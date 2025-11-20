Які міста Росія може обрати для наступного кривавого удару: Жданов назвав бажані цілі Путіна

Олег Жданов / © ТСН

Російська армія і надалі влаштовуватиме регулярні масовані атаки по Україні, адже там розуміють, що їхня ефективність доволі висока.

Про це в коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

«Навіть у Києві нам важко впорюватися з такою кількістю засобів повітряного нападу. До речі, вони на інші міста, крім Києва, використовують менше і балістичних ракет тих самих, і менше ударних безпілотників чи взагалі безпілотників, тому що розуміють, що там слабша ППО і її легше буде перевантажити для того, щоб подолати», — каже Олег Жданов.

Він припускає, що масовані удари обмежуватимуться дальністю досяжності комплексів «Іскандер-М» — саме балістичної ракети:

«Вони будуть створювати в цій зоні, якщо провести від нашого кордону 500-кілометрову зону, 480 кілометрів гарантована дальність пуску ракети „Іскандер-М“. Приблизно в цій зоні вони будуть повторювати — вибирати місця, обласні центри або якісь промислові хаби чи, за даними їхньої розвідки, накопичення наших військ, можливо, полігони, навчальні центри чи де вони там ухвалять рішення. Вони будуть завдавати таких ударів».

Водночас, за словами Олега Жданова, решта ударів по центральній і західній частинах країни не настільки ефективна через велику відстань.

«Намагання охопити якомога більше розпорошує засоби повітряного нападу. І туди, в другу половину нашої країни, скажімо так, правобережної України, переважно долітають тільки крилаті ракети, за винятком „Кинджала“. А їх дуже обмежена кількість у плані носіїв. Ну три ракети вони запустять, але не 10, як по столиці вони били чи по Дніпру груповий ракетний удар. Тож, найімовірніше, масованість ударів триватиме, але в зоні досяжності ракети „Іскандер-М“, — пояснює експерт.

Раніше ми розповідали, що Росія атакує Україну новими незвичайними «Шахедами».