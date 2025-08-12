Яхта Медведчука та фармкомпанія для росіян: що відомо про гучні скандали в АРМА

Олена Дума

Очільниця Агентства з розшуку та менеджменту арештованих активів Олена Дума звільнена з посади і незабаром, ймовірно, стане фігуранткою не однієї кримінальної справи.

Проєкт «Хапуга.ua» вирішив зібрати ТОП-5 скандалів, пов’язаних з АРМА за часів Олени Думи.А також вперше в сюжеті нові шокувальні подробиці про найскандальніший актив державного зрадника Віктора Медведчука.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Як ТІКАЛА ОЛЕНА ДУМА? ОСОРОМИЛАСЬ І ЗЛИЛАСЬ?! АРМА: ТОП-5 СКАНДАЛІВ! НУ ОТ і СПЛИВЛО! ХАПУГА.UA

Що відомо про аудит АРМА

Ефективність діяльності АРМА експерти оцінюють по-різному. Дехто — мільйонами, що надійшли до держбюджету, а дехто — відсотками виконання своїх обов’язків. Точніше, невиконання.

Наприкінці 2024 року Рахункова палата опублікувала звіт щодо аудиту Агентства.

В документі зазначено, що: «Активи на суму понад 39,4 млрд грн досі залишаються неприйнятими в управління. Додаткові фінансові можливості, орієнтовно, на суму 6 млрд грн не використані.»

Держаудитори з’ясували, що Агентство виконує менше 20% ухвал. А це означає — що держбюджет недоотримує колосальні суми.

А різниця між фактичними цінниками АРМА і ринковими складає 60-80%

«Ми бачимо дуже багато червоних прапорців, та які вказують на те, що робота агентства неефективна.Це підтверджують і результати аудиту рахункової палати, і інші. В звіті рахункової палати чітко вказано, що результати роботи АРМА не повністю відповідають тому, чим мала би займатися АРМА насправді. Це призводить до мільярдних збитків, які пов’язані з тим, що активи ефективно не управляються», — каже Павло Демчина, старший юридичний радник Transparency International Ukraine.

Чому АРМА неефективне

На прикладі реальних кейсів АРМА зараз пояснюємо, чому АРМА має таку низьку ефективність.

Шахрайський розпродаж Агентством картин Медведчука став основою наших попередніх сюжетів. Покупці заплатили АРМА близько 1 мільйона гривень і тепер не можуть отримати ні свої картини, ні повернути гроші.

Звичайних людей, які прийшли на аукціони придбати картини, АРМА втягнуло в правову колізію. І все через те, що виставило на продаж ці активи, знаючи, що Мін’юст розпочав процес їхньої націоналізації, а суд заборонив переміщення цих картин.

Олена Дума на прямі питання про юридичний аспект цих продажів, переважно відбріхувалась.

ДБР відкрило кримінальне провадження.

Черговий скандал та навіть хвилю невдоволення у нардепів викликала наступна історія, яка точно заслуговує на увагу правоохоронних органів: Агентство віддало арештовану російську частку статутного капіталу фармкомпанії її ж власникам.

Три роки тому українські правоохоронці розпочали розслідування щодо фармдистриб’ютора ТОВ «ВЕНТА.ЛТД», яка входить до російського фарм холдингу «КАТРЕН». Та встановили, що росіяни фактично мали повний контроль.

Ексочільниця Агентства Олена Дума на своєму персональному телеграм-каналі зробила гучну заяву: «АРМА не допустить власників арештованого ТОВ „ВЕНТА.ЛТД“ до управління».

Вже у травні 2025 року Агентство нарешті знаходить управителя — компанію ТОВ «І.К.ВЕЛ».

Та якщо зазирнути до аналітичної платформи YouControl, таке рішення виглядає вкрай дивним, і ось, чому: директор ТОВ «ВЕНТА.ЛТД» — Волошин Олександр Миколайович. Він же, засновник у 1998 році разом із Мурило Борисом Марковичем. І ось ці ж двоє — засновники ТОВ «І.К.ВЕЛ», яке АРМА обрало управителем російської частки.

Повертаючись до засновників «Венти» — був і третій співвласник: Арзамасцев Денис Володимирович, який згодом виступає акціонером від російської АТ «КАТРЕН». АРМА, отримавши ухвалу суду про передачу російської частки «Венти» в управління, мабуть не дочитала, що ТОВ «І.К.ВЕЛ» — у схемі з отримання незаконного прибутку з подальшою легалізацією незаконно отриманих грошових коштів, у кейсі «Венти».

