’ята колона Кремля, то є біда для України, що в нас є та структура... Вже менше людей туди ходить, трошки людям розвиднілося. Але, як каже Христос: сліпі проводарі ведуть сліпих овець на погибель, так само. Є віра, а є фанатизм. У нас віра, а цей руський фанатизм, який ми спостерігаємо — то біда».

Трохи менше, але дістається йому за висміювання різних народних забобонів. Священник розвінчує поширені міфи:

  • Завішувати дзеркала, коли помирає людина: «Не треба, баба в дзеркалі не загубиться».

  • Стукати по труні: «То не поможе».

  • Їсти на похороні лише ложкою, а не виделкою: «То видумки. Кажуть, душу проколеш... То що ви, не мудрі? Як душу виделкою проколеш?».

  • Вітатися за руку на похороні: «Кажуть, не можна — насправді вітаються, треба».

Чи заробляє Філюк гроші на своїх роликах? Заробляє. Але чи легкий це хліб? Навряд, бо це постійне життя напоказ: щодня, ледь не щогодини він має своїм підписникам щось розказувати й ділитися. А про те, яка людина Олексій Філюк, найкраще кажуть його прийомні сини, адже всі вони називають його татом.

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