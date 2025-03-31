Яка унікальна професія потрібна під час війни та після її закінчення: військові відповіли

Робота саперів / © ТСН

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На Запоріжжі ворог кидає на прифронтові села все, що має на озброєнні. Деякі боєприпаси не детонують і лишаються смертельними пастками на полях та вулицях. Допомагають очистити землю від ворожої вибухівки сапери батальйону «Самарські вовки» 108 бригади ТРО.

Як вони знищували російську авіабомбу йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овес.

На Запоріжжі тракторист посеред поля випадково помітив російську авіабомбу.

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«Раз у тиждень, це мінімум, а так що знаходимо, один раз знайшли С-300 не розірваний це третій КАБ, була корейська ракета в минулому році. А дуже багато знаходимо безпілотників», — каже начальник цеху механізації агропідприємства Юрій Давиденко.

Сапери «Самарських вовків» роблять точно і швидко, адже у будь-який момент КАБ може здетонувати.

Робота саперів / © ТСН

Небезпечні пастки у полях складно помітити, кажуть аграрії. Через це підриви техніки на цих землях не дивина.

«Ворог КАБами знищує, ось цими 250-кілограмовими авіабомбами, наші села», — каже офіцер батальйону «Самарські вовки» 108 бригади ТРО Євген.

Наразі саме FPV-дрони становлять найбільшу небезпеку, адже росіяни споруджують їх пастками для саперів.

«Він може навіть спрацювати від того що сапер підходить до нього. Ставлять пастки, все направлено на те щоб знищити людину, знищити сапера», — пояснює Євген.

Їхня професія вкрай небезпечна, кажуть сапери. Найперше, що дозволяє зберегти їхні життя — це знання і обережність. А крім того у кожного вибухотехніка часто є свій оберіг. У Євгена талісман на поясі — іграшковий пес «Жоржик», точна копія його вихованця.

Та попри небезпеку, запевняє військовий на псевдо «Іспанець», робота його цікава та потрібна. Воїн долучився до лав батальйону «Самарські вовки» майже рік тому після розповіді брата про саперну справу.

«Сапери завжди потрібні. Це дуже почесна професія і необхідна, чому, ви бачили — вони працюють не тільки з військовими об’єктами, а й з цивілами. Навіть після нашої перемоги буде дуже багато роботи», — каже начальник групи рекрутингу 108 бригади ТРО Дмитро Горошко.

Територія України — одна з найбільш замінованих у світі. Тут роками будуть потрібні люди, які вміють знищувати вибухівку. Сапери батальйону «Самарські вовки» закликати приєднуватись до них і обіцяють з нуля навчити всьому, що знають.

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