Народна депутатка і голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна у своєму фейсбук з цього приводу написала, що «Ініціює звернення до правоохоронців, а також прем’єр-міністра України з вимогою розпочати службове розслідування щодо керівництва АРМА».

Чи дійсно керівництво АРМА сліпо не бачило зв’язків компанії управителя із «Вентою» або чи посадовці отримали від своєї «сліпоти» корупційну винагороду — має розібратися Державне Бюро Розслідувань.

А ось справу про розтрату десятків мільйонів гривень під час продажу російських міндобрив ДБР веде з 2024 року. У квітні 2024 року АРМА продало арештовані російські мінеральні добрива ТОВ «Мирко трейд» ймовірно по заниженій ціні. Мова йде про майже 4,5 тони карбамідно-аміачної суміші 32 класу, або скорочено, КАС-32.

Найдешевша ціна цього добрива на українському ринку — 17 тисяч гривень. Тож, АРМА мала виставити міндобрива на продаж, принаймні за 75 мільйонів гривень. Однак компанія, що проводила оцінку, визначила вартість в 64 мільйони, а по факту Агентство, всупереч порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах, продало їх ще вдвічі дешевше — за 32 мільйони.

Матеріали слідства вказують на те, через дії АРМА бюджет втратив щонайменше 40 мільйонів гривень. Також слідчі намагаються з’ясувати, чи причетна до цієї розтрати особисто Олена Дума.

І це, на жаль, не єдиний приклад «втрат». За 2025 рік АРМА знайшло управителів лише для п’яти арештованих активів. Ми проаналізували договори управління, розмір мінімальних платежів для кожного з активів та співставили очікуваний дохід до держбюджету офіційним даним із реєстру АРМА.

За рахунок управління арештованою нерухомістю та бізнесом держава мала заробити з цих п’яти договорів мінімум 8 884 000 гривень. Проте в офіційному реєстрі АРМА ми нарахували всього 2 584 000 гривень. Тобто лише за цими активами ефективність АРМА оцінюється в мінус 6 300 000 гривень.

Яхта Медведчука

Поки Офіс Генерального прокурора ніяк не висуне держзраднику Медведчуку обвинувачення, АРМА програє суди щодо заборони продажу його багатств, яхта все далі й далі упливає з рук вже не тільки Олени Думи, а й взагалі Агентства.

92-метрова яхта Royal Romance була арештована і передана в АРМА ще у 2022 році. Яхту знайшли в Хорватії і спільними зусиллями українських Кабміну, Мін’юсту, АРМА та європейських інституцій, яхту вдалось зберегти під арештом.

Яхта Медведчука

Проте всі намагання її продати були марними. Спершу — суперечливі судові ухвали: одні суди казали управляй, інші — продавай.

У червні АРМА повідомило, що суперяхта відправляється на плановий техогляд і це викликає масу запитань.

По-перше, хто платитиме за паливо та ремонт? Деякі джерела зазначають, що обслуговування такої махіни обходиться у 15-20 мільйонів доларів щорічно.

Тому цілком ймовірно, що обслуговувати її продовжує сам Віктор Медведчук. Знімальна група ТСН першою потрапила на яхту та зафільмувала її зсередини ще в минулому році. Журналісти розповіли, що хорватська команда на яхті і досі отримує зарплату від держзрадника.

По-друге, журналісти звернули увагу на деяку невідповідність слів Олени Думи реальності. У травні 2024 року, на той момент, очільниця АРМА радісно повідомила: «Вітаю всіх українців з тим, що яхта „Royal Romance“ перейшла під прапор України!»

Однак в усіх доступних реєстрах яхта Royal Romance значиться під прапором Малайзії. Такими темпами яхта кума Путіна упливе у вільне плавання та буде катати свого власника десь в акваторії Сейшельських островів або Мальдів. Проте юридично судно і досі знаходиться в управлінні АРМА.

Новий закон про АРМА передбачає не тільки міжнародний аудит, а й впровадження нових механізмів для АРМА та контролю за його діяльністю. В політичних колах ходять чутки, що Олена Дума насправді просто втекла від відповідальності. Адже подала у відставку якраз на наступний день після підписання президентом нового закону про АРМА.

В будь-якому випадку, звіт незалежного аудиту Агентства покаже, хто, як, і на скільки нашкодив державі.

