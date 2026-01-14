Які міста під загрозою масованого удару Росії: Жданов назвав головну ціль Путіна

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Ключовою ціллю російських атак залишається столиця України — Київ.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

«Вони хочуть виключити Київ повністю. Харків — це друга столиця, яку вони намагаються знищити вже не перший рік. Але Київ як столиця — це символ. Якщо Київ „згасне“ — вони вважають це своєю величезною перемогою», — зазначив експерт.

Реклама

За його словами, наразі ворог дедалі частіше б’є не по самому Києву, а по Київській області, намагаючись вивести з ладу високовольтні лінії електропередач, які живлять столицю.

Раніше ми розповідали, що Росія намагається влаштувати блекаут в Україні. Жданов попередив про атаку і назвав цілі Путіна.