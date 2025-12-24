Яка ситуація у Покровську: що відбувається сьогодні та хто контролює місто

Донеччина / © ТСН

Українські військові підрозділу «Скеля» прорвались у Покровськ на техніці. Зуміли десантувати піхоту, закріпитись на позиціях і продовжують рух у центр міста. Для прориву застосували танк «Абрамс», який прикривав колону і був підбитий ворожим FPV.

Нині, як заявляють у Силах Оборони, майже 40 відсотків міста під українським контролем. Ситуація не легка, бої і штурми з боку ворога майже невпинні. Детальніше розповіла спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко у сюжеті.

Постріли з гармат від яких здіймається дим, що геть закриває дорогу. По якій чотири бронемашини Сил Оборони прориваються до Покровська.

Це північно–східна ділянка в’їзду у місто. Дуже знайома тим, хто часто бував у Покровську. Ось і видніється стелла з написом назви міста. Та сама, де ще не так давно росіяни намагались вивісити свій триколор. Тепер ця дорога — шлях для наших воїнів, які заходять в Покровськ.

Бронемашини штурмового підрозділу «Скеля» успішно довезли піхоту до точок вигрузки. Дрони штурмовиків контролюють кожен крок солдатів. А командири в радіостанції підказують найоптимальніший шлях для воїнів. Ось у кадрі група наших піхотинців висувається на штурм.

Це чи не найскладніша ділянка Покровського фронту. Одна з доріг, що веде в місто і надважлива артерія сполучення для наших сил оборони. Тепер вона вже під їхнім контролем. А Сили, що тримають Покровськ потроху просуваються у центр міста.

«Уся у нас ситуація відбувається через накопичення противника в районах сонячний, шахтарський, південний. Бо тут багатоповерхівки і вони можуть тут накопичуватись і далі просуватись», — каже командир штурмового батальйону підрозділу «Скеля» Олександр Шпак.

Командир штурмового батальйону детально пояснює, де у Покровську ворог. Це саме ті квартали, де пропагандисти росіян і знімають свої ролики про буцім-то повний контроль над містом. Але це неправда — кажуть у Силах Оборони. Місто нині розділене майже навпіл між окупантами і українськими воїнами.

«Вони уходять, як в сторону промзони. Так і в сторону ЖД-вокзала. Пересування противника відбувається не дуже довго. Він виявляється по залізній дорозі і майже весь знищується», — Олександр Шпак.

А це вже північно-східна ділянка міста. Динасовий завод, який ще не так давно виготовляв вогнетривкі матеріали. Наразі все зруйновано.

Насправді історичне місце для всієї промисловості Донеччини. Але тепер — це поле бою. У залишках приміщень якого ховались росіяни. Тепер лише суцільна руїна над якою постійно висить наш дрон-спостерігач, аби не дати пройти сюди малим групам ворога. Бо неподалік пролягає ще один логістичний шлях для наших сил у місто.

«Кожен метр є укриття. Кожен метр підвал. Укриття. Моніторити ціле місто — це ви самі розумієте який шмат роботи. Скільки треба бортів, щоб моніторити кожну будівлю», — каже Олександр Шпак.

Нині вже 40 відсотків Покровська під контролем Сил Оборони. Про це кажуть самі військові. У місті вже почала стиратись навіть 76-та дивізія вдв росіян, яку окупанти притримували для вирішального удару.

«Вони постійно їх комплектують, дають особового складу. Вони дають їм не 10-12 людей, а дають 80-120. Вони їх максимально комплектують. Максимально м’яса цього вони кидають», — каже командир батальйону 25-ї повітряно-десантної бригади «Гера».

В руках у водія розпізнавач сигналу ворожих дронів «Чуйка». Лиш з ним почуваєшся спокійніше на фронтових дорогах. Бо саме цей прилад може побачити чи летить на тебе вороже FPV.

Саме автомобілі і будь-яка техніка є ціллю для ворога. Тож забезпечити логістику у міста, які є вже полем бою нині надскладне завдання для Сил Оборони. А від нього залежить і подальше просування вперед.