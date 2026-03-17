Яка зброя на руках у цивільних українців: поліція назвала перелік

Поліція розповіла про те, яку зброю найчастіше намагалися продати цивільні українці

У 2025 році поліція України зупинила майже тисячу спроб незаконного продажу зброї — про це повідомив заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов.

За його даними, усі причетні до таких злочинів вже встановлені та притягнуті до кримінальної відповідальності. А вже від початку 2026 року зафіксовано 282 факти нелегальної торгівлі зброєю.

Як розповіли в коментарі для ТСН.ua у поліції, ділки намагалися продати не тільки набої, гранати, пістолети та автомати, але й більш потужну зброю — кулемети та навіть гранатомети.

Крім того, нещодавно на Київщині працівники карного розшуку Нацполіції разом зі слідчими, кінологами та поліцією особливого призначення у взаємодії з СБУ провели міжрегіональну операцію.

За місцем проживання учасників злочинної групи, яка намагалася торгувати зброєю, під час санкціонованих обшуків було вилучено підпільну зброярню.

Серед вилученого було виявлено:

Майже 13 тис. набоїв різного калібру

2 підствольні гранатомети

36 гранат різного типу

11 одиниць автоматичної зброї

14 пістолетів різного типу

15 одиниць нарізної зброї

5 револьверів

Тротил, глушники до вогнепальної зброї, обладнання для виготовлення набоїв

Готівка еквівалентом майже 900 тис. грн. Увесь арсенал направлено на експертизу, яка дасть відповідь щодо походження зброї. Організатору та п’яти його спільникам повідомлено про підозру за збут зброї за попередньою змовою групою осіб. Фігурантів затримано, їм загрожує до 7 років ув’язнення.

До цього Андрій Нєбитов додає, що минулого року поліція щодня повідомляла до 13 підозрза за незаконний обіг зброї. За офіційними даними, легально у володінні українців перебуває більше 18 тис. одиниць зброї. Більшість з неї — автоматична.